ອີຈິບ ກຳລັງເສຍຂວັນ ຈາກການໂຈມຕີ ວັດອິສລາມ ແຕ່ ຊາວມຸນລິມ ຊູຟີ ຍັງຈະສືບຕໍ່ ສັກກາລັກ ພະໂມຮັມມັດຢູ່

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ຊາວມຸສລິມ ຊົນເຜົ່າຊູຟີ ຢູ່ໃນອີຈິບ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ຈັດງານ
ສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີ ວັນຄ້າຍວັນເກີດ ຂອງພະສາສະດາ ໂມຮັມມັດ ຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດຊາດ ກຳລັງເສຍຂວັນ ຈາກການຄາດຕະກຳ ຢູ່ໃນວັດ
ອິສລາມ ທີ່ແຫຼມ ຊີໄນ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານ ພວກຜູ້ສະແຫວງບຸນ 305 ຄົນ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ອີກ 128 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຢູ່ກໍຕາມ.
ບໍ່ມີກຸ່ມໃດ ອອກມາອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການໂຈມຕີ ໃນວັນສຸກຜ່ານ
ມານີ້ ທີ່ເຊື່ອກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຢູ່ໃນປະເທດອີຈິບ ວ່າ ເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແມ່ນ
ເປັນຍ້ອນ ຊາວຊູຟີ ໄດ້ໄປສູດມົນພາວັນນາ ຢູ່ທີ່ວັດອິສລາມ ອາລ-ຣາວດາ ຢູ່ໃນຄຸ້ມ
ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ຄືກັນນັ້ນ. ພວກຊາວຊູຟີ ເປັນສະມາຊິກ ຂອງຂະບວນການທີ່ເຊື່ອວ່າ ຕົນສາມາດເຂົ້າເຖິງພະເຈົ້າໄດ້ ດ້ວຍການສູດມົນພາວັນນາ ພາຍໃນສາສະໜາ
ອິສລາມ ແລະ ໄດ້ຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນພວກຄົນນອກສາສະໜາ ໂດຍພວກຫົວ
ຮຸນແຮງ ອິສລາມ.
ພວກຊົນເຜົ່າຊູຟີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະສັກກາລັກ ວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງ
ພະ ໂມຮັມມັດ ໃນວັນສຸກໜ້ານີ້ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຢູ່ທີ່ວັດມຸສລິມ ອາລ-ຮູເຊນ
ຂອງນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດ ຂອງສາສະໜາ
ອິສລາມ ໃນອີຈິບ.
ດ້ວຍຄຳສັງຂອງປະທານາທິບໍດີ ອີຈິບ ທ່ານ ອາບແດລ ຟາຕ້າ ແອລ-ຊີ່ຊີ່, ອີຈິບ ຈຶ່ງ
ຈະໄວ້ທຸກ ເປັນເວລາ 3 ວັນ ຍ້ອນການສັງຫານທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ດົນໃນຂະນະທີ່ ພະ
ອີມາມ ພວມຈະເທດສະໜາ. ສຽງຮ້ອງ ອາລາຮູ ອັກບາ ຫຼື ພະເຈົ້າຜູ້ຍິ່ງໃຫຍ່ ກໍໄດ້
ດັງຂຶ້ນ ແລ້ວພວກຫົວຮຸນແຮງ 25 ຫາ 30 ຄົນ ກໍໄດ້ເປີດສາກຍິງ ແລະ ໄດ້ໂຍນລູກ
ລະເບີດຫຼາຍໜ່ວຍ ໃສ່ພວກຜູ້ຄົນ ຊຶ່ງກະປະມານໄດ້ວ່າ ມີຢູ່ 500 ຄົນ ຢູ່ໃນວັດ
ອິສລາມ ດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຖະແຫລງ ຜ່ານທາງໂທລະພາບ ຜູ້ນຳຂອງອີຈິບ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ
ຈະໃຊ້ “ກຳລັງທີ່ເດັດຂາດ” ຕໍ່ພວກທຳການໂຈມຕີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີໄປຈາກວັດ
ອິສລາມ ໃນຂະນະທີ່ ຍິງປືນໃສ່ພວກພະນັກງານ ຢູ່ໃນລົດກູ້ໄພ ທີ່ໄປເຖິງສະຖານທີ່
ເກີດເຫດ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກການໂຈມຕີນັ້ນ.
ທ່ານ ຊີີ່ຊີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ກອງທັບ ແລະ ກອງກຳລັງຕຳຫຼວດ ຈະແກ້ແຄ້ນຢ່າງໜັກ
ແໜ້ນ ສຳລັບພວກລູກເຕົ້າທີ່ສະຫລະຊີວິດ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ ນຳມາຊຶ່ງຄວາມ
ສະຫງົບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນ ຕໍ່ໜ້ານີ້.” ທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສ້າງ
ອະນຸສາວະລີຂຶ້ນ ເພື່ອລຳລຶກເຖິງ ວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການໂຈມຕີຄັ້ງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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