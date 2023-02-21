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ວັນອັງຄານ, 21 ກຸມພາ 2023
ໂລກ

ທ່​ານບ​ລິງ​ເກັນ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ເທີ​ກີ

  • ວີໂອເອ
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ (ຊ້າຍ) ຈັບ​ມື​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດ​ວານ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະ ທີ່​​ສະ​ໜາມ​ບິນເອ​ເຊັນ​ໂບ​ກາ ນະ​ຄອນ​ອັງ​ກາ​ຣາ ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ກຸມ​ພາ 2023.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ ກ່າວ​ໃນ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ອັງ​ກາ​ຣາ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ຂາຍ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ F-16 ໃຫ້​ແກ່​ເທີ​ກີ. ນອກນັ້ນ​ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ສ​ະ​ແດງ​ຄວາ​ມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ທັງ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ແລະ​ຟິນ​ແລນ​ຈະ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ເນ​ໂຕ້​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.

ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຕໍ່​ການ​ຂາຍ​ເຮືອ​ບິນ F-16 ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 20 ຕື້​ໂດ​ລາ ຊຶ່ງ​ເທີ​ກີ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຊື້​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທັງ​ໝົດ 40 ລຳ ແລະ​ເຄື່ອງ​ປະກອບ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝເກືອບ 80 ຊຸດ.

ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ​ກ່າວ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວ​ຮ່ວມ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເທີ​ກີ ທ່ານ​ເມວ​ລຸດ ຊາ​ວູ​ໂຊ​ກ​ລູ (Mevlut Cavusoglu) ວ່າ ທ່ານ​ຍັງ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ສະ​ໜອງ​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ ທາງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂາຍ​ເຮືອ​ບິນ ແຕ່​ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ການ​ຂາຍ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ຕໍ່ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ແລະ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້​ທີ່​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ແລະ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ.”

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເທີ​ກີ​ແລະ​ຮັງ​ກາ​ຣີ ຍັງ​ເປັນ​ພຽງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຕໍ່​ການ​ເຂົ້າ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ພັນ​ທະ​ມິດຂອງ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ແລະ​ຟິນ​ແລນ ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຫັນ​ດີ​ຢ່າງ​ເປັນ​ເອກ​ກະ​ສັນ.

ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ​ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະລັດໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ຕໍ່​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ສະ​ວີ​ເດັນ​ແລະ​ຟິນ​ແລນ “ໂດຍ​ໄວ​ເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ໄວ​ໄດ້.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ມີ “​ຄວາມໝັ້ນ​ໃຈ​ທີ່​ອົງ​ການ​ເນ​ໂຕ້ ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບຕໍ່ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ແລະ​ເວ​ລາ​ໃດ​ທີ່​ສິ່ງນັ້ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ມັນ​ຈະ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ໝັ້​ນ​ຄົງ​ຂອງ​ທຸກໆ​ປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ເນ​ໂຕ້ ຮວມ​ທັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຮວມ​ທັງ​ເທີ​ກີ​ນຳ​ດ້ວຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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