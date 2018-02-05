ທີມ ຟີລາແດລເຟຍ ອີໂກລສ໌ ໄດ້ຊະນະ ຖ້ວຍລາງວັນ ຊຸບເປີ ໂບລ ຂອງ NFL

ທີມ ຟີລາແດລເຟຍ ອີໂກລສ໌ (Philadelphia Eagles) ທີ່ເປັນທີມມ້າມືດ ຍາດໄດ້
ໄຊຊະນະ ທີມ ນິວ ເອັງແກລນດ໌ ເພທຣີອອສ໌ (New England Patriots) 41 ຕໍ່ 33
ຄະແນນ ຢູ່ໃນເມືອງຫລວງ ມີນີແອບໂປລິສ (Minneapolis) ຂອງລັດ ມີນິສໂຊຕາ
(Minnesota) ໄດ້ກາຍເປັນແຊ້ມປ້ຽນ ການແຂ່ງຂັນ ຊຸມເປີ້ ໂບລ (Super Bowl)
ປະຈຳປີ ຄັ້ງທີ 52 ຂອງສະຫະພັນຟຸດບອລແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ຫຼື NFL.
ໄຊຊະນະດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທີມ ອີໂກລສ໌ ຫຼື ນົກອິນຊີ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງ ພາກ
ສ່ວນ National Football Conference ຫຼື NFC ໄດ້ຮັບຖ້ວຍລາງວັນ ຊຸມເປີ້ ໂບລ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຜ່ານເຂົ້າຮອບຊິງຊະນະເລີດມາແລ້ວ
ສອງຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້.
ຄົວເຕີແບັກ (quarterback) ທ້າວ ນິກ ໂຟລສ໌ (Nick Foles) ຂອງທີມອີໂກລສ໌ ຜູ້ນຳທີມທີ່ເປັນໂຕສຳຮອງ ສຳລັບລະດູການນີ້ ຈົນກວ່າ ໂຕເກັງຄົວເຕີແບກ ທ້າວ
ຄາຣຊັນ ເວັ້ນ (Carson Wentz) ໄດ້ຮັບບາດເຈັບທີ່ຫົວເຂົ່າ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລະດູການ
ຂອງລາວສິ້ນສຸດລົງ ໃນສັບປະດາທີ 14 ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ ທ້າວນິກ ໂຟລສ໌ ໄດ້ເຂົ້າມາ
ລິ້ນແທນຕະຫຼອດມາ ຈົນລາວໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເປັນນັກກິລາ ທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ສຸດ
ຂອງເກມ ຫຼື MVP ໂດຍແກວ່ງບານໃຫ້ນັກກິລາຂອງທີມຕົນ ເຂົ້າເສັ້ນໄຊທຳຄະແນນ
ໄດ້ເຖິງ 3 ຄັ້ງ ເອີ້ນວ່າ touchdown ແລະລວມໄລຍະໄກໄດ້ 341 ແມັດ ລວມທັງ
ການແກວ່ງໃຫ້ຜູ້ຮັບບານ ທ້າວ ແຊກຈ໌ ເອີຣສ໌ (Zach Ertz) ທຳຄະແນນໄດ້ ໃນຕອນ
ທ້າຍຂອງຊ່ວງທີສີ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທີມອີໂກລສ໌ ນຳໜ້າຄູ່ຕໍ່ສູ້ໄປເລີຍ. ທ້າວໂຟລສ໌ ຍັງໄດ້
ຮັບບານທຳຄະແນນໄດ້ ດ້ວຍວິທີຫລອກຄູ່ຕໍ່ສູ້ ໃນຊ່ວງທີສອງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລາວ
ເປັນຄົວເຕີແບັກ ຄົນທຳອິດ ໃນປະຫວັດສາດຂອງ Super Bowl ທີ່ທັງໄດ້ແກວ່ງ
ບານ ແລະ ຮັບບານ ທຳຄະແນນໄດ້ ໃນໄລຍະການແຂ່ງຂັນ.
ທີມອີໂກລສ໌ ໄດ້ເສຍການແຂ່ງຂັນຊິງແຊ້ມ Super Bowl ໃນປີ 1981 ໃຫ້ແກ່ທີມ
Oakland Raiders ແລະ ໃນປີ 2005 ໃຫ້ແກ່ທີມ New England. ທີມສຸດທ້າຍ ຂອງຟີລາແດລເຟຍ ທີ່ໄດ້ເປັນແຊມປ້ຽນ ຂອງ NFL ແມ່ນໃນປີ 1960 7 ປີ ກ່ອນທີ່
ການແຂ່ງຂັນ Super Bowl ຄັ້ງທຳອິດ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ.
ສ່ວນທີມເພທຣີອອສ໌ນຳພາໂດຍ ຫົວໜ້າໂຄຈຂອງທີມ ທ່ານບີລ ແບລີຊຈິກ (Bill
Belichick) ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫໍກຽດຕິຍົດ ໃນອະນາຄົດ ແລະຄົວເຕີແບກ
ທ້າວ ທອມ ເບຣດີ (Tom Brady) ຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນຫໍກຽດຕິຍົດ ໃນອະນາຄົດ
ທີ່ພວມພະຍາຍາມແຂ່ງເອົາຖ້ວຍລາງວັນ ວິນສ໌ ລອມລາຣດີ (Vince Lombardi)
ຄັ້ງທີສອງ ລຽນຕິດ ແລະ ຈະເປັນເປັນແຊ້ມປ້ຽນຄັ້ງທີ 6 ລວມທັງໝົດ ຂອງທ້າວເບຣດີ
ໃນ 16 ລະດູການ ກັບທີມ ນິວ ເອັງແກລນ.
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