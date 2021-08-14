ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນຫຼາຍດ້ານ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໃນ 5 ປີຜ່ານມາ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການລົບລ້າງປັນຫາຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ ຊຶ່ງ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາມຍງານຈາກ ບາງກອກ.
ທ່ານຄຳໄຫລ ສີປະເສີດ ເຈົ້າແຂວງໆຫຼວງນໍ້າທາ ຖະແຫຼງຍອມຮັບວ່າການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນຊ່ວງ ປີ 2016 ຫາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດເກັບລາຍຮັບ ເຂົ້າງົບປະມານບໍ່ໄດ້ຕາມ ແຜນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງທີ່ຊັກຊ້າ ການລົງທຶນທີີ່ມີແຕ່ການທຳລາຍ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຮວມເຖິງການ ດຳເນີນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ເພືີ່ອລົບລ້າງບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທານັ້ນ ລ້ວນແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຕໍ່າກວ່າເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ ວາງໄວ້ ໃນທຸກດ້ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານຄຳໄຫລ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພື້ນຖານໂຄງລ່າງບໍ່ທັນສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ ຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການພັດທະນາແລ້ວມາ ເບິ່ງລາຍຮັບກໍບໍ່ທັນໝັ້ນທ່ຽງ ການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະເອກກະຊົນນີ້ຄຸນນະພາບບໍ່ທັນດີ ຍັງມີການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມຍັງມີການ ຊັກຊ້າ ຍັງມີການບໍ່ປະຕິບັດລະບຽບກົດໜາຍ ເກີດມີຫາງສຽງແລ້ວກະໄປສັ່ງຍຸບ ກໍມີຈຳນວນນຶ່ງ ການປະຕິບັດໂຕເລກຄາດໝາຍບາງດ້ານ ໂດຍສະເພາະຄາດ ໝາຍດ້ານລາຍຮັບກະຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນການຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ການສ້າງບ້ານພັດທະນາ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກກະບໍ່ທັນໄດ້ດີ."
ທັງນີ້ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020 ຜ່ານມາ ເສດຖະກິດໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາສະເຫຼ່ຍ 8.56 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ໂດຍມີຍອດພະລິດ ຕະພັນລວມ (GDP) ໃນມູນຄ່າ 3,114.42 ຕື້ກີບ ທີ່ຄິດເປັນລາຍໄດ້ສະເລ່ຍ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ້ພຽງ 1,897.51 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2020 ສ່ວນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມໃນ ຊ່ວງປີ 2021 ຫາ 2025 ຊຶ່ງທາງການແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ກໍໄດ້ວາງເປົ້າໜາຍ ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 5.5 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ເພື່ອຈະ ເຮັດໃຫ້ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນ ໃນແຂວງເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 2,286 ໂດລາ ສະຫະລັດຕໍ່ຄົນໃນປີ 2025 ກໍບໍ່ແມ່ນເລື້ອງງ່າຍ ທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຢ່າງ ແທ້ຈິງ ເພາະວ່າຍັງມີປະຊາຊົນທີ່ຍາກຈົນຢູ່ໃນ 143 ບ້ານ ຫຼືື 39.5 ເປີເຊັນ ຂອງບ້ານທັງໝົດ ສ່ວນບັນຫາການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19 ກໍຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ທຸລະກິດການຄ້າ ການລົງທຶນພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຢູ່ເລື້ອຍມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້.
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນສູງຂອງການລົງທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ເປີດເຜີຍ ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຫລຸດຜ່ອນບັນຫາທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວ ໃນປີ 2020 ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ເພາະການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ຕໍ່າກວ່າແຜນການ ແລະເປົ້າໝາຍທີ່ ວາງໄວ້ອັນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວປະເຊີນກັບການຂາດແຄນງົບປະມານ ສຳລັບ ນໍາໃຊ້ໃນໂຄງການພັດທະນາ ເພື່ອລົບລ້າງບັນຫາຍາກຈົນຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊົນ ນະບົດທັງຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າ ມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເພີ້ມຂຶ້ນເພາະຖືກເລີກຈ້າງ ໂດຍບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເອກກະຊົນລາວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການລະ ບາດຂອງໄວຣັສໂຄວິດ-19.
ໂດຍໃນປີ 2020 ລັດຖະບານລາວສາມາດສະໜັບສະໜູນງົບປະມານ ໃຫ້ກອງ ທຶນລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໄດ້ພຽງ 120 ຕີື້ກີບ ທີ່ພຽງພໍສຳລັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ເພື່ອລົບລ້າງຄວາມຍາກຈົນໃນ 144 ຈຸດສູມເທົ່ານັ້ນ ຈາກເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ທັງໝົດ 449 ຈຸດສູມໃນທົ່ວປະເທດສ່ວນ ເຂດຈຸດສູມທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕີິບັດໂຄງການໄດ້ໃນປີ 2020 ນັ້ນກໍຕ້ອງເລື່ອນ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2021 ນີ້ທີີ່ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານງົບປະມານດ້້ວຍເຊັ່ນ ກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນຫາຍາກຈົນໃນລາວ ຍັງຢູ່ໃນສະພາບການດຽວກັນ ກັບໃນປີ 2019 ຊຶ່ງການສຳຫຼວດໂຕຈິງພົບວ່າມີປະຊາຊົນລາວຍາກຈົນເຖິງ 18.3 ເປີເຊັນ ຂອງຈຳນວນ ປະຊາກອນລາວທັງໝົດ ດັ່ງທີ່ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ນາຍຍົກລັດ ຖະມົນຕີຢືນຢັນວ່າ:
“ໃນປີ 2019 ຄອບຄົວທຸກຍາກຍັງເຫຼືອ 5.16 ເປີເຊັນ ຂອງຄອບຄົວທັງໝົດ ອີງຕາມຜົນສຳຫຼວດການຊົມໃຊ້ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນຄັ້ງທີ 6 ໃນປີ 2018 ຫາ 2019 ເຫັນວ່າອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຍັງເຫຼືອປະມານ 18.3 ເປີເຊັນ ຂອງ ປະຊາຊົນທັງໝົດ ແລະຄົວເຮືອນທຸກຍາກເຫຼືອ 13.5 ເປີເຊັນ."
ສ່ວນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ລາຍງານວ່າ ປະ ຊາຊົນລາວ 632,909 ຄົນ ຍັງມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກຈົນຢ່າງຍິ່ງ ຄືມີລາຍໄດ້ ຕໍ່າກວ່າ 1.9 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ວັນ ຄິດເປັນ 9 ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາກອນລາວທັງໝົດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ