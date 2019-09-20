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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ຫານ​ ແລະ​ຢາ ສ​ຫລ ທຳ​ການສືບ​ສວນ ເລື້ອງການປ່ວຍ​ຂອງ​ຄົນ ທີ່​ໃຊ້​ຢາສູບ ​ໄຟ​ຟ້າ

ທ່ານ Alex Azar, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ສ​ຫລ (ຊ້າຍ) ແລະ​ທ່ານ Ned Sharpless ວ່າ​ການ​ຫົວ​ໜ້າ​ອົງ​ການ​ອາ​ຫານ ແລະ​ຢາ (ຂວາ) ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ສູບ​ກ​ອກຢາ​ໄຟ​ຟ້າ ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ, ວັນ​ທີ 11 ກັນ​ຍາ 2019

ບັນ​ດານັກ​ຜູ້​ອອກ​ກົດ​ລະ​ບຽບຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງໄດ້​ເປີ​ດ​ການ​ສືບ​ສວນ ສອບ​ສວນ ຕໍ່​ເລື້ອງ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ປອດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສູບກອກຢາໄຟ​ຟ້າ ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ມີ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແລ້ວ 7 ຄົນ ແລະ​ມີ 530 ຄົນ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າເປັນ ແລະ ສົງ​ໄສວ່າ​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ຮ້າຍ​ແຮງທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ສູບກອກ​ຢາ​ໄຟ​ຟ້າ ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ຢາ ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ຕໍ່​ພວກ​ທີ່​ໃຊ້​ຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າ ແຕ່​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ພະ​ແນກ​ສືບ​ສວນດ້ານ​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ ຂອງ​ຕົນອາດ​ສາ​ມາດຊ່ວຍ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຄົ້ນ​ຄິດ​ຫາ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ຄົນ​ປ່ວຍ​ໄດ້.
ສູນ​ກາງຄວບ​ຄຸມ ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ພະ​ຍາດ ກຳ​ລັງ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ຄົນ​ເຊົາ​ສູບ​ກອກຢາ​ໄຟ​ຟ້າ. ແຕ່​ສູນ​ກາງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ບໍ່​ຄວນ​ກັບ​ຄືນ​ໄປຫາ​ສູບ​ຢາ​ສູບ​ທຳ​ມະ​ດາອີກ, ໂດຍ​ຊຸກ​ຍູ້​ໃຫ້​ພວກ​ສູບ​ຢາ​ໄປ​ເຂົ້າ​ຮັບຄຳປຶກ​ສາທາງ​ຈິດ​ໃຈ ຫລື ບໍ່​ກໍໃຫ້​ໃຊ້ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ອາ​ຫານ​ແລະ​ຢາ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ເຊົາ​ສູບ​ຢາ​ໄດ້.

ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ດ້ານ​ການ​ແພດ ບໍ່​ສາ​ມາດທີ່​ຈະ​ຊີ້ບອກ​ໄດ້​ ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງ​ຄື​ສາ​ເຫດ​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ພະ​ຍາດ​ປອດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບການ​ສູບກອກ​ຢາ​ໄຟ​ຟ້າ ຊຶ່ງ​ລວມ​ມີ ຫຍີ່​ຫໍ້ ຫລື ສານປະ​ສົມ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ໃດ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນກອກ​ຢາ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ. ແຕ່​ວ່າ ມີ​ການ​ສົງ​ໄສ​ບາງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ການ​ໃຊ້ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ທາດ THC ຂອງ​ກັນຊາຢູ່​ໃນ​ອຸ​ປະ​ກອນຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າ.
ອຸ​ປະ​ກອນຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າໄດ້​ຖືກ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ວ່າ ເປັນ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນທາງ​ເລືອກ ທີ່​ປອດ​ໄພ​ກວ່າ​ຢາ​ສູບ​ທຳ​ມະ​ດາ. ພວກ​ນັກ​ວາງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ ເຕືອນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຜະ​ລິດຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າທີ່​ໃຫຍ່ກວ່າ​ໝູ່ ​ຄື ຈູ​ລ (JUUL) ວ່າບໍ່​ໃຫ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ ໂດຍເວົ້າ​ວ່າມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ພິ​ສູດໃຫ້​ເຫັນ​ເລີຍ.

ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ນິວຢອກ​ໄດ້​ເປັນ​ລັດ​ທຳ​ອິດ ທີ່ໃນ​ທັນ​ທີ​ທັນ​ໃດ ໄດ້​ທຳ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ໃຊ້ຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ​ກອກຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າທີ່​ມີ​ກິ່ນຫອມຄື​ໝາກ​ໄມ້ ແລະ​ເຂົ້າ​ໜົມທີ່​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນກອກຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້ານັ້ນ ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ຕິດ​ໃຈ.

ມີ​ແຕ່​ໃຫ້​ໃຊ້ກອກຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ມີ​ກິ່ນ​ຄື​ຢາ​ສູບ ແລະ​ກິ່ນ​ຫອມ​ແບບ​ຮຶນໆ ​ຂາຍ ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ນິວຢອກ​ໄດ້. ລັດ​ມິ​ຊິ​ແກນກໍ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຫ້າມ​ໃຊ້ກອກຢາ​ສູບ​ໄຟ​ຟ້າ​ທີ່​ມີ​ກິ່ນ​ຕ່າງໆ​ໄດ້ ເຊັ່ນ​ກັນ ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໄດ້​ເທື່ອ. ລັດ​ອື່ນໆ ກໍ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາທຳ​ການ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ແບບນັ້ນ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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