ຢ່າງໜ້ອຍ 16 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກລະເບີດແຕກ ທີ່ແນໃສ່ລົດບັສໃກ້ກັບພິຣາມິດ
ກີຊາອີຈິບ ທີ່ແຫລ່ງຂ່າວຮັກສາຄວາມປອດໄພກ່າວໃນວັນອາດທິດວານນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າລົດບັສໄດ້ນຳພາ 28 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກ
ອາຟຣິກາໃຕ້. ຮູບພາບວີດີໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າອິນເຕີແນັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະຕູ
ປ່ອງຢ້ຽມລົດບັສພັງອອກ ຫຼືແຕກກະຈັກກະຈາຍ.
ລັດຖະມົນຕີທ່ອງທ່ຽວຮັກສາວັດຖຸໂບຮານອີຈິບ ທ່ານນາງຣາເນຍ ອາລ ມາ
ຊາຕ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ “ໃນຈຳນວນຜູ້ໂດຍສານ 18 ຄົນ ຢູ່ໃນລົດບັສ
ພວກເຮົາສາມາດຢືນຢັນວ່າໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ ຊຶ່ງສາມຄົນກຳລັງໄດ້ຮັບການ
ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ.
ຍັງບໍ່ມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆຂອງການວາງລະເບີດດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານວູຊີ ມາວິມເບີລາ
ແລະທີມງານຂອງທ່ານຢູ່ໃນອີຈິບ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໂຮງໝໍ.
ລະເບີດແຕກໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆກັບຫໍພິພິດຕະພັນໃຫຍ່ອີຈິບ ທີ່ກຳລັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການກໍ່
ສ້າງ ໃກ້ໆກັບພິຣາມິດກີຊາ. ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກກະຊວງວັດຖຸໂບຮານກ່າວ
ວ່າ ລະເບີດແຕກບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫໍພິພິດຕະພັນເສຍຫາຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ ນັກທ່ອງທ່ຽວຫວຽດນາມສາມຄົນ ແລະຜູ້ນຳທ່ຽວຊາວອິຈິບ
ຄົນນຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດ ເວລາລະເບີດໄດ້ແຕກໃສ່ລົດບັສເຂົາເຈົ້າໃກ້ໆກັບພິຣາມິດກີຊາ.
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