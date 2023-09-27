ເຂດ ອີໂກ ພາສ (Eagle Pass) ໃນລັດ ເທັກຊັສ ຍັງສືບຕໍ່ ມີການຫຼັງໄຫຼຂອງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ເຊິ່ງຄົນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນມາຈາກປະເທດ ເວເນຊູເອລາ, ທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ຄົນບໍ່ມີຢູ່ອາໄສຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຊີກໂລກຕາເວັນຕົກ ແລະ ໃຫຍ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນໂລກ, ຕາມຫຼັງພຽງວິກິດການອົບພະຍົບ ຊີເຣຍ ເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມອົງການອົບພະຍົບສະຫະປະຊາຊາດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າເຂົາເຈົ້າເຄີຍເຫັນສິ່ງນີ້ມາແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຈັດການກັບສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ ແລະ ປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໂດຍບໍ່ບອກຊື່, ເຊິ່ງແມ່ນວິທີທີ່ມັກນຳໃຊ້ໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບນັກກ່າວໂດຍບໍ່ໄດ້ຖືກລະບຸຕົວວ່າ “ພວກເຮົາມີແຜນ, ພວກເຮົາແມ່ນກຳລັງປະຕິບັດແຜນນັ້ນ.”
ແຕ່ການເພີ່ມຂຶ້ນທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດໃນການເດີນທາງມາຮອດເຂດ ອີໂກ ພາສ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຖ້ວມລົ້ນສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ແອອັດຢູ່ແລ້ວ.
ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້, ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານລະຫວ່າງ 500 ແລະ 800 ຄົນ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ ເວເນຊູເອລາ ນັ້ນ, ໄດ້ລໍຖ້າການດຳເນີນການຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນເຂດຊາຍແດນຢູ່ກ້ອງຂົວ ອີໂກ
ພາສ-ປີດເອຣາສ ເນກຣາສ (Eagle Pass-Piedras Negras), ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນສອງຂົວໃນເຂດ ອີໂກ ພາສ. ຂົວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ແມ່ນຖືກປິດສຳລັບຍານພາຫະນະ ແຕ່ເປີດສຳລັບຄົນຍ່າງ.