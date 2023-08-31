ເດັກນ້ອຍຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນ ແລະ ຢູ່ໃນ 7 ປະເທດເພື່ອນບ້ານສໍາລັບລີ້ໄພ ກໍາລັງດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະທັກສະຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອຊ່ວຍຟື້ນຟູ ຢູເຄຣນ ທີ່ຖືກທໍາລາຍລ້າງ ຈາກການຮຸກຮານປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໂດຍຣັດເຊຍ, ອີງຕາມອົງການກອງທຶນເພື່ອເດັກນ້ອຍແຫ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNICEF.
“ຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ, ການໂຈມຕີໃສ່ໂຮງຮຽນຫຼາຍແຫ່ງ ຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ແບບບໍ່ຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວາມທຸກໃຈ ແລະ ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງທີ່ປອດໄພເພື່ອສຶກສາຮໍ່າຮຽນ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງຣີຈີນາ ເດີ ໂດມີນີຊິດ (Regina De Dominicis), ຜູ້ອໍານວຍການພາກພື້ນ ຢູໂຣບ ແລະ ເອເຊຍກາງ ຂອງອົງການ UNICEF.
ທ່ານນາງກ່າວໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ “ນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂອງຢູເຄຣນ ຕ້ອງຕໍ່ສູ້ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການສຶກສາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ເພື່ອຮັກ ສາໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ມາ ໃນຍາມທີ່ໂຮງຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍດໍາເນີນການສອນມາຢ່າງຄົບຖ້ວນ.”
ທ່ານນາງເດີ ໂດມີນີຊິດ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູເຄຣນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະກໍໄດ້ພົບກັບບັນນາຄູອາການຈໍານວນນຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຜູ້ເຊິ່ງທ່ານນາງກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກການໂຈມຕີ ໃສ່ບໍລິເວນທີ່ຢູ່ອາໄສ ຂອງພົນລະເຮືອນ ໃນເມືອງ ຣອມນີ (Romny) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ.