ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງລາວ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາຂອງສະຫະລັດ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 18 ຄັ້ງຕິດຕາມມາ.
ສ່ວນໜັງສືພິມວຽງຈັນໄທມ໌ແຈ້ງວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດສູນກາງຢູ່ທີ່ເມືອງຫົງສາ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະມີຄວາມແຮງເຖິງ 6.4 ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເຮືອນຊານຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ໃນຫຼາຍໆບ້ານ.
ແຈ້ງການຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບນຶ່ງ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2019 ນີ້ວ່າ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ ໃນຂອບເຂດ ສປປ ລາວ 18 ຄັ້ງ ຊຶ່ງມີຄວາມແຮງແຕ່ 5.9 ຫາ 6.4 ໂດຍເຂດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ແມ່ນຢູ່ທີ່ເມືອງຫົງສາ ໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະຢູ່ເລິກຈາກພື້ນດິນລົງໄປ 3 ກິໂລແມັດ.
ພ້ອມນີ້ ທາງກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດຍັງໄດ້ເຕືອນໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ມີສະຕິລະວັງໂຕຕໍ່ສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ແລະຈະອອກແຈ້ງການເປັນໄລຍະໆ.
ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານກ່ຽວກັບການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍໃດໆເທື່ອ.
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