ປະທານາທິບໍດີຟິລິບປີນ ທ່ານ Rodrigo Duterte ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະ
ຖາມປັກກິ່ງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດເຂດເອເຊຍປາຊິຟິກ
ຫຼື APEC ໃນສັບປະດານີ້ ເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຈີນ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ແລະວ່າ
ບັນດາປະເທດເອເຊຍທັງຫຼາຍ ຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃນການເດີນເຮືອໄປມາຢ່າງເສລີ
ໃນເຂດທະເລຍຸດທະສາດ ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກັນນັ້ນຫລືບໍ່.
ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ 18 ເດືອນຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານ Duterte ແມ່ນໄດ້ດຳ ເນີນນະໂຍບາຍ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນບໍ່ປະເຊີນໜ້າ ກັບປັກກິ່ງ ແລະການອ້າງກຳມະສິດ
ທີ່ກວມກັນ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້.
ໂຄສົກປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Ernest Abella ໄດ້ອະທິບາຍ ໃນເດືອນຕຸລາ ປີ 2016
ວ່າ ການປະເຊີນໜ້າກັນນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແກ່ຟິລິບປີນເລີຍ ແລະນັ້ນຄື
ສາເຫດຂອງທ່ານ Duterte “ທີ່ຕັ້ງໜ້າດຳເນີນການພົວພັນ ແລະການເຈລະຈາ”
ທີ່ສາມາດຄ້ຳປະກັນວ່າ ສິດທິຂອງມະນີລາ ໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ແລະປົກປ້ອງ.
ທ່ານ Scott Harold ຜູ້ອຳນວຍການຮ່ວມ ສູນການນະໂຍບາຍສຳຫຼັບເອເຊຍປາຊິຟິກຂອງອົງການ RAND ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການຂອງທ່ານ Duterte ທີ່ຈະຕັ້ງຄຳຖາມ
ກ່ຽວກັບບັນຫາໃນເວລານີ້ ອາດເກີດຈາກວ່າ ຜູ້ນຳຟິລິບປີນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຫຼິ້ນບົດ
ບາດ “ຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບ” ກັບວໍຊີງຕັນ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ນັ້ນບໍ່ໄດ້
ໝາຍເຖິງການສົ່ງສັນຍານໃຫ້ຈີນ ທີ່ວ່າ ແມ່ນຫຍັງກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດນັ້ນ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ.”
ທ່ານ Harold ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະບີບຄັ້ນເອົາຄຳສັນຍາ
ຫຼືຄຳໝັ້ນໝາຍ ຫຼືປາກົດຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜຸນວ່າ ມີຄວາມຮັກຊາດພຽງພໍ ມີຫົວ
ຊາດນິຍົມ ຫຼືແມ່ນຫຍັງ ກໍຕາມ...ທ່ານຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລຸກຂຶ້ນ ໃນສິ່ງທີ່ຟິລິບປິນ
ໄດ້ກ່າວອ້າງໄປນັ້ນ,”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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