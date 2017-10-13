ຄວາມສັ່ນສະເທືອນຈາກແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍ ໄດ້ພົບເຫັນໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກ
ມື້ນີ້ ໃກ້ກັບບ່ອນທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງອົງການສຳຫລວດທໍລະນີວິທະຍາສະຫະລັດ.
ໄດ້ມີການພົບເຫັນວ່າ ເກີດຄວາມສັ່ນສະເທືອນ 2.9 ປະມານ 23 ກິໂລແມັດຫ່າງຈາກ
ເມືອງ Sungibaegam “ຢູ່ໃນບໍລິເວນ ທີ່ມີການທົດລອງນິວເຄລຍ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ
ເທື່ອກ່ອນ” ອີງຕາມອົງການທໍລະນີວິທະຍາສະຫະລັດ.
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ “ໄດ້ເຫດການທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບແຜ່ນດິນໄຫວ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກ
ເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຢືນຢັນຢ່າງເປັນທີ່ແນ່ນອນໄດ້ໃນເວລານີ້ເຖີງສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ
ຂອງການສັ່ນສະເທືອນນີ້.”
ການທົດລອງນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອເທື່ອລ້າສຸດເມື່ອວັນທີ 3 ກັນຍາຜ່ານມາ
ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນດິນໄຫວສັ່ນສະເທືອນເຖິງ 6.3 ອີງຕາມອົງການສຳຫຼວດທໍລະນີວິທະຍາ
ສະຫະລັດ.
ການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການທົດລອງນິວເຄລຍສະເໝີໄປ.
ການສັ່ນສະເທືອນຂອງແຜ່ນດິນ ຂະໜາດນ້ອຍໃນວັນທີ 23 ກັນຍາເປັນທີ່ຄິດກັນວ່າ
ເປັນການສັ່ນສະເທືອນ ຫຼັງຈາກການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍໃນຕົ້ນເດືອນນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ