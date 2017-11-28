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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຫົວໜ້າທັງ 2 ຕ່າງກໍຍາດແຍ່ງ ເອົາຕຳແໜ່ງ ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ ​

ທ່ານ ມິຄ໌ ໂມລວານີ, ກາງ, ຍ່າງຈາກຕຶກ ໄອເຊີນຮາວເວີ ຫຼັງຈາກ ອອກຈາກຕຶກຫ້ອງການ ອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ວໍຊີງຕັນ, 27 ພະຈິກ, 2017.

ການຕໍ່ສູ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ​ແມ່ນ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ກຳກັບນຳຫ້ອງການຂອງ​ລັດຖະບານທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນ ​ໃນ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ການສົ່ງອີ​ແມ​ລ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ແລະ​
ຂະໜົມ​ໂດ​ນັດ​ຟຣີ ນັ້ນ.

ຫົວໜ້າງົບ​ປະມານ​ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ ມິຄ ​ໂມ​ລວາ​ນີ ​ແລະ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງລັດຖະ
ບານ​ ​ທ່ານໂອ​ບາ​ມາ ທ່ານ​ນາງ ລີ​ນດຣາ ອິງ​ກລິສ ຊຶ່ງ​ທັງ​ສອງໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ທ່ານ​
ຕ່າງກໍແມ່ນ​ຮັກສາການ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ຮັກສາ​ການ​ຊົ່ວຄາວ​ຂອງ​ອົງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​
ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ ​ແລະ​ທັງ​ສອງ​ຕ່າງກໍໄປ​ມີໜ້າ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​
ເພື່ອ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່ ​ໃນ​ວຽກ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ນາງ ອິງ​ກລິສ ຮອງອຳນວຍການຂອງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຍິນ​ດີ​ຕ້ອນຮັບ
​ພວກ​ພະນັກງານ​ທັງຫຼາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ວັນພັກ​ເທດສະການ​ຂອບຄຸນ​ພະ​ເຈົ້າ ຫຼືແທງ​ສກີບ
​ວິ​ງ.

ທ່ານ​ໂມ​ລວາ​ນີ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສົ່ງ​ອີ​ແມ​ລໄປໃຫ້ພວກ​ພະນັກງານ​ທັງຫຼາຍບອກ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
​ວ່າ ​ຢ່າເອົາຫົວຊາ​ຕໍ່ອີ​ແມລ ຂອງ ທ່ານ​ນາງ ອິງ​ກລິສ ​ໃຫ້​ສົ່ງໄປ​ໃຫ້​ ຫ້ອງການ​ທາງກົດ
ໝາຍ ​ແລະ​ມາ​ຫາ​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ເພື່ອ​ກິນຂະໜົມ​ໂດ​ນັດ​ຟຣີ.

ຈາກຊ້າຍ ທ່ານນາງ ທ່ານນາງ ລີນດຣາ ອິງກລິສ, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກເລື່ອນຊັ້ນ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ພົບກັບສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຈາກພັກເດໂມແຄັຣດ ທ່ານ ຊັກ ຊູມເມີ, ຈາກລັດນິວຢ໊ອກ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດມາຊາຈູເຊັຕ ທ່ານນາງອີລະຊາເບັດທ໌ ວໍເຣັນ, ວໍຊີງຕັນ, 27 ພະຈິກ 2017.
ຈາກຊ້າຍ ທ່ານນາງ ທ່ານນາງ ລີນດຣາ ອິງກລິສ, ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກເລື່ອນຊັ້ນ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຮັກສາການຊົ່ວຄາວ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ, ພົບກັບສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຈາກພັກເດໂມແຄັຣດ ທ່ານ ຊັກ ຊູມເມີ, ຈາກລັດນິວຢ໊ອກ ແລະສະມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດມາຊາຈູເຊັຕ ທ່ານນາງອີລະຊາເບັດທ໌ ວໍເຣັນ, ວໍຊີງຕັນ, 27 ພະຈິກ 2017.

ທ່ານ​ນາງ ອິງ​ກລິສ ​ໄດ້​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ​ໂມ​ລວາ​ນີ ​ໂດຍ​ໂຕ້​ຖຽ​ງວ່າ ວ​ຽກ​ດັ່ງກ່າວ ຄວນເປັນ
ຂອງທ່ານນາງ.

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວ​ວ່່າ ກົດໝາຍນັ້ນ​ລະບຸ​ “ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ” ​ແລະ​ມັນ​ແມ່ນ​ເຂົ້າຂ້າງ​ທາງທ່ານ​ໂມ​ລວາ​ນີ. ທ່ານແມ່ນ​ໄດ້​ກະທຳ​ໃນ​ບົດບາດ​ໜ້າທີ່ ທີ່​ທ່ານກຳກັບ. ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຕໍ່ຕ້ານ
ການ​ ໂຈະ​ການ​ຮັບ​ພະນັກງານ​ເປັນເວລາ 30 ວັນ ​ແລະຕໍ່ຕ້ານກົດ​ລະບຽບ​ການ​ໃໝ່ຕ່າງໆ.

ທ່ານ​ໂມ​ລວາ​ນີ ​ແມ່ນ​ອະດີດ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ ​ແລະ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ສະພາ
ຜູ້​ຊຶ່ງ ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເອີ້ນ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ວ່າ “​ເປັນຕາ​ເບື່ອ​ໜ່າຍ ​ແລະ​ໜ້າ​ສົງສານ” ທີ່​ເປັນ
ຄຳ​ເວົ້າ​ຫຼິ້ນໆ ທີ່​ຄວນ​ຈະ​ຖືກ​ລົບ​ລ້າງ​ນັ້ນ.

ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທ່ານ ຣິກເຈີດ ຄອດເດຣ ກ່າວຖະແຫຼງການໃນວໍຊີງຕັນ, 17 ຕຸລາ 2014.
ຜູ້ອຳນວຍການຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທ່ານ ຣິກເຈີດ ຄອດເດຣ ກ່າວຖະແຫຼງການໃນວໍຊີງຕັນ, 17 ຕຸລາ 2014.

“ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ຍັງ​ຈະ​ດຳ​ເນີນເຮັດ​ວຽກ ສືບ​ຕໍ່​ໄປ. ຂ່າວ​ລື​ນອງ​ນັນ ທີ່​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ
ຈະ​ຈູດ​ເຜົາສະຖານ​ທີ່​ນີ້ ຫຼື​ບໍ່​ກໍລະ​ເບີດ​ມັນ ຫຼືບໍ່ ກໍ​ປິດ​ລ໊ອກປະຕູ​ນັ້ນ ​ແມ່ນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ
​ຄວາມ​ຈິງ,”ຊຶ່ງ​ທ່ານໂມ​ລວາ​ນີ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແລະ​ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ
“ຂ້າພະ​ເຈົ້າແມ່ນ​ເປັນ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຝ່າຍ​ບໍລິຫານ​ລັດຖະບານ​. ພວກ​ເຮົາ​
ແມ່ນ​ຖືກ​ບັນຍັດ​ມາ​ເພື່ອ​ປະຕິບັດ​ລະບຽບ​ກົດໝາຍຂອງ​ສະຫະລັດ.”

ທ່ານ​ນາງ ອິງ​ກລິສ ບໍ່​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ນັໍກຂ່າວ ​ແຕ່​ວ່າ​ ທ່ານນາງ ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ
​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ພັກ​ເດ​ໂທ​ແຄັຣດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ມີ​ບົດບາດ​ທີ່​ເຜີຍ​ແຜ່​ຈຸດ​ປະສົງ​ຂອງ​ອົງການ​
ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ກໍ​ຄືສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງຜູ້ນຳ ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄັຣດທ່ານ ຊັກ ຊູ​ມ​ເມີ ​ແລະສະມາຊິກ​ສະພາສູງ​ຈາກ​ລັດ​ມາ​ຊາ​ຈູ​ເຊັຕ ​ທ່ານ​ນາງອີ​ລະ​ຊາ​ເບັດ​ທ໌ ວໍ​ເຣັນ.

ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັນ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳ​ແໜ່​ງຂອງ​ຫ້ອງການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍລິ​ໂພ​ກ ​ແມ່ນ​
ອັນ​ໃໝ່ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ເດັ່ນ ​ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ຫ້ອງການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ກາງ ​ແມ່ນ​ໄດ້
​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ສັບປະດາ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທ້າວ ໄມຄ ລິຕ, ຊ້າຍ, ແຄັຕລິນ ວີແຕັສ ແລະທ່ານຣັຕ ຊຸສວິນ, ປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເປັນປາກເປັນສຽງ ເພື່ອປະທ້ວງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນວໍຊີງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະຊຸມກັບກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ມິຄ ໂມລວານີ .
ທ້າວ ໄມຄ ລິຕ, ຊ້າຍ, ແຄັຕລິນ ວີແຕັສ ແລະທ່ານຣັຕ ຊຸສວິນ, ປະກອບສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ ທີ່ເປັນປາກເປັນສຽງ ເພື່ອປະທ້ວງອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ໃນວໍຊີງຕັນ ໃນຂະນະທີ່ມີການປະຊຸມກັບກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ມິຄ ໂມລວານີ .

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