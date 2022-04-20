ຢູເຄຣນໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ມັນໄດ້ມີການຕົກລົງກັນເບື້ອງຕົ້ນກັບຣັດເຊຍ ເພື່ອອົບພະຍົບພົນລະເຮືອນອອກຈາກເມືອງມາຣີອູໂປລທີ່ຖືກປິດລ້ອມ, ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງກອງທະຫານຢູເຄຣນທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໃຫ້ຍົມຈຳນົນ.
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢູເຄຣນທ່ານນາງ ໄອຣີນາ ເວເຣຊຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບເສັ້ນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຈະອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄົນຊະລາ ໜີອອກໄປ.
ທ່ານນາງເວເຣຊຸກໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມໃນເຟສບຸກວ່າ “ຍ້ອນສະຖານະການ ທີ່ຫາຍະນະດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້.”
ທ່ານນາງເວເຣຊຸກ ໄດ້ລາຍງານສາມວັນຕິດຕໍ່ກັນ ໃນການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງເສັ້ນທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃດໆໃນເຂດດັ່ງກ່າວຂອງປະເທດ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຕັ້ງເສັ້ນຕາຍໃນວັນພຸດມື້ນີ້ສຳລັບນັກລົບຢູເຄຣນທີ່ຈະຍອມຈຳນົນໃນເມືອງມາຣີອູໂປລ, ເຊິ່ງແມ່ນຄຳຂາດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຢູເຄຣນໄດ້ປະຕິເສດ. ເສັ້ນຕາຍໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຜ່ານໄປໂດຍຣັດເຊຍເວົ້າວ່າບໍ່ມີກອງທະຫານຢູເຄຣນໃດໆໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີເພື່ອຍອມຈຳນົນໃນການແລກປ່ຽນກັບຄວາມປອດໄພ.
ຄວາມຄືບໜ້າໃນເມືອງມາຣີອູໂປລໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ສືບຕໍ່ທີ່ຈະເພີ່ມການມີໜ້າທາງທະຫານຂອງພວກເຂົາໃນພາກພື້ນດອນບາສ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນດ້ານຍຸດທະສາດ. ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງອັງກິດໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ ນີ້ວ່າການຕໍ່ສູ້ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ “ແມ່ນກຳລັງຮຸນແຮງຂຶ້ນ” ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະການປ້ອງກັນຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ການໂຈມຕີຕ່າງໆຂອງຣັດເຊຍ ໃສ່ຕົວເມືອງທັງຫຼາຍທົ່ວຢູເຄຣນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຈຕະນາຂອງພວກເຂົາທີ່ພະຍາຍາມ ແລະ ກໍ່ກວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງການເສີມກຳລັງ ແລະ ອາວຸດໄປພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.”
ປະທານສະພາຢູໂຣບ ທ່ານ ຊາລສ໌ ມິແຊລ ໄດ້ທຳການປະກາດຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນການສະແດງການສະໜັບສະໜູນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຈາກບັນດາຜູ້ນຳຢູໂຣບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຢູເຄຣນໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານມິແຊລ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວິດເຕີວ່າ “ໃນໝາກຫົວໃຈຂອງຢູໂຣບທີ່ເສລີ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.”