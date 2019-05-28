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ໂດ​ຣນ ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ ປາ​ວານ ໃນ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ

ປາ​ວານຫຼັງ​ກົ່ງ ລອຍ​ຢູ່​ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ທີ່​ຫາດ ໂຄ​ລ​ແວ​ລ​ລີ (Clovelly) ນະ​ຄອນ ຊິດ​ນີ, ປະ​ເທດ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ. 19 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ລຳ​ນຶ່ງ ກຳ​ລັງ​ຖືກ​ໃຊ້​ ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຊາວ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ
ເລຍ ເພື່ອເກັບກຳນໍ້າມູກທີ່ມີຄ່າຢ່າງສູງຂອງປາວານ ທີ່ກຳລັງຍ້າຍບ່ອນຢູ່ຂອງພວກ
ມັນ. ນ້ຳເມືອກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ DNA, ໄວຣັສ ແລະ ແບັກທີເຣຍ,
ແລະ ມັນໄດ້ຖືກເກັບກຳມາດ້ວຍໂດຣນ ທີ່ບິນຢູ່ເທິງຮູດັງຂອງປາວານຫຼັງກົ່ງ ໃນເວລາ
ທີ່ພວກມັນເດີນທາງເປັນຄັ້ງສຳຄັນ ໄປຕາມຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງ ອອສເຕຣ
ເລຍ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານ ໂດ​ຣນ ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ ປາ​ວານ ໃນ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ປາ​ວານ, ຄື​ກັບ​ສັດ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍນໍ້າ​ນົມ​ທຸກ​ຊະ​ນິດ ຕ້ອງ​ການ​ອາ​ກາດ, ແລະ ຂຶ້ນ​ມາ​ເທິງ​
ໜ້ານ້ຳເພື່ອຫາຍໃຈຜ່ານຮູດັງຂອງມັນ.

ທ່ານ​ນາງ ວາ​ເນັ​ສ​ຊາ ປີ​ຣັອດ​ຕາ, ນັກ​ຊີ​ວະ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໃນ​ນ້ຳ ຢູ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ແມັກ​
ແຄວຣີ ກ່າວວ່າ ນ້ຳມູກຂອງມັນຈະບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງສຸຂະພາບຂອງປາວານ.

ທ່ານ​ນາງ ວາ​ເນັ​ສ​ຊາ ​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນ​ນ້ຳ​ປຽກໆ​ທີ່​ທ່ານ​ເຫັນ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ປາ​ວານ​ຂຶ້ນ​
ມາຫາຍໃຈຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ. ທ່ານມັກຈະໄດ້ເຫັນອາຍນ້ຳ ແລະ ມັນມີສຽງຄືກັບສຽງຫາຍ
ໃຈແຮງໆ ໃນເວລາປາວານຫາຍໃຈ, ເພາະວ່າ, ພວກມັນ ກໍແມ່ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ຄືກັບທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະ ມັນມີຮູດັງສອງຮູ, ແລະ ມັນແມ່ນປາວານຫຼັງກົ່ງ
ແບບໂຕອູດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງເວົ້າຢູ່ດຽວນີ້. ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ພວກມັນຫາຍໃຈ ມັນ
ຈຶ່ງມີແບັກທີເຣຍຢູ່ປອດຈຳນວນຫຼາຍໆອອກມາຈາກປອດຂອງມັນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະ
ສາມາດເກັບເອົາມາ ເພື່ອກວດເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງປາວານ.”

ບັນ​ດາ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ​ວ້າ​ຊາວ ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ໄດ້​ຕິດແກ້ວ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ທົດ​
ລອງວິທະຍາສາດໃສ່ໂດຣນ ເຊິ່ງມັນຈະບິນຜ່ານອາຍນ້ຳທີ່ພົ່ນອອກມາຈາກດັງຂອງ
ປາວານ.

ທ່ານ​ນາງ ວາ​ເນັ​ສ​ຊາ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປາ​ວານ​ຂຶ້ນ​ມາ​ຫາຍ​ໃຈ, ເຈົ້າ​ຈະ​ສາ​ມາດ​
ເຫັນມັນຂຶ້ນມາເທິງໜ້ານ້ຳໃນມື້ທີ່ມີອາກາດດີໆ, ແລ້ວໂດຣນກໍຈະບິນຕ່ຳລົງ, ແລ້ວ
ແກ້ວຫ້ອງທົດລອງກໍຈະເປີດ ແລະ ໂດຣນກໍຈະບິນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຫາອາຍພົ່ນນ້ຳທີ່
ໜາທີ່ສຸດຂອງປາວານ, ແລ້ວກໍເກັບເອົາຕົວຢ່າງໄວ້ໃນແກ້ວຫ້ອງທົດລອງ. ຫຼັງຈາກ
ເຮັດແລ້ວໆຝາກໍຈະປິດລົງ ແລະ ໂດຣນກໍຈະບິນກັບມາຫາເຮືອຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ພວກເຮົາກໍເກັບເອົາຕົວຢ່າງມາ ເພື່ອນຳເອົາມັນໄປຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆຢູ່ໃນຫ້ອງ
ທົດລອງ.”

ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ ​ໃນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ລຶກ​ລັບ​ຂອງ​ສັດ​ທີ່​ສະ​ຫງ່າ​ງາມ​ໂຕ​
ອື່ນໆແຫ່ງທະເລເລິກນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນປາວານ Southern White. ຈຳນວນຂອງມັນ ໄດ້
ຟື້ນຟູຂຶ້ນມາຄືນ ຢູ່ຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລ່າມັນ
ໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ປະຊາກອນຂອງມັນຢູ່ທະເລພາກຕາເວັນອອກ
ແມ່ນຍັງຄົງມີຈຳນວນຕ່ຳຢູ່ຄືເກົ່າ.

ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ ກ່ຽວ​ກັບ ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ປາ​ວານ​ໃນ​ຄັ້ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​
ການຄົ້ນຄວ້າພວກປາວານ ທີ່ຕາຍແລ້ວ ຫຼືບໍ່ກໍແມ່ນພວກປາວານທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ເທິງຫາດ
ຊາຍ.

ໂດ​ຣນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ມາດ​ເກັບ​ກຳ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຕ່າງໆ​ຈາກ​ປາ​ວານ​ທີ່
ກຳລັງລອຍນ້ຳຢູ່ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນວິທີທີ່ປອດໄປ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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