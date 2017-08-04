ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ຄາດກັນວ່າ ອາດຈະເພີ້ມຄວາມກົດ
ດັນຕໍ່ຈີນໃນໄວໆນີ້ ເພື່ອໃຫ້ປ່ຽນແປງວິທີການເຮັດການຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະດຳ
ເນີນການເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອຈະຢຸດຕິໂຄງການອາວຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ລາຍງານຢູ່ໃນຂ່າວສານທາງການເງິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທຳນາຍວ່າ ປະທານາທິ
ບໍດີທຣໍາ ອາດຈະເຊັນຄໍາສັ່ງດ່ັງກ່າວໃນໄລຍະສອງສາມມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້ ເພື່ອເປີດການສືບ
ສວນ ທີ່ຈີນຕ້ອງການໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງເທັກໂນໂລຈີ
ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ນໍາ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ
ອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈີນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ບໍ່ຄາດວ່າຈະມີການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນ
ວັນສຸກມື້ນີ້ ດັ່ງທີ່ລາຍງານຂ່າວໃນຂັ້ນຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນນັ້ນ. ການສືບສວນດັ່ງກ່າວ
ໃນທີ່ສຸດອາດນໍາໄປສູ່ການວາງອັດຕາພາສີສິນຄ້າຂາເຂົ້າທີ່ສູງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ສິນຄ້າ
ຈາກຈີນ ທີ່ນໍາເຂົ້າມາໃນຕະຫລາດອາເມຣິກາ ຊຶ່ງເປັນຕະຫລາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ
ໂລກນັ້ນ. ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການຄ້າເຕືອນວ່າ ການກະທໍາດັ່ງກ່າວ ອາດເປັນການ
ລະເມີດ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ.
ແນວໃດກໍຕາມ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ Wilbur Ross ໄດ້ຕ້ອງຕິເມື່ອໝໍ່ໆ
ມານີ້ ຕໍ່ການເຮັດການຄ້າຂອງຈີນ ລວມທັງການບັງຄັບໃຫ້ໂອນເທັກໂນໂລຈີໃຫ້ຈີນ
ແມ່ນ ບໍ່ຍຸຕິທໍາ, ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຂາຂາອອກຂອງສະຫະລັດໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ ແລະ
ມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຂາດດຸນການຄ້າຢູ່ 347 ຕື້ໂດລາ ໂດຍຈີນເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບ.
ໃນຕອນທີ່ທ່ານທຣໍາເປັນຜູ້ສະໝັກແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ທ່ານໄດ້ຕໍາໜິຕິ
ຕຽນວິທີການເຮັດການຄ້າຂອງຈີນຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ທ່ານຍັງເວົ້າວ່າຈີນ
ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອບ້ານ ແລະເປັນພາຄີທາງການຄ້າໃຫຍ່ສຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ
ສາມາດເຮັດຫລາຍຢ່າງໄດ້ ເພື່ອຢຸດຕິຄວາມພະຍາຍາມຂອງພຽງຢາງ ໃນການປັບ
ປຸງອາວຸດນີວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງຕົນ. ນັກຊ່ຽວຊານຂອງສະ
ຫະລັດເຕືອນວ່າ ການທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະລະເບີດນິວເຄລຍຂອງ
ເກົາຫລີເໜືອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວກໍາລັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່
ສະຫະລັດ.
ທ່າທີທີ່ແຂງແກ່ນຂຶ້ນຂອງທ່ານທຣໍາ ກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບ
ຄະແນນສຽງຈາກຜູ້ປ່ອນບັດທີ່ມາຈາກຊົນຊັ້ນອອກແຮງງານ ທີ່ເຊື່ອວ່າການທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ເສຍວຽກເຮັດງານທໍາຍ້ອນມີການແຂ່ງຂັນທີ່ບໍ່ເປັນທໍາຈາກຕ່າງປະເທດ. ວິທີການ
ຂອງທ່ານເປັນການຄັດກັບທ່າທີເດີມຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ສົ່ງເສີມການ ແລະສົ່ງເສີມ
ການເຮັດທຸລະກິດ. ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ເປັນຜູ້ຕໍ່ຕ້ານທ່ານທຣໍາ ໄດ້ກ່າວ
ຫາທ່ານທຣໍາວ່າ ທ່ານໄດ້ແຕ່ເວົ້າວ່າຈະໃຊ້ມາດຕະການໜັກຕໍ່ບັນຫາການຄ້າ ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ມີການກະທໍາໃດໆທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
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