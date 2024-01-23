ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.1 ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງ ຈີນ ແລະ ກຽກກິສຖານ.
ອົງການແຜ່ນດິນໄຫວຂອງຈີນກ່າວວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 6 ໂມງແລງ ຕາມເວລາມາດຕະຖານສາກົນ ຢູ່ບໍລິເວນພູຜາຕາມຊາຍແດນ ຂອງຂົງ ເຂດ ວູຊີ (Wushi) ໃນແຂວງຊິນຈຽງ (Xinjiang) ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກ, ໃນລະດັບຄວາມເລິກ 22 ກິໂລແມັດ.
ມີຢ່າງໜ້ອຍມີ 5 ໝູ່ບ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນ 20 ກິໂລແມັດຈາກຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ.
ສື່ມວນຊົນລາຍງານວ່າ ເຮືອນຫລາຍສິບຫລັງ ຢູ່ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພັງລົງມາ ຫລືໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີລາຍງານວ່າ ມີຜູ້ບາດເຈັບຫລາຍຄົນ.
ມີການສັ່ນສະເທືອນອີກຫຼາຍຄັ້ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງທຳອິດມາ.
ແຮງສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນໄຫວ ຍັງຮູ້ສຶກໄປເຖິງ ນະຄອນອາລມາຕີ (Almaty) ເຊິ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງກາຊັກສະຖານ. ວິດີໂອທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນສື່ສັງຄົມໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະຊາຊົນພາກັນໜີອອກຈາກເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນທັນທີ ແລະຢືນຢູ່ຕາມຖະຫນົນຕ່າງໆ, ບາງຄົນຍັງໃສ່ຊຸດນອນ ແລະເກີບແຕະຢູ່.
ແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ຍັງຮູ້ສຶກໄດ້ໃນປະເທດເພື່ອບ້ານກຽກກິສຖານອີກດ້ວຍ.
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