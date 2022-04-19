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ວັນອັງຄານ, 19 ເມສາ 2022
ໂລກ

​ເນື່ອງ​ໃນວັນແຫ່ງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ວັນ​ທີ 22 ເມສາ ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ບັນ​ດາທຸ​ລະ​ກິດ​ຫັນ​ໄປຫາ​ການ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ ​ກິດ​ສີ​ຂຽວ

ສາ​ມີ​ ແລະ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຄູ່​ນຶ່ງ​ຍ່າງ​ກາຍຮູບ​ປັ້ນ​ໜ່ວຍ​ໂລກ

ທຸກໆປີໃນວັນແຫ່ງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ວັນ​ທີ 22 ເມສາ - ຜູ້​ຄົນມາເຕົ້າ​ໂຮມກັນ ເພື່ອ ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງ ແວດລ້ອມ. ແລະ​ໃນ​ປີ​ນີ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ ການ​ເລັ່ງ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂຽວທີ່ອຸ​ດົມ​ຮັ່ງ​ມີໃຫ້​ໄວ​ຂຶ້ນ.

​ໃນ​ໂອກາດ​ດັ່ງກ່າວທີ່​ເອີ້ນ​ອີກ​ຢ່າງ​ນຶ່​ງວ່າ ວັນ​ເຈົ້າ​ແມ່​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ສາ​ກົນນີ້ມີ​ປະຊາ ຊົນປະ​ມານ 1 ຕື້ ຄົນ​ໃນ 190 ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກິດຈະກຳ​ທີ່​ມັກຈະ​ມີ​ການ​ປູກ​ຕົ້ນ​ໄມ້, ​ເອົາ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ດິນ ​ແລະແຄມນ້ຳ ​ແລະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ.

ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍັງຄົງເປັນວຽກ​ງານ ແຖວຫນ້າຂອງວາລະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂລກຢູ່ ວັນແຫ່ງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ປີນີ້ ເນັ້ນໃສ່ດ້ານທຸລະກິດຂອງເປົ້າຫມາຍນັ້ນ ຊຶ່ງ​ກໍ​ຄື ການລົງທຶນໃສ່ໜ່ວຍໂລກ ຂອງພວກເຮົາ.

ມີ​ຫລາຍທຸລະກິດເພີ້ມຂຶ້ນ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຖືກດຶງເຂົ້າໄປຮ່ວມ​ດຳ​ເນີນຄວາມພະຍາ ຍາມນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງໜ່ວຍ​ໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕໍ່ສູ້ກັບການປ່ຽນ ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ອີງຕາມອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ Earthday.org ທີ່ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍຊິງຕັນ.

ອີງຕາມເວັບໄຊທ໌ຂອງ Earthday.org, "ບໍລິສັດທີ່ສະຫລາດກໍາລັງຄົ້ນພົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີທາງເລືອກອີກ​ແລ້ວ ລະຫວ່າງການກ້າວໄປສູ່ສີຂຽວ ແລະການ ເຕີບໂຕຂອງກໍາໄລໃນໄລຍະຍາວ -ຊຶ່ງຄວາມຍືນຍົງແມ່ນເສັ້ນທາງນຳ ໄປສູ່ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ."

ທ່ານນາງ​ແຄັດ​ທ​ລິນ ໂຣ​ເຈີຣ​ສ໌ (Kathleen Rogers), ປະທານຂອງ​ອົງ​ການ Earthday.org ກ່າວຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອໃນການໃຫ້ສໍາພາດວ່າ "ຖ້າທ່ານຢາແກ້ໄຂບັນ​ຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ໃຫ້​ເຮັດ​ໄປຕາມເງິນ, ເພາະວ່າເງິນແມ່ນ ເຄື່ອນ​ຍ້າຍເຂົ້າໄປ​ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ຫາການແກ້ໄຂບັນ​ຫາທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະການພັດທະນາ, ເຊິ່ງທັງຫມົດນີ້​ລ້ວນ​ແຕ່ແມ່ນສີຂຽວ."

ບໍລິສັດນໍ້າມັນ ແລະອາຍແກັສທີ່ເພິ່ງ​ພາ​ອາໄສນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່​ມາ​ຈາກ​ຊາກ​ພືດ​ແລະ​ສັດກໍາລັງຮູ້ສຶກເຖິງຄວາມກົດດັນທີ່​ວ່ານີ້.

ບໍລິສັດມດທີ່ບໍ່ໄດ້ຫັນໄປຫາ​ທາງສີຂຽວແມ່ນປະເຊີນກັບ "ຄວາມສ່ຽງອັນໃຫຍ່ ຫຼວງ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເຕືອນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ໂຣ​ເຈ​ສ໌ (Rogers) ເພາະວ່າ ການຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້​ຫລຸດ​ຜ່ອນເຊື້ອໄຟຟອດຊິລ ແມ່ນສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ.

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