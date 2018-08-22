ເອກົວດໍ ຈະຈັດ ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດ ໃນພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບ ອົບພະຍົບ ເວເນຊູເອລາ

ລັດຖະບານ ເອກົວດໍ ໄດ້ຂໍໃຫ້ 13 ປະເທດໃນທະວີບ ອາເມຣິກາໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດຂອງພາກພື້ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິກິດການພວກອົບພະຍົບ
ຊາວ ເວເນຊູເອລາ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື້ອເຊີນປະເທດ ອາເຈັນຕີນາ,
ບຣາຊິລ, ໂບລີເວຍ, ໂຄລອມເບຍ, ຄັອສຕາ ຣີກາ, ຊີເລ, ເມັກຊິໂກ, ເປຣູ,
ປາຣາກວາຍ, ປານາມາ, ສາທາລະນະລັດ ໂດມິນີກັນ, ອູຣູກວາຍ ແລະ ເວເນຊູເອລາ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທີ່ເມືອງ ກີໂຕ (Quito) ໃນວັນທີ 17 ຫາ 18 ກັນຍານີ້.
ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ, ຊາວ ເວເນຊູເອລາ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານຄົນໄດ້
ຫຼົບໜີຈາກວິກິດການທາງເສດຖະກິດໃນປະເທດທີ່ອຸດົມຮັ່ງມີໄປດ້ວຍນໍ້າມັນ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ວັນທີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພວກອົບພະຍົບທີ່ໝົດຫວັງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຫຼົບໜີຜ່ານປະເທດ ໂຄລອມເບຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ
ເຂົ້າໄປໃນປະເທດຕ່າງໆຄື ເອກົວດໍ ແລະ ເປຣູ ເພື່ອຊອກຫາວຽກເຮັດ.
ອົງການກອງທຶນສາກົນ ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ເວເນຊູເອລາ ອາດຈະ
ເຖິງ 1 ລ້ານເປີເຊັນໃນທ້າຍຂອງປີນີ້, ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຢູ່ໃນພາກພື້ນ
ວ່າ ວິກິດການອົບພະຍົບຈະມີແຕ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ໃນສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ, ເອກົວດໍ ກັບ ເປຣູ ໄດ້ປະກາດ ກົດລະບຽບ ໃໝ່ທີ່ກີດກັ້ນບໍ່
ໃຫ້ຄົນ ເວເນຊູເອລາ ເດີນທາງເຂົ້າປະເທດໂດຍບໍ່ມີໜັງສືເດີນທາງ. ຄົນ ເວເນຊູ
ເອລາ ທີ່ທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ມີໜັງສືເດີນທາງ, ເຊິ່ງໃຊ້ເວລາເຮັດຫຼາຍເດືອນ
ແລະ ເສຍຄ່າເຮັດຫຼາຍຮ້ອຍໂດລາ.
ບຣາຊິລ ໄດ້ສົ່ງກອງກຳລັງໄປເຂດຊາຍແດນທາງພາກເໜືອຂອງເຂົາ ເຈົ້າໃນວັນອາ
ທິດແລ້ວນີ້ ຫຼັງຈາກປະຊາຊົນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ ໄດ້ຈູດຕູບຜ້າຂອງພວກອົບພະຍົບຊາວ ເວເນຊູເອລາ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງ ເອກົວດໍ, ທ່ານ ຊານທີອາໂກ ຊາເວສ,
ໄດ້ກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມສຳຄັນທີ່ຈະກຳນົດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພື່ອ “ຮັບມືດ້ວຍວິທີ
ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ວິທີທີ່ມີຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຫຼາຍທີ່ສຸດ, ຕໍ່ການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າປະເທດຢ່າງ
ຜິດປົກກະຕິຂອງຊາວ ເວເນຊູເອລາ.
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