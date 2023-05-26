ບັນຫາດ້ານເສດຖະກິດ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ພະຍາຍາມຊອກຫາວຽກເຮັດ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ບັນຫາເສດຖະກິດຝືດເຄືອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ລາວ ດີ້ນຮົນ ຫາເງິນມາລ້ຽງຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ. ຄ່າເງິນກີບທີ່ກຳລັງເຟີ້ຢ່າງແຮງ ແລະ ລາຄາວັດຖຸເຄື່ອງໃຊ້ປະຈຳວັນທີ່ແພງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໄດ້ສ້າງຄວາມລຳບາກຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນປະເທດ.
ປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມໄປຊອກຫາວຽກເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍ້ອນເງິນເດືອນຈາກບ່ອນເຮັດວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະນັກງານລັດຖະບານ, ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍໃນການໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ. ທ້າວ ສັກ ຜູ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ທີ່ກຳລັງຊອກວຽກເຮັດຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອລາວວ່າ “ສະພາບເສດຖະກິດຢູ່ບ້ານເມືອງເຮົາມັນບໍ່ໂອເຄເລີຍ. ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ກະໄດ້ຖາມຄົນໄປເລື້ອຍໆ, ຂໍຄຳແນະນຳຈາກຄົນທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຄັນໄປແບບຜິດກົດໝາຍນີ້ກະໄດ້ຢູ່, ໄປຍາມໃດກະໄດ້ແຕ່ມັນສ່ຽງໂພດ.”
ທ້າວ ສັກ ເວົ້າຕື່ມອີກວ່າຖ້າໄດ້ໄປຕ່າງປະເທດລາວເຮັດວຽກໃດກໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເງິນທີ່ຫາໄດ້ເມື່ອສົ່ງກັບມາລາວແລ້ວກໍຈະແຕກໄດ້ຫຼາຍ ຍ້ອນຄ່າເງິນກີບທີ່ອ່ອນແອໃນປັດຈຸບັນນີ້.