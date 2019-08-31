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ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ ​ຂີ້​ກາກ​ໃນໄວ​ເດັກ ຈະ​ຊ່​ວຍ​ປ້ອ​ງ​ກັນ ການ​ເປັນໂຣກ​ຫືດ ແລະ ໂຣກ​ພູມ​ແພ້​ຕ່າງໆໄດ້

Eczema Treatment During Infancy Helps Prevent Asthma, Allergies
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Eczema Treatment During Infancy Helps Prevent Asthma, Allergies

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ລິງໂດຍກົງ

​ເຊີນ​ຊົມ​ວິ​ດີ​ໂອ ກ່ຽວ​ກັບ ລາຍ​ງານນີ້

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ ແມ່ນ​ອາ​ການ​ຄັນ​ຢູ່​ຕາມ​ຜິວ​ໜັງ ທີ່​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ ແຕ່​ສາ
ມາດເກີດຂຶ້ນກັບຄົນໄດ້ທຸກອາຍຸ. ມັນຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍຊີວິດ ແຕ່ມັນຈະລົບກວນ
ການນອນ ແລະ ສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສາມາດທີ່ຈະເຮັດວຽກຂອງຜູ້ເປັນພໍ່
ແມ່. ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ມັນກໍບໍ່ມີຢາຮັກສາ. ແຕ່ໃນຂະ
ນະທີ່ນັກຂ່າວວີໂອເອ ແຄໂຣລ ເພຍສັນ ລາຍງານນັ້ນ, ມັນມີວິທີທີ່ຈະຄວບຄຸມມັນໄດ້.
ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ​ໃນໄວ​ເດັກ ຈະ​ຊ່​ວຍ​ປ້ອ​ງ​ກັນ ການ​ເປັນໂຣກ​ຫືດ ແລະ ໂຣກ​ພູມ​ແພ້​ຕ່າງໆ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ນາງ ເອ​ວາ ຊີ​ເກີດ ໄດ້​ເປັນ​ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ ບໍ່​ດົນຫຼັງ​ຈາກ​ລາວ​ໄດ້​ເກີດ​ອອກ​ມາ.

ທ່ານ​ນາງ ສ​ເຕ​ເຟັນ​ນີ ຊີ​ເກີ ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະປິ່ນ​
ປົວມັນ, ແລະແລ້ວໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ, ລາວກໍເປັນໂຣກພູມແພ້ອາຫານໃນເວລາດຽວ
ກັນ, ຕອນປະມານ 18 ເດືອນ.

ດ​ຣ. ດໍ​ໂນ​ລ ລີ​ຢັງ, ຈາກໂຮງ​ໝໍ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຊາວ ຢິວ ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພໍ່​ແມ່​ທີ່​ເປັນ​
ໂຣກຂີ້ກາກຈຳນວນປະມານ 1 ສ່ວນສາມ ຈະພັດທະນາອາການແພ້ອາຫານຂຶ້ນ.”

ດ​ຣ. ດໍ​ໂນ​ລ ລີ​ຢັງ ໄດ້​ສຶກ​ສາ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ລະ​ຫວ່າງ​ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ ກັບ ການ​ແພ້​ອາ​
ຫານຢູ່ໂຮງໝໍສຸຂະພາບຊາວ ຢິວ ແຫ່ງຊາດ, ເຊິ່ງແມ່ນໂຮງໝໍຄົ້ນຄວ້າໃນເມືອງ ເດັນ
ເວີ ລັດໂຄໂລຣາໂດ.

ທ່ານ ລີ​ຢັງ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ, ໂຣກ​ພູມ​ແພ້ ແລະ
ໂຣກຫືດ.

ດ​ຣ. ລີ​ຢັງ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຄົນ​ພວກນີ້​ມີ​ຜິວ​ໜັງ​ທີ່​ແຫ້ງ, ແຕກ, ເຊິ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໂຣກ​ພູມ​ແພ້​
ຈາກສິ່ງແວດລ້ອມຜ່ານເຂົ້າໄປໄດ້.”

ມັນ​ມີ​ຕອນ​ນຶ່ງ​ທີ່ທ່ານ​ນາງ ເຮ​ເຕີ ຄາ​ຣາ​ຊິມ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການວ່າ ລູກ​ສາວ​ຂອງ​
ລາວຈະອອກມາຫຼິ້ນຢູ່ນອກ ໃນມື້ທີ່ຮ້ອນຂອງລະດູຮ້ອນໄດ້ ເພາະວ່ານາງ ລູຊີ ໄດ້ເປັນ
ໂຣກຂີ້ກາກຂັ້ນຮຸນແຮງ.

ທ່ານ​ນາງ ເຮ​ເຕີ ຄາ​ຣາ​ຊິມ ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ເວົ້າ​ວ່າ “ລາວ​ເກົາ​ຈົນ​ວ່າ​ລາວ​ເລືອດ​ອອກ. ແລ້ວ​
ເຈົ້າກໍຈະເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການຕິດເຊື້ອໂຣກ.”

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ສາ​ມາດ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ​ໄດ້​ແຕ່​ຕອນ​ທຳ
ອິດແມ່ນກະແຈທີ່ສຳຄັນ.

ດ​ຣ. ລີ​ຢັງ ກ່າວ​ວ່າ “ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເຮັດ​ກໍ​ແມ່ນ ສ້າງ​ພູມ​ຄຸ້ມ​ກັນ​ຢູ່​ຜິວ​ໜັງ​ຄືນ.”

ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ແນວ​ນັ້ນ, ບັນ​ດາ​ແພດ​ໝໍ​ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້​ນ​ວ່າ “ແຊ່ ແລະ
ຕິດ.” ມັນເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການອາບນ້ຳອຸ່ນ 20 ນາທີ, ເຊິ່ງເດັກທາຣົກຄົນນີ້ບໍ່ມັກເລີຍ,
ຕາມດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ຜິວຊຸ່ມຊື່ນດ້ວຍຄຣີມ.

ດ​ຣ. ລີ​ຢັງ ກ່າວ​ວ່າ “ນັ້ນ​ຈະ​ສ້າງສານ​ເຄືອບ​ທີ່​ເປັນ​ນ້ຳ ແລ້ວ​ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເອົາ​ຜ້າ​ປົກ​ມັນ​ໄວ້
ມັນກໍຈະກັກຄວາມຊຸ່ມຈາກການລະເຫີຍໄດ້.”

ທ່ານ ມິດ​ສ ປ້ອງ​ກັນ​ເດັກ​ທາ​ຣົກ​ຈາກ​ການ​ເກົາ​ມັນ. ຜ້າ​ຕິດ​ຫົວ​ຈະ​ປົກ​ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຢູ່​ຫົວ​
ຂອງລາວໄວ້.

ທ່ານ​ນາງ ຄ​ຣິ​ສ​ເຕັນ ໄຄ​ລ​ນ໌ ຜູ້​ເປັນ​ແມ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລາວ​ມີ​ຮອຍ​ແຕກ​ຢູ່ຫຼັກ​ຂາ​ຂອງ​ລາວ,
ຢູ່ແຂນສອກຂອງລາວ. ທີ່ວ່າໄປນັ້ນແມ່ນດີເກືອບໝົດແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາກໍໄດ້ທຳການ
ປິ່ນປົວແບບນີ້ເປັນອາທິດ.”

ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນຫຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ໂຣກ​ຂີ້​ກາກ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ວຽກ ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ທົດ​ລອງ​ທຸກໆ​ອົງ​ປະ
ກອບຂອງຜິວໜັງ ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈະສາມາດລະບຸສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພູມຄຸ້ມກັນຜິວໜັງ
ອ່ອນແອລົງ ແລະ ແກ້ໄຂມັນກ່ອນທີ່ເດັກນ້ອຍຈະພັດທະນາອາການພວກນີ້ຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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