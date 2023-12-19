ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຈີນ ແຈ້ງວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄືນແລ້ວນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 118 ຄົນ ຢູ່ໃນເຂດພູຜາທີ່ໜາວເຢັນທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ການປະຕິບັດງານກູ້ໄພ ແລະຊອກຄົ້ນຫາ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຢູ່ໃນແຂວງການຊູແລະແຂວງຈິງໄຮ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ. ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວຍັງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ແກ່ເຮືອນຊານແລະຖະໜົນຫົນທາງ ແລະເຮັດໃຫ້ເສົາໄຟຟ້າ ແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມຫັກ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວຂອງທາງການ.
ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 6.2 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນເຂດຊາຍແດນຂອງແຂວງທັງສອງ ໃນລະດັບທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕື້ນ 10 ກິໂລແມັດ ກ່ອນທ່ຽງຄືນຂອງວັນຈັນ ສູນກາງຄວບຄຸມແຜ່ນດິນໄຫວຂອງຈີນກ່າວ. ສ່ວນການວັດແທກ ຂອງອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດແຈ້ງວ່າ ມີຄວາມແຮງ 5.9
ມາຮອດຕອນເຊົ້າຂອງມື້ນີ້ ມີ 105 ແລ້ວ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນວ່າເສຍຊີວິດຢູ່ແຂວງການຊູ ແລະ 397 ຄົນບາດເຈັບ ຮວມທັງ 16 ຄົນ ມີອາການສາຫັດ ທ່ານຮານ ຊູຈຸນ (Han Shujun) ໂຄສົກພະແນກຍຄຸ້ມຄອງເຫດການສຸກເສີນ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ. ທີ່ແຂວງຈິງໄຮ່ ມີ 13 ຄົນເສຍຊີວິດແລະ 182 ຄົນບາດເຈັບ ໃນບໍລິເວນທາງເໜືອຂອງຈຸດທີ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ອີງຕາມສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ. ອີກ 20 ຄົນຍັງຫາຍສາບສູນທີ່ແຂວງຈິງໄຮ່ ຫຼັງຈາກຖືກຖົມໂດຍດິນເຈື່ອນ ອົງການຂ່າວຂອງຈີນລາຍງານ.