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ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ຮັບຮອງເອົາ ມາດຕະການ ລົງໂທດຕໍ່ ເວເນຊູເອລາ

ປະທານາທິບໍດີ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ນິກໂຄລາສ ມາດູໂຣ ໂອ້ລົມໃນລະຫວ່າງລາຍການວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ ປະຈຳວັນອາທິດຂອງທ່ານ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຄາຣາຄັສ. 12 ພະຈິກ, 2017.

ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ,​ ລວມທັງ
ການຫ້າມສົ່ງອາວຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດ ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.

ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ທີ່ປະຊຸມກັນໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ ໄດ້ປະກາດມາດຕະການຕ່າງໆ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ເຮັດໃຫ້ວິກິດການ
ຂອງປະເທດຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ການຫ້າມອາວຸດແມ່ນມີເຈຕະນາເພື່ອປ້ອງກັນລັດຖະບານຂອງທ່ານ ນິກໂຄລາສ
ມາດູໂຣ ຈາກການຊື້ອຸປະກອນທາງທະຫານທີ່ອາດຖືກໃຊ້ເພືື່ອການປາບປາມ ຫຼື
ການຄວບຄຸມ.

ນອກນີ້ ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ຍັງລວມມີ ການຕິດຕັ້ງລະບົບນຶ່ງສຳລັບຍຶດຊັບ
ສິນ ແລະ ການຫ້າມເດີນທາງສຳລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນບາງຄົນ
ຂອງ ເວເນຊູເອລາ ທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານ ມາດູໂຣນຳ.

ປະເທດ ສະເປນ ໄດ້ຜັກດັນ ເພື່ອວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານ
ມາດູໂຣ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ, ແຕ່ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວ
ກັບ ຜູ້ໃດທີ່ຕ້ອງເປັນເປົ້າໝາຍ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີລັດຖະ
ບານ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດ, ແລະ
ການບໍ່ເຄົາລົບຫຼັກເກນປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື ລະບຽບກົດໝາຍ.

ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫະລັດ ໄດ້ວາງມາດຕະການທາງການເງິນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ໃນອະດີດ ແລະ ປັດຈຸບັນ 10 ຄົນຂອງ ເວເນຊູເອລາ ຍ້ອນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ
ແລະ ການກ່າວຫາໃຊ້ອຳນາດໃນທາງຜິດ ເຊິ່ງກ່ຽວພັນກັບການປາບປາມຜູ້ຄັດຄ້ານ
ທ່ານ ມາດູໂຣ.

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