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ເອເຊຍ

ແຜ່ນດິນໄຫວ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ

ແຜນທີ່ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
ແຜນທີ່ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ແຜ່ນດິນໄຫວ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເລັກນ້ອຍໃຫ້ແກ່ເຮືອນ ແລະອາຄານ ຕ່າງໆໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ໄດ້ ຮັບບາດເຈັບໃດໆ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ່ທີ່​ອົງ​ການ​ທໍ​ລະ​ນີ​ຟີ​ຊິກ​ຂອງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍກ່າວ​ວ່າ ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າຂອງ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຮຸນ​ແຮງ​ຢູ່​ຫລາຍໆ​ເມືອງ ແລະ​ຫຼາຍໆໝູ່​ບ້ານ​ໃນ​ແຂວງ ນູສາ ແທັງກາຣາ (Nusa Tenggara) ຕາ​ເວັນ​ອອກ, ເຊິ່ງແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ດິນ ແລະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄື້ນສຸນາມິ.

ອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ວັດແທກແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງ​ກ່າວດ້ວຍຄວາມແຮງ 6.1 ແລະກ່າວວ່າ ມັນຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວໂລກ 36 ກິໂລແມັດ ຫຼື 22 ໄມລ໌, ເຊິ່ງຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນ 21 ກິໂລແມັດ ຫຼື 13 ໄມລ໌ ໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເມືອງ ກູປັງ (Kupang), ເຊິ່ງ ເປັນເມືອງ​ເອກຂອງແຂວງ ແລະເປັນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາ ເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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