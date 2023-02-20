ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ຈະສະໜັບສະໜູນການຂາຍເຮືອບິນລົບ F-16 ໃຫ້ ເທີກີ, ແລະ ໄດ້ສະແດງຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າທັງປະເທດ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດອົງການ NATO ໃນໄວໆນີ້, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ອັງກາຣາ ສຳລັບການເຈລະຈາກັບບັນດາຜູ້ນຳ ເທີກີ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ຕ້ອງອະນຸມັດການຂາຍເຮືອບິນລົບ F-16, ເຊິ່ງຈະລວມມີການຂໍຊື້ເຮືອບິນລົບ 40 ລຳ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ທັນສະໄໝ 80 ເກືອບຊຸດ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເທີກີ ທ່ານ ເມວລຸດ ຊາວູຊໍກລູ ວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດສະໜອງຕາຕະລາງ ກ່ຽວກັບ ການແຈ້ງໃຫ້ລັດຖະສະພາຊາບຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຊື້ດັ່ງກ່າວ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕໍ່ສື່ສານຢ່າງຫ້າວຫັນໃນການສະໜັບສະໜູນສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນກັບລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ຂອງອົງການ NATO ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານຍັງມີກຳນົດທີ່ຈະພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ເທີກີ ແລະ ຮັງກາຣີ ຍັງຄົງເປັນພຽງສະມາຊິກອົງການ NATO ທີ່ບໍ່ໄດ້ອະນຸມັດ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ ເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນຕອນທີ່ຕ້ອງເປັນເອກະສັນ.
ທ່ານ ບລິງເຄັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜູນການຮັບເອົາ ສວີເດັນ ແລະ ຟິນແລນ “ໄວເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໝັ້ນໃຈວ່າ “ອົງການ NATO ຈະຕ້ອນຮັບເອົາເຂົາເຈົ້າຢ່າງເປັນທາງການໃນໄວໆນີ້, ແລະ ເວລາທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ, ມັນຈະເສີມຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທຸກໆປະເທດສະມາຊິກອົງການ NATO, ລວມທັງ ສະຫະລັດ ລວມທັງ ເທີກີ.”