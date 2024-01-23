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ແຜ່ນດິນໄຫວຮຸນແຮງ ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ໃນບໍລິເວນລຽບຊາຍແດນ ຂອງຈີນ ແລະ ກຽກກິສຖານ

ໃນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍຈາກວີດີໂອ ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍອົງການຂ່າວ CCTV ຂອງຈີນນີ້, ບັນດາພະນັກງານກູ້ໄພຢູ່ໃກ້ຊາກຫັກພັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ກີຊີລຊູ ເກີກກິສ (Kizilsu Kirghiz), ໃນພາກພື້ນຊິນຈຽງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2024.
ໃນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍຈາກວີດີໂອ ທີ່ດໍາເນີນການໂດຍອົງການຂ່າວ CCTV ຂອງຈີນນີ້, ບັນດາພະນັກງານກູ້ໄພຢູ່ໃກ້ຊາກຫັກພັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ກີຊີລຊູ ເກີກກິສ (Kizilsu Kirghiz), ໃນພາກພື້ນຊິນຈຽງ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ, ວັນທີ 23 ມັງກອນ 2024.

ແຜ່ນດິນ​ໄຫວທີ່​ມີຄວາມແຮງ​ 7.1 ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງ​ວັນ​ອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່​ຕາມບໍລິເວນ​ຊາຍ​ແດນຂອງ ​ຈີນ ແລະ ກຽກກິສຖານ.

ອົງ​ການ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຂອງ​ຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເວ​ລາ 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ ຢູ່​ບໍລິເວນ​ພູຜາ​ຕາມຊາຍແດນ​ ຂອງ​ຂົງ ເຂດ ວູຊີ (Wushi) ໃນ​ແຂວງ​ຊິນຈຽງ (Xinjiang) ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ໃນລະດັບ​ຄວາມ​ເລິກ 22 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ມີຢ່າງໜ້ອຍມີ 5 ໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ 20 ກິໂລແມັດຈາກຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ.

ສື່​ມວນ​ຊົນ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ເຮືອນ​ຫລາຍ​ສິບ​ຫລັງ ຢູ່​ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ພັງ​ລົງມາ ຫລື​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຢ່າງ​ໜັກໜ່ວງ, ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວກັນກໍມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ມີ​ຜູ້​ບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​ຄົນ.

ມີ​ການ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນອີກ​ຫຼາຍ​ຄັ້ງ ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເກີດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດມາ.

ແຮງສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນ​ໄຫວ​ ຍັງຮູ້ສຶກໄປ​ເຖິງ ນະ​ຄອນອາລມາຕີ (Almaty) ​ເຊິ່ງເປັນເມືອງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ ຂອງ​ກາ​ຊັກ​ສະຖານ. ວິດີໂອທີ່ນຳ​ອອກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຊາຊົນພາກັນໜີອອກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີ ແລະຢືນຢູ່ຕາມຖະຫນົນຕ່າງໆ, ບາງຄົນຍັງໃສ່ຊຸດນອນ ແລະເກີບແຕະຢູ່.

ແຜ່ນດິນ​ໄຫວດັ່ງກ່າວ ​ຍັງຮູ້ສຶກໄດ້ໃນ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອບ້ານກຽກກິສຖານອີກດ້ວຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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