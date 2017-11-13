ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຮັບຮອງເອົາ ມາດຕະການ ລົງໂທດຕໍ່ ເວເນຊູເອລາ

ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ, ລວມທັງ
ການຫ້າມສົ່ງອາວຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທີ່ປະຊຸມກັນໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ ໄດ້ປະກາດມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ວິກິດການ
ຂອງປະເທດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ການຫ້າມອາວຸດແມ່ນມີເຈຕະນາເພື່ອປ້ອງກັນລັດຖະບານຂອງທ່ານ ນິກໂຄລາສ
ມາດູໂຣ ຈາກການຊື້ອຸປະກອນທາງທະຫານທີ່ອາດຖືກໃຊ້ເພືື່ອການປາບປາມ ຫຼື
ການຄວບຄຸມ.
ນອກນີ້ ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ຍັງລວມມີ ການຕິດຕັ້ງລະບົບນຶ່ງສຳລັບຍຶດຊັບ
ສິນ ແລະ ການຫ້າມເດີນທາງສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນບາງຄົນ
ຂອງ ເວເນຊູເອລາ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານ ມາດູໂຣນຳ.
ປະເທດ ສະເປນ ໄດ້ຜັກດັນ ເພື່ອວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານ
ມາດູໂຣ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ, ແຕ່ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວ
ກັບ ຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງເປັນເປົ້າໝາຍ.
ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີລັດຖະ
ບານ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ແລະ
ການບໍ່ເຄົາລົບຫຼັກເກນປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື ລະບຽບກົດໝາຍ.
ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການທາງການເງິນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ 10 ຄົນຂອງ ເວເນຊູເອລາ ຍ້ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະ ການກ່າວຫາໃຊ້ອຳນາດໃນທາງຜິດ ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການປາບປາມຜູ້ຄັດຄ້ານ
ທ່ານ ມາດູໂຣ.
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