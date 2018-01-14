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ທ່ານ ດູເຕີເຕ ໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງ ສຳລັບ ຟີລິບປິນ

ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ໂຣດຣີໂກ ດູເຕີເຕ ກ່າວຄຳປາໄສໃນພິທີເປີດງານລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ຈັດ ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຊິນໂຊ ອາເບະ, ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ. 30 ຕຸລາ, 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະຕໍ່ອາຍຸການເປັນປະທານາທິບໍດີ 6 ປີຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ຈະລົບລ້າງການເລືອກຕັ້ງໃນປີໜ້າ.

ທ່ານ ໂຣດຣິໂກ ດູເຕີໂຕ ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດກັບນັກຂ່າວທາງເວັບໄຊທ໌ Minda News ວ່າ "ມັນຈະບໍ່ມີການໂຈະການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການຕໍ່ອາຍຸສະໄໝການເປັນປະທານາທິບໍດີ ໂດຍສະເພາະສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ." ສະໄໝຂອງທ່ານ ດູເຕີເຕ ຈະສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 2022.

ທ່ານປະທານາທບໍດີໄດ້ລົມນຳຂ່າວສານ Minda ກ່ຽວກັບ ວິໄສທັດຂອງທ່ານສຳລັບລັດຖະບານກາງຂອງ ຟີລິບປິນ,​ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານມີວິໄສທັດ ກ່ຽວກັບ ໂຄງຮ່າງອັນນຶ່ງໄປຕາມແນວທາງຂອງລັດຖະບານ ຝຣັ່ງ, ໂດຍການເປັນ "ປະທານາທິບໍດີທີ່ເຂັ້ມແຂງ" ເຊິ່ງເປັນຄືກັນກັບ "ນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ມີອຳນາດເຂັ້ມແຂງ."

ການປ່ຽນແປງອີກອັນນຶ່ງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢາກຈະເຫັນກໍແມ່ນການປ່ຽນສະພາສູງ ແລະ ສະພາຕໍ່າເປັນສະພາດຽວ ພ້ອມກັບສະມາຊິກພຽງ 50 ຄົນ ຜູ້ທີ່ສາມາດປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

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