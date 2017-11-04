ນັກຫົວຮຸນແຮງຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງ
ໃນປີ 2012 ໃສ່ສະຖານກົງສຸນສະຫະລັດຢູ່ເມືອງ Benghazi ປະເທດລີເບຍນັ້ນ ໄດ້
ໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານລັດຖະບານກາງຂອງສະຫະລັດໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໃນ
ວັນສຸກວານນີ້ ຊຶ່ງຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄຸມຂັງໄວ້ ຈົນກວ່າຈະມີການຮັບຟັງ
ຄຳໃຫ້ການໃນຂັ້ນຕົ້ນໃນ ວັນພະຫັດ.
ທ້າວ Mustafa al-Iman ຄົນສັນຊາດລີເບຍ ຖືກກ່າວຫາໃນຖານ "ຂ້າຄົນ ຄົນນຶ່ງ
ໃນໄລຍະທີ່ທໍາການໂຈມຕີສະຖານທີ່ທໍາງານຂອງລັດຖະບານກາງ" ແລະສະໜອງ "ການສະໜັບສະໜຸນທາງວັດຖຸໃຫ້ແກ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດ."
ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກການໂຈມຕີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ປີ
2012 ຢູ່ສະຖານກົງສຸນ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ເມືອງ Benghazi ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ
ອິສລາມໄດ້ເຮັດໃຫ້ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Christopher Stevens ຂອງສະຫະລັດ
ແລະຊາວອາເມຣິກັນອື່ນໆອີກສາມຄົນເສຍຊີວິດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາປະກາດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າທ້າວ
Mustafa al-Iman ໄດ້ຖືກຈັບແລ້ວ ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ
ຂອງທໍານຽບຂາວວ່າ "ຄວາມຊົງຈໍາຂອງພວກເຮົາແມ່ນເລິກເຊິ່ງ ແລະເອື້ອມມືຂອງ
ພວກເຮົາ ແມ່ນຍາວ ແລະພວກເຮົາຈະບໍ່ລົດລະຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນ ໃນການ
ຊອກຫາ ແລະນໍາເອົາພວກກໍ່ກໍາທໍາເຂັນຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດ ໃນເມືອງ
Benghazi ນັ້ນມາລົງໂທດໃຫ້ໄດ້."
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ພາໃຫ້ມີການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາ ເປັນເວລາຍາວນານ
ແລະມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຫລາຍໆຄັ້ງ ເພື່ອຈະຕັດສິນໄດ້ວ່າອະດີດລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດຄົນອື່ນໆບໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ຕໍ່ຄໍາເຕືອນໃຫ້ເພີ້ມການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນສະຖານກົງສຸນແຫ່ງນັ້ນ ຍ້ອນ
ຢ້ານວ່າ ອາດມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນນັ້ນ ຫລືບໍ່.
ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການຫລາຍໆຄັ້ງ ແລະການສືບສວນທີ່ນໍາພາໂດຍ
ພັກຣີພັບບິກກັນກໍຕາມ ແຕ່ກໍບໍ່ມີຫລັກຖານພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານນາງຄລິນຕັນ
ຫລື ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກະທໍາຜິດແຕ່ຢ່າງໃດ.
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