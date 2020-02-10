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ການລະບາດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເລີ້ມສົ່ງຜົນ ກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ

ບັນ​ດາ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ ທີ່​ຍ່າງ​ຫາກໍ່​ລົງ​ເຮືອ​ບິນ ແລະ​ຍ່າງ​ອອກ​ຈາ​ກ​ສະ​ໜາມ​ບິນວັດ​ໄຕ​ສາ​ກົນໄປ ໃນ​ວັນ​ທີ 06 ກຸມ​ພາ 2020 ​ໃສ່​ຜ້າ​ຄຸມ​ປາກ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນຫານ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ

ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນຢູ່ໃນຈີນ ແລະແຜ່ ລາມໄປຫາ
ອີກຊາວກວ່າປະເທດ ໃນໂລກແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ເລີ້ມມີຜົນກະທົບຕໍ່ເສດ ຖະກິດຂອງລາວ
ແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທຸລະກິດ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການແກ່ນັກທ່ອງ ທ່ຽວເຊັ່ນການຂົນສົ່ງຄົນ
ໂດຍສານທາງອາກາດແລະຮ້ານອາຫານໃນສະໜາມ ບິນ ບາງບ່ອນ. ພ້ອມກັນນັ້ ກໍ
ຍັງເຮັດໃຫ້ສະພາບຕະຫລາດການຢາແລະອຸປະ ກອນການແພດ ເກີດຄວາມປັ່ນປ່ວນ
ອີກດ້ວຍ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ
ຈະ​ນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນ​ຟັງລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້​ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ໂຄ​ໂຣ​ນາ ຕໍ່​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ລະ​ບາດຂອງເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສໂຄໂຣນາ (Corona) ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ທໍາອິດຢູ່
ເມືອງວູຫານຂອງຈີນນັ້ນ ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍອອກໄປທັງຢູ່ໃນ ແລະນອກປະເທດ ຈີນຈຶ່ງ
ເຮັດໃຫ້ຫລາຍໆປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ເຝົ້າລະວັງ. ມາຮອດ ວັນທີ 6 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ຢູ່ໃນ
ຈີນມີຄົນເສຍຊີວິດຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນ ແລະ ຜູ້ລົ້ມປ່ວຍທີ່​ໄດ້ຮັບ​ການຢືນຢັນວ່າຕິດ
ເຊື້ອພະຍາດເຊື້ອໄວຣັສ ສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຫລາ​ຍກວ່າ 30,000 ຄົນ ແລ້ວ. ສ່ວນຢູ່ໃນ
ລາວນັ້ນ, ປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີ ຄົນປ່ວຍທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າ ມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສ
ນີ້ເທື່ອ ແຕ່ກໍມີ 2 ກໍລະນີ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 11 ກໍລະນີທີ່ໜ້າສົງໄສນັ້ນ ຍັງຢູ່ໃນ ໄລ
ຍະຕິດຕາມຕໍ່ໄປຢູ່. ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການ ດັ່ງກ່າວນີ້ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້
ອອກຄຳ​ເຕືອນ ແລະໃບ​ແຈ້ງ​ການຕ່າງໆ ໃຫ້ປະ​ຊາ​ຊົນທົ່ວປະເທດລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ. ຕົວ
ຢ່າງ​ກໍ່​ຄື​ເມື່ອ​ມໍ່ໆ ມານີ້ໄດ້​ມີ​ໃ​ບ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດລາວ ສະ​ບັບ
​ເລກ​ທີ 278, ລົງ​ວັນ​ທີ 2 ກຸມ​ພາ, 2020 ທີ​ສັ່ງ​ໃ​ຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆ ທີ່
​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ຈີນໂຈະ​ການ​ອອກວີ​ຊາ​ເຂົ້າ​ອອກລາວ ໃຫ້​ແກ່​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ​ທີ່​ເດີນ
​ທາງ​ມາ​ຈາກ​ຈີນໄວ້ແບບບໍ່ມີກໍາໜົດ.

ຕໍ່​ມາ ກໍ​ມີໃບ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ​ຈີນປະ​ຈຳ​ແຂວງ​ຫລວງ​ພະ​ບາງກໍ​ອອກ​ໃບ
​ແຈ້ງ​ການ​ສະ​ບັບ​ວັນ​ທີ 3 ກຸມ​ພາ​ ທີ່​ບອກວ່າມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈີນຄົນ​ນຶ່ງ ຖືກກວດ​ພົບ​ວ່າ
​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ກຸມ​ພາ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄດ້ກັບ​ຈາກ ການ​ໄປ​
ທ່ຽວລາວແລ້ວໃນຊ່ວງວັນ​ທີ 26 ຫາ 31 ມັງ​ກອນຜ່ານ ມາ. ສະ​ພາບ​ນີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ລາວ ຫລາຍຄົນເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ ເຊື້ອໄວຣັສນີ້ ແລະມີຄວາມລະມັດ
ລະວັງຫລາຍຂຶ້ນ ດັ່ງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ການ​ບິນ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ ​ວ່າ:
“ມີແຕ່ມັນຜ່ານໄປບ້ານເຮົາຜູ້ນຶ່ງ ມັນຜ່ານໄປບ້ານເຮົາຮອດພຸ້ນແລ້ວໄປກວດຢູ່
ພຸ້ນຫັ້ນແລະ ເຂົາເຮັດເອກະສານແຈ້ງມາແລ້ວວ່າ ມັນໄປແຂວງໃດແນ່ ໄປບ່ອນ
ໃດແດ່,ມັນກະຄືໂລກໄກ່ຕາຍຮ່າ ຊັກເຂົ້າບາດດຽວ ກະເປັນຕາ ຢ້ານລະເວີຍ.”

ພ້ອມກັນນັ້ນ ມັນຍັງສົ່ງຜົນສະທ້ອນທີ່ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຂອງ​ລາວອີກດ້ວຍ. ໜັງສືພິມວຽງຈັນທ້າມສ໌ ລາຍງານໃນວັນທີ 4 ກຸມພາຜ່ານມາວ່າ ສາຍການບິນລາວໄດ້ໂຈະຖ້ຽວບິນຂອງເຮືອບິນຮັບເໝົາ ທີ່ບິນຈາກລາວ ໄປ ຍັງ 5 ຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງຈີນ ຊຶ່ງກໍ ຄື ຈາກວຽງຈັນໄປຫາ ຈາງຊູ, ຮາງຊູ ແລະຊຽງ ໄຮ້
ແລະ ຈາກຫລວງພະບາງ ໄປຫາຊຽງໄຮ້ ແລະ ຈິງຫົງ ໄວ້ແບບ ບໍ່ມີກໍາໜົດ. ຕາມ
ການໃຫ້ສໍາພາດຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານການ​ບິນ​ລາວທ່ານນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດຜ່ານ ມານີ້ ກໍໃຫ້ການຢັ້ງຢືນເຊັ່ນກັນ​ວ່າ:
“ສາຍການບິນເຮົາກະປິດແລ້ວເດ ຊ່ວງນີ້ ປິດໝົດ, ຄົນມັນເລີ້ມໜ້ອຍລົງແລ້ວ ເຮົາ
ກະປິດ, ເອົາເຫຼືອມື້ລະສິບປາຍຄົນ, ໂຕບິນແຕ່ໄກປິດໝົດແລ້ວລະ ຊຽງໄຮ້ ຮົງກົງ
ປິດໝົດ.”

ປີ​ກາຍນີ້, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປີສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ລາວ-ຈີນນັ້ນ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງລາວໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ໝົດ 4,580,000 ຄົນ, ຊຶ່ງ​
ນຳ​ເອົາ​ລາຍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ລາວບໍ່​ຕ່ຳ​ວກວ່າ 755 ລ້ານ​ໂດ​ລາ. ໃນ​ນັ້ນ ມີນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ
ຈາກຈີນເກືອບຮອດ 1 ລ້​ານ 1 ແສນ​ຄົນ ຫລື ປະ​ມານ 22.40 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ
​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວທັງ​ໝົດທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວ, ອີງ​ຕາມ ທ່ານ ສູນ ມະ​ນີ​ວົງ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​
ໂຄ​ສະ​ນາ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນ​ສັງ​ກັດ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະທ່ອງ​ທ່ຽວ.

ແຕ່​ວ່າ ເມື່ອ​ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ຊະ​ນິດ​ໃໝ່ ແລະ​ຄຳ​ເຕືອນ​ຕ່າງໆ ເພື່ອ
ແນ​ໃສ່​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ລາວ ​ແລ້ວ​ກໍເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນນັ້ນ ຫລຸດລົງຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ສະພາບການນີ້ ກໍຈະເຮັດ​ໃຫ້​ເສດ​ຖະ​ກິດຂອງລາວ ​ທີ່ມີທຶນສຳລອງເງິນຕາຕ່າງປະ
ເທດຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ປະສົບບັນຫາຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢ່າງຫລີກ
ລ້ຽງບໍ່ໄດ້.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາສາຍພັນໃໝ່ນີ້ ຍັງເຮັດ ໃຫ້ສະພາບຕະຫລາດສິນຄ້າດ້ານການແພດເຊັ່ນ ຜ້າ ຫລືໜ້າກາກປິດປາກ ແລະຢຸກ
ຢາ ນັ້ນຂາດແຄນຢູ່ໃນລາວ ດັ່ງການບອກເລົ່າ ຂອງເຈົ້າຂອງຮ້ານຂາຍຢາ ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 6 ກຸມພາຜ່ານມາວ່າ:
“ພາຍຫຼັງໄດ້ຍິນຂ່າວວ່າເຊື້ອໄວຣັດນີ້ນໍ ມາຈາກຈີນ ກະຂ້າພະເຈົ້າກະປະຊາຊົນ
ຜູ້ໜຶ່ງ ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນຢ້ານກວາຫຼາຍນໍ ເພາະວ່າ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາກ່ອນ ເພາະວ່າ ມັນເປັນເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່. ລະກະອັນທີ່ຜ້າປິດປາກຫັ້ນນໍ້ ໄດ້ຂາຍດີ ຈົນບໍ່
ມີອັນຊິຂາຍ. ສໍາລັບປະເທດລາວເຮົານີ້ຄວາມຕ້ອງການກະຫຼາຍ ສ່ວນຫຼາຍສິນ ຄ້າແມ່ນຊື້ມາຈາກປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ສິນຄ້ານີ້ໄດ້ຂາຍດີ ຈົນ ທີ່ບໍ່ມີບ່ອນຊິຊື້ເລີຍ ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້. ສ່ວນຫຼັກໆ ແລ້ວຄວາມຕ້ອງການ ຂອງເຮົາແມ່ນຢາກຊື້ໄປຈີນ ແລະ ກະບາງສ່ວນແມ່ນພາກລັດ, ອົງການ ເພິ່ນກໍ
ໄດ້ ບໍລິຈາກຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຫຼືວ່າ ຕາມ​ບ່ອນສາທາລະນະ ຕົວຢ່າງ ຢູ່ ມຊ
ບໍ່ ຫຼື ວ່າ ສວນ 23 ສິງຫາ.”

ສະຫລຸບແລ້ວ ການລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເລີ້ມມີຜົນກະທົບທາງດ້ານ ເສດຖະກິດຕໍ່ລາວແລ້ວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນການຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງອາກາດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ສະ ພາບຕະຫລາດຂາຍອຸປະກອນການແພດເຊັ່ນ ຜ້າຄຸມປາກ ແລະ ຢຸກຢາອື່ນໆ
ປັ່ນປ່ວນອີກດ້ວຍ.

ເບິ່ງວີິ​ດິ​ໂອ​ເພີ້ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້

ສະ​ໜາມບິນ​ສາ​ກົນ​ວັດ​ໄຕ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ທີ່ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ມັກ​ມາ​ຜ່ານນັ້ນ
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ສະ​ໜາມບິນ​ສາ​ກົນ​ວັດ​ໄຕ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ​ທີ່ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ມັກ​ມາ​ຜ່ານນັ້ນ

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