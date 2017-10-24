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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນາຍພົນ Dunford ກ່າວວ່າ ຄອບຄົວທະຫານ ທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໄນເຈີ ຄວນຮູ້ຜົນ ການສືບສວນ ຢ່າງໄວ

ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ ຂອງກອງ​ທັບສະຫະລັດ ນາຍພົນ Joseph Dunford ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບຂາວ.

ປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມ ຂອງກອງ​ທັບສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ​ບັນດາ​ຄອບຄົວ​ຂອງ
ທະຫານ​ສະຫະລັດ 4 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ຢູ່​ໃ​ນ​ປະເທດໄນ​ເຈີ ຄວນຈະໄດ້​ຮູ້ຜົນ​ການ​
ສືບສວນ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ​ແລະ​ຖືກຕ້ອງ.

ນາຍ​ພົນທະຫານ​ມາຣີນ ທ່ານ Joseph Dunford ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​
ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ລັດຖະບານທ່ານ​ທຣໍາຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງເພື່ອຈະ ຄວາມ​ກະ
ຈ່າງ​ແຈ້ງ ຕໍ່​ລາຍ​ລະອຽດທີ່ຍັງບໍ່ຄ່ອຍແຈ້ງຂາວ​ວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ໃນລະ
ຫວ່າງ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 3 ​ເດືອນ​ຕຸລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ນາຍ​ພົນ Dunford ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ ມີ​ຫລາຍໆ​ຄຳ​ຖາມທີ່ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້ຮັບຄຳ​ຕອບ ແລະແມ່ນ​
ແຕ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່ຮູ້​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແທ້ໆ​ແລະ​ເປັນ​ດ້ວຍເຫດໃດ​. ທ່ານ
​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສືບສວນ​ນີ້ ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ.

ນາຍ​ພົນ ​Dunford ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ວ່າ ກຳລັງ​ສະຫະລັດ​ຖືກ​ດັກ​ສະ
ກັດ​ໂຈມຕີ ໂດ​ຍ​ພວກ​ນັກ​ລົບຊົນເຜົ່າໃນທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ​.

ຄຳ​ຖາມ​ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄຳ​ຕອບກໍຄື​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ເວລາ​ເຖິງນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ທີ່ກຳ
ລັງ​ສະຫະລັດ ຈຶ່ງຮ້ອງ​ຫາ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ ຫລັງ​ຈາກເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ເທື່ອ​
ທຳ​ອິດ​ກັບ​ສັດຕູແລະ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ເວລາ​ອີກ​ນຶ່ງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ເຮືອບິນ​ລົບ​ຂອງຝຣັ່ງຈຶ່ງ
ມາ​ປາກົດ​ໂຕ.

ນາຍ​ພົນ Dunford ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກລົງຄວາມເຫັນເທື່ອ​ວ່າ​ ​ເປັນ ຫຍັງເຂົາ
​ເຈົ້າຈຶ່ງໃຊ້​ເວລາ​ດົນ​ແທ້ໃນ​ການ​ຮ້ອງາຂໍ​ການ​ສະໜັບສະໜູນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ຄິດ​ຢ່າງ​ໃດ​ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນໃນການຂໍການສະໜັບ ສະໜູນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
ກ່ອນ​ເວລາ​ນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ ການ​ໂຈມ​ຈີ​ນີ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ໃດ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ
ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ໃດ ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ຢູ່.”

ກຳລັງທະຫານພິເສດສະຫະລັດສີ່ຄົນ ຈາກຊ້າຍໄປຫາຂວາ ສິບເອກ Jeremiah Johnson ສິບເອກ Bryan Black ສິບເອກ Dustin Wright ແລະສິບເອກ La David Johnson ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໄນເຈີ.
ກຳລັງທະຫານພິເສດສະຫະລັດສີ່ຄົນ ຈາກຊ້າຍໄປຫາຂວາ ສິບເອກ Jeremiah Johnson ສິບເອກ Bryan Black ສິບເອກ Dustin Wright ແລະສິບເອກ La David Johnson ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໄນເຈີ.

ນາຍ​ພົນ Dunford ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ລະບຽບ​ຂອງ​ການ​ສູ້ລົບ​ຢູ່ໃນປະເທດ​ໄນ​ເຈີ
ແລ້ວ ກຳລັງ​ສະຫະລັດ​ ພຽງ​ແຕ່​ຕິດຕາມ​ກຳລັງ​ໄນ​ເຈີ ​ເວລາໃດທີ່“​ໂອກາດ​ການ​ຕໍ່ສູ້ກັບ
​ສັດຕູອາດ ​ບໍ່​ມີທ່າທາງວ່າຈະເກີດຂຶ້ນ.”

ຄຳ​ຖາມ​ອື່ນໆ​ອີກ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ສືບ​ສວນ​ຢ່າງ​ລະອຽດແມ່ນ​ຮວມທັງ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ມີ​ການ​
ສືບ​ລັບ ​ແລະ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ກ່ຽວກັບການ​ຂົ່ມຂູ່​ຢູ່​ໃນ​ເຂດດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ເປັນ​ຫຍັງ
ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ເວລາ​ສອງ​ມື້ ​ຈຶ່ງສາມາດພົບ​ເຫັນສົບ​ຂອງ​ສິບ​ເອກ La David Johnson.

ນາງໝ້າຍ Myeshia Johnson ພັນລະຍາຂອງສິບເອກ La David Johnson ທີ່ຮວມຢູ່ໃນກຳລັງທະຫານພິເສດສະຫະລັດ ສີ່ຄົນ ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໄນຈີ in Niger.
ນາງໝ້າຍ Myeshia Johnson ພັນລະຍາຂອງສິບເອກ La David Johnson ທີ່ຮວມຢູ່ໃນກຳລັງທະຫານພິເສດສະຫະລັດ ສີ່ຄົນ ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໄນຈີ in Niger.

ນາຍ​ພົນ Dunford ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເພີ້ມຄວາ​ມພະຍາຍາມ​ຂອງທ່ານ​ຂຶ້ນ
ເປັນ “ສອງ​ເທົ່າ” ​ເພື່ອ​ໃຫ້ໄດ້​ຄໍາ​ຕອບ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະສະພາ ​ແລະ​ຄອບຄົວ​ສິບ​ເອກ Jonson.
ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ ​ທີ່​ຈະ​ສຶກສາເບິ່ງ​ ການ​ອ້າງ​ຂອງ​ນາ​ງ ໝ້າຍ Johnson
ຄືຍານາງ Myeshia ທີ່ວ່າ​ ຍານາງໄດ້​ຖືກ​ປະຕິ​ເສດບໍ່​ອະນຸ ຍາດ ໃຫ້​ເບິ່ງ​ສົບ​ສາມີ​
ຂອງຍານາງ​ຢູ່ໃນ​ຫີບໄດ້.

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