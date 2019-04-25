ລັດຖະບານ ຂອງປະເທດເກາະດອນ ໂກໂມຣົສ ໄດ້ສັ່ງປິດ ໂຮງຮຽນ ສະໜາມບິນ ແລະ ຫ້ອງການລັດຖະບານ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ພາຍຸລົມໝຸນເຂດຮ້ອນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ
ເຄັນເນັດ ຫຼື Tropical Cyclone Kenneth ໄດ້ພັດຜ່ານປະເທດເກາະດອນດັ່ງກ່າວ
ໂດຍມີລົມແຮງສູງເຖິງ 200 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ພາຍຸຫົວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດ ອິນເດຍ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະເພີ້ມ
ກຳລັງຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ມັນມຸ້ງໜ້າໄປຍັງ ແຄມຝັ່ງຂອງເຂດອາຟຣິກາ ຕາເວັນອອກ ໃກ້ໆ
ກັບເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ປະເທດໂມຊຳບິກ ກັບ ແທນຊາເນຍ.
ພາຍຸຫົວນີ້ ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ໂມຊຳບິກ ມາລາວີ ແລະຊິມບັບເວ ກຳລັງສູ້ຊົນທີ່ຈະ
ບູລະນະຟື້ນຟູ ຈາກຄວາມເສຍຫາຍຂອງພາຍຸລົມໝຸນ ອີດ້າຍ ຫຼື Cyclone Idai ນັ້ນ.
ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອຫຼັກ ຂອງສາກົນທັງຫຼາຍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນການບູລະນະ
ຟື້ນຟູຈາກພາຍຸອີດ້າຍ ຊຶ່ງໄດ້ພັດຖະລົ່ມ ໃນວັນທີ 14 ເດືອນມີນາ ແລະ ດຽວນີ້ ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນກຳລັງກຽມພ້ອມຮັບມື ກັບ ພາຍຸໄຊໂຄລນ ເຄັນເນັດ.
ທ່ານແດນນິລ ທິມມ໌ ໂຄສົກ ຂອງອົງການ UNICEF ໃນໂມຊຳບິກ ໄດ້ກ່າວວ່າ ອົງການ
ກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອອື່ນໆ ໄດ້ນຳເອົາ “ເຄື່ອງຂອງ
ສຸກເສີນ ໄປຕັ້ງໄວ້” ໃນເຂດເໜືອສຸດຂອງປະເທດ ຄືແຂວງກາໂບ ແດລກາໂດ ບ່ອນ
ທີ່ພາຍຸ ຄາດໝາຍວ່າ ຈະພັດຖະລົ່ມ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ທ່ານທິມມ໌ ກ່າວວ່າ “ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາ ໄດ້ສົ່ງພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານໄພພິບັດ
ໄປປະຈຳການ ເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບການໃນດ້ານ ສຸກຂະພາບ ແລະການປົກປ້ອງ
ເດັກນ້ອຍ ແລະດ້ານນ້ຳສະອາດ ແລະສຸຂາພິບານ ໃຫ້ແກ່ແຂວງດັ່ງກ່າວ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນຂະນະທີ່ພາຍຸໄຊໂຄລນ ເຄັນເນັດ ປາກົດວ່າ ຈະອ່ອນກຳລັງລົງ
ກວ່າ ພາຍຸໄຊໂຄລນ ອີດ້າຍ ມັນກໍຍັງຄົງ ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ ໃນບາງສ່ວນກໍຍ້ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອຂອງໂມຊຳບິກ.
ພາຍຸໄຊໂຄລນທັງຫຼາຍ ຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້ “ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີເລີຍ. ແລະເພາະສະນັ້ນ
ປະຊາກອນ ແມ່ນບໍ່ຊິນເຄີຍກັບເຫດການເຫຼົ່ານີ້ ແລະມັນກໍບໍ່ສາມາດຟື້ນຄືນ
ສະພາບໄດ້.”
ພາຍຸທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃໝ່ ຕໍ່ການຟື້ນຟູ ຈາກພາຍຸໄຊໂຄລນ ອີດ້າຍ
ຊຶ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 800 ຄົນ ແລະ
ຫຼາຍໝື່ນຄົນ ໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍອອກຈາກຖິ່ນຖານ ພາຍໃນປະເທດໂມຊຳບິກ ມາລາວີ
ແລະແທນຊາເນຍ.
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