ລັດຖະບານ ອີຈິບ ໄດ້ເວົ້າໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸນແຮງ 40 ຄົນໃນການບຸກໂຈມຕີບ່ອນລີ້ຊ່ອນຂອງ
ພວກເຂົາໃນແຫຼມ ຊີໄນ ແລະ ໃນເຂດຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ, ພຽງບໍ່ເທົ່າ
ໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກລະເບີດລົດ ໄດ້ແນເປົ້າໂຈມຕີໃສ່ບົດນັກທ່ອງທ່ຽວໃນນະຄອນຫຼວງ
ດັ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ຄົນ ຫວຽດນາມ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ຜູ້ພາທ່ຽວຊາວ ອີຈິບ ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າເສຍຊີວິດ.
ໃນຖະແຫຼງການເມື່ອວັນເສົາວານນີ້, ກະຊວງພາຍໃນ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມຕຳຫຼວດ,
ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງ 10 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍໃນເວລາທີ່ກອງກຳລັງຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນບ່ອນຫຼົບລີ້ຂອງພວກເຂົາໃນເມືອງ, ແອລ-ອາຣິຊ
(el-Arish), ເມືອງຊາຍຝັ່ງໃນພາກເໜືອທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງແຫຼມຊີໄນ, ເປັນຈຸດ
ສູນກາງຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານທີ່ດຳເນີນມາດົນນານໂດຍພວກ ອິສ
ລາມ.
ອີກ 14 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ໃນວັນທີ 6 ຕຸ
ລາ ແລະ ອີກ 16 ຄົນໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງເຮືອນ ຢູ່ຖະໜົນຫຼວງມຸ່ງໜ້າໄປທາງພາກຕາ
ເວັນຕົກຈາກນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ. ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ກະ
ກຽມການໂຈມຕີໃສ່ລັດຖະບານ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບບົກ
ແລະ ຕຳຫຼວດ, ພ້ອມກັບໂບດສາສະໜາຄຣິສຕຽນຕ່າງໆ.
ກະຊວງຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບຫຼາຍໃບ ທີ່ອະທິບາຍເຖິງພວກຫົວຮຸນແຮງໄດ້ຖືກຂ້າ
ຕາຍໃນການບຸກໂຈມຕີ, ພ້ອມກັບປືນກົນວາງຢູ່ທາງຂ້າງສົບທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລືອດ
ຂອງພວກເຂົາ.
ຖະແຫຼງການບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ການບຸກໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຕອນໃດ, ແຕ່ໄດ້ແນະນຳວ່າ ເວ
ລາຂອງການເປີດເຜີຍຮູບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ມີເຈຕະນາທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນບາງສ່ວນ
ວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແມ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ
ພວກຫົວຮຸນແຮງໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ຢຸດສິ່ງທີ່ອາດເປັນການຕຳໜິວິຈານ ກ່ຽວ
ກັບ ການຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປົກປ້ອງພວກນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້.
ຂົງເຂດບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນແມ່ນ ມາຣີອູຕີຢາ, ໃກ້ກັບ ປີຣາມິດ ກີຊາ ທີ່
ມີຊື່ສຽງ, ເປັນບ່ອນທີ່ເກີດມີການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ແນ
ເປົ້າໃສ່ຕຳຫຼວດ. ມັນຍັງຖືກສົງໄສຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນບ້ານຂອງພວກ ຈີຮາດ ທີ່
ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ກຸ່ມ ພາລະດອນພາບ ມຸສລິມ, ເປັນກຸ່ມອິສລາມ ທີ່ຖືກປົດອອກຈາກອຳ
ນາດ ໂດຍກອງທັບໃນປີ 2013 ຫຼັງຈາກການປົກຄອງທີ່ເປັນການແບ່ງແຍກຂອງພວກ
ເຂົາຍາວນຶ່ງປີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ