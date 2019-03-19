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ທາງການ ເນເທີແລນ ພວມຊອກຫາ ເຈຕະນາ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການຍິງສັງຫານໝູ່

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເນເທີແລນ ເຫັນໄດ້ ກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຍັງຈຸດເກີດການຍິງສັງຫານໝູ່ ໃນເມືອງ ອູເທຣັຈ໌ (Utrecht) ຂອງເນເທີແລນ, ວັນທີ 18 ມີນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງປະເທດເນເທີແລນ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກເພື່ອ ຊອກຫາ
ເຈດຕະນາ ​ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ທີ່ລາງລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ
ອູເທຣັຈ໌ (Utrecht) ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ອີກ 5 ຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ
ຂອງເນເທີແລນ ສາມາດຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນນຶ່ງໄດ້ ທີ່ຖືກລະບຸໂຕວ່າແມ່ນ ທ້າວ
ກອກເມັນ ທານິສ ຜູ້ທີ່ເກີດຢູ່ປະເທດເທີກີ ອາຍຸ 37 ປີ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນເທີແລນ ທ່ານ ມາກຄ໌ ຣູດຕ໌ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ
“ບໍ່ສາມາດໄດ້​ຮັບ​ການຍົກເວັ້ນ” ໃນຂະນະດຽວກັນ ອານາໂດລູ ອົງການຂ່າວຂອງ
ເທີກີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງທ້າວທານິສ ຢູ່ໃນເທີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຍິງ
ສັງຫານດັ່ງກ່າວ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຂັດແຍ້ງກັນ ພາຍໃນຄອບຄົວ.

ໄອຍະການໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສເຄີຍຖືກຈັບກຸມມາກ່ອນ ຢູ່ໃນ
ເນເທີແລນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ.

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ມີ​ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່​ທີ່ສະໜາມບິນແຫ່ງຕ່າງໆ ພ້ອມກັບວັດ
ອິສລາມຫຼາຍແຫ່ງນຳດ້ວຍ. ສ່ວນໂຮງຮຽນທັງຫຼາຍຢູ່ໃນເມືອງ ອູເທຣັຈ໌ ກໍ ໄດ້ຖືກປິດ
ໄວ້ ແລະ ພ​ວ​ກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກໍໄດ້ຖືກແນະນຳ ໃຫ້ຢູ່ພາຍໃນເຮືອນ.

ພັກນການເມືອງຕ່າງໆ ໄດ້ໂຈະການໂຄສະນາຫາສຽງ ສຳລັບການເລືອກຕັ້ງລະດັບ
ແຂວງ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃສ່ ວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຊຶ່ງຍັງຈະກຳນົດ ​ສ່ວນປະກອບ ​ໃນສະພາສູງ
ຂອງເນເທີແລນນຳດ້ວຍ.

ເມືອງ ອູເທຣັຈ໌ ເປັນເມືອງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ອັນດັບສີ່ໃນເນເທີແລນ ຊຶ່ງເປັນ​ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີ
ສຳລັບຄອງນ້ຳ ແລະປະຊາກອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ເປັນນັກສຶກສາ. ຄວາມຮຸນແຮງ
ຈາກປືນ ໃນເມືອງນີ້ ແມ່ນບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນເລີຍ ແມ່ນແຕ່ໃນທົ່ວປະເທດເນເທີແລນ
ແຫ່ງນີ້.

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