ມີຢ່າງໜ້ອຍ ນຶ່ງຄົນເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 25 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະອີກຫຼາຍໆຄົນ
ຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ຂ້າງໃນຕຶກຫັກພັງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີນັກທ່ອງ
ທ່ຽວທີ່ເກາະ Ischia ນອກຝັ່ງທະເລ Naples ຂອງປະເທດ ໃນແລງວັນຈັນວານນີ້.
ກະຊວງພູເຂົາໄຟແຫ່ງຊາດຂອງ Italy ໄດ້ໃຫ້ລະດັບຄວາມເຮງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນີ້ວ່າ ມີຄວາມແຮງ 3.6 ເຣັກເຕີ, ແຕ່ວ່າ ນັກທໍລະນີວິທະຍາສະຫະລັດ
ໄດ້ຈັດ ຄວາມເເຮງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ 4.3 ເຣັກເຕີ ໃນຂະນະທີ່ ພວກນັກ
ທໍລະນີຂອງຢູໂຣບ-ເມດິເຕຣານຽນ ໄດ້ລະບຸວ່າ ເປັນ 4.5 ເຣັກເຕີ. ທຸກຝ່າຍໄດ້ລະບຸ
ສູນກາງແຜ່ນດິນໄຫວນີ້ວ່າ ແມ່ນ ຢູ່ນອກເກາະ Ischia ທີ່ມີຄວາມເລິກເຖິງ 10 ກິໂລ
ແມັດ.
ພາບທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງໂທລະພາບ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຕຶກ 6 ຫຼັງ ໃນເມືອງ Casamiccciola ຮວມທັງໂບດ ໄດ້ພັງລົງມາ.ໂຮງໝໍແຫ່ງດຽວ ຂອງເກາະ Ischia
ແມ່ນໄດ້ຖືກກະທົບ ແລະຕ້ອງໄດ້ອົບພະຍົບອອກ.
ຮ້ານອາຫານທັງຫຼາຍ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ແລະມີຫຼາຍໆຫ້າງຮ້ານທີ່ທຳການເປີດ
ໃຫ້ບໍລິການຢູ່ ໃນຕອນທີ່ແຜ່ນດິນໄຫວສັ່ນສະເທືອນນັ້ນ ອິງຕາມພວກເຫັນເຫດການ
ໄດ້ກ່າວໄວ້.
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