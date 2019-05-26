ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດອັງໂກລາ ພວມເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງ ຂອງອົງການກອງທຶນເດັກ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າ ກັບ ວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ. Herculano Coroado ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງ Cunene ຂອງອັງໂກລາ ມີລາຍງານ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງໄພສານ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນ ດັບຕໍ່ໄປ.
ທ້າວເອດົວໂດ ນູກາລາ ພໍ່ນາອາຍຸ 58 ປີ ພວມດີ້ນຮົນ ຊອກຫາຫຍ້າແລະນ້ຳ ມາລ້ຽງງົວ ທີ່ຄອບຄົວຂອງລາວກາງຕໍ່ນຳນັ້ນ.
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ ໃນພາກໃຕ້ຂອງອັງໂກລາ ໄດ້ທຳລາຍຜົນລະປູກຂອງລາວທັງໝົດ.
ບໍ່ມີຝົນຕົກມາແຕ່ເດືອນພະຈິກປີກາຍ ແລະພວກພໍ່ໄຮ່ພໍ່ນາຫຼາຍພັນຄົນ ຄືກັນກັບທ້າວນູກາລາ ບໍ່ມີຫຍັງເຫຼືອໄວ້ພໍທີ່ຈະເກັບກ່ຽວ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ສຶກໝົດຫວັງ. ທ້າວນູກາລາ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ມີແຕ່ພະເຈົ້າເທົ່ານັ້ນທີ່ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີນີ້ ຍ້ອນພວກເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນສະພາບການແບບນີ້ມາກ່ອນ.”
ພວກທີ່ມີງົວຕ້ອງໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເດີນທາງ ນຳເອົາງົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນເວລາສາມເດືອນລ່ວງໜ້າ ເພື່ອຊອກຫາບ່ອນທີ່ມີຫຍ້າຂຽວໆໃຫ້ງົວເຂົາເຈົ້າກິນ.
ມີງົວຈຳນວນນຶ່ງຄາດວ່າຈະລອດຊີວິດມາໄດ້ ສ່ວນອີກຫຼາຍພັນໂຕນັ້ນແມ່ນໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ.
ອົງການກອງທຶນເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ໄພແຫ້ງແລ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 2 ລ້ານກວ່າຄົນໃນພາກໃຕ້ປະເທດອັງໂກລາສ່ຽງຕໍ່ການຂາດແຄນອາຫານການກິນ.
ທ້າວອາໂຊຣີໂອ ເຊເຕເກເລ ພໍ່ນາອີກຄົນນຶ່ງ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ເວລານີ້ພວກເຮົາບໍ່ມີອາຫານກິນແລ້ວ ທີ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາ ແລະກໍບໍ່ມີນ້ຳໃຊ້ ຍ້ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ.”
ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດແຄນອາຫານ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປິ່ນປົວຮັກສາ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍ ໂອນຈີວາ. ແຕ່ ດຣ. ແດນຽລ ຣີຄາໂດ ກ່າວວ່າ ພວກທີ່ຂາດອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ບໍ່ມີແຮງພໍທີ່ຈະໄປເຖິງສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ. ດຣ. ຣີຄາໂດ ກ່າວວ່າ:
“ອາການຂອງພວກເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ຈະຮ້າຍລົງຕື່ມ ຍ້ອນວ່າໄພແຫ້ງແລ້ງນີ້ບໍ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ຂາດສານອາຫານເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງໃຫຍ່ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພວກເດັກນ້ອຍ ໃນລະດັບປະຊາຄົມນຳດ້ວຍ.”
ອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ World Vision ພວມປິ່ນປົວເດັກນ້ອຍທີ່ຂາດອາຫານ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ ຈຳນວນ 32,000 ຄົນທີ່ແຂວງກູເນເນດ້ວຍການສົ່ງອາຫານເສີມໄປໃຫ້ 11 ໂຕນ. ທ່ານໂຣເບີດ ບູລເທັນ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ພວກເຮົາຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາແຫຼ່ງອື່ນໆມາເພີ້ມ ຍ້ອນພວກເຮົາມອງເຫັນວ່າ ການເກັບກ່ຽວໃນປີນີ້ ພວກເຮົາຄາດວ່າ ພວກເຮົາຈະມີພວກເດັກນ້ອຍຂາດແຄນອາຫານ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຢ່າງໜ້ອຍກໍໄປຈົນຮອດລະດູເກັບກ່ຽວປີໜ້າ ຊຶ່ງຈະແມ່ນເດືອນມີນາພຸ້ນ.”
ປະທານາທິບໍດີອັງໂກລາ ທ່ານ Joao Lourenco ເດີນທາງໄປຢ້ຽມເຂດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້ ແລະຮັບຮູ້ວ່າສະຖານະການແມ່ນມີຄວາມຮ້າຍແຮງແທ້. ປະທານາທິບໍດີ Lourenco ກ່າວວ່າ:
“ແຕ່ລັດຖະບານກໍບໍ່ແຕກຕ່າງໄປຈາກນີ້. ເຫດຜົນໃນການໄປມີໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນ 2 ແຂວງນີ້ກໍແມ່ນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ຕິດຕາມເບິ່ງສະຖານະການ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງອັງໂກລາ.”
ອັງໂກລາສັນຍາວ່າ ຈະໃຫ້ທຶນຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນແລະໂຄງການພັດທະນາຂອງຕົນ ເປັນເວລາ 4 ປີ.
ໃນຂະນະທີ່ແຜນການດັ່ງກ່າວ ສົມຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ ແຕ່ກຸ່ມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ການປະກາດກຸ້ມຕົນເອງຂອງອັງໂກລາເຮັດໃຫ້ເປັນການຍາກຂຶ້ນຕື່ມ ທີ່ຈະດຶງດູດເອົາການບໍລິຈາກເພື່ອມາຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນຊາວອັງໂກລາທີ່ພວມປະສົບກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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