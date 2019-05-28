ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລຳນຶ່ງ ກຳລັງຖືກໃຊ້ ໂດຍບັນດານັກວິທະຍາສາດຊາວ ອອສເຕຣ
ເລຍ ເພື່ອເກັບກຳນໍ້າມູກທີ່ມີຄ່າຢ່າງສູງຂອງປາວານ ທີ່ກຳລັງຍ້າຍບ່ອນຢູ່ຂອງພວກ
ມັນ. ນ້ຳເມືອກດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍ DNA, ໄວຣັສ ແລະ ແບັກທີເຣຍ,
ແລະ ມັນໄດ້ຖືກເກັບກຳມາດ້ວຍໂດຣນ ທີ່ບິນຢູ່ເທິງຮູດັງຂອງປາວານຫຼັງກົ່ງ ໃນເວລາ
ທີ່ພວກມັນເດີນທາງເປັນຄັ້ງສຳຄັນ ໄປຕາມຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນອອກຂອງ ອອສເຕຣ
ເລຍ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ
ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປາວານ, ຄືກັບສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມທຸກຊະນິດ ຕ້ອງການອາກາດ, ແລະ ຂຶ້ນມາເທິງ
ໜ້ານ້ຳເພື່ອຫາຍໃຈຜ່ານຮູດັງຂອງມັນ.
ທ່ານນາງ ວາເນັສຊາ ປີຣັອດຕາ, ນັກຊີວະວິທະຍາໃນນ້ຳ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມັກ
ແຄວຣີ ກ່າວວ່າ ນ້ຳມູກຂອງມັນຈະບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງສຸຂະພາບຂອງປາວານ.
ທ່ານນາງ ວາເນັສຊາ ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນນ້ຳປຽກໆທີ່ທ່ານເຫັນ ໃນເວລາທີ່ປາວານຂຶ້ນ
ມາຫາຍໃຈຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳ. ທ່ານມັກຈະໄດ້ເຫັນອາຍນ້ຳ ແລະ ມັນມີສຽງຄືກັບສຽງຫາຍ
ໃຈແຮງໆ ໃນເວລາປາວານຫາຍໃຈ, ເພາະວ່າ, ພວກມັນ ກໍແມ່ນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມ
ຄືກັບທ່ານ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ, ແລະ ມັນມີຮູດັງສອງຮູ, ແລະ ມັນແມ່ນປາວານຫຼັງກົ່ງ
ແບບໂຕອູດ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງເວົ້າຢູ່ດຽວນີ້. ສະນັ້ນໃນເວລາທີ່ພວກມັນຫາຍໃຈ ມັນ
ຈຶ່ງມີແບັກທີເຣຍຢູ່ປອດຈຳນວນຫຼາຍໆອອກມາຈາກປອດຂອງມັນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາຈະ
ສາມາດເກັບເອົາມາ ເພື່ອກວດເບິ່ງສຸຂະພາບຂອງປາວານ.”
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຊາວ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຕິດແກ້ວຫ້ອງທົດລອງທີ່ໃຊ້ໃນການທົດ
ລອງວິທະຍາສາດໃສ່ໂດຣນ ເຊິ່ງມັນຈະບິນຜ່ານອາຍນ້ຳທີ່ພົ່ນອອກມາຈາກດັງຂອງ
ປາວານ.
ທ່ານນາງ ວາເນັສຊາ ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ປາວານຂຶ້ນມາຫາຍໃຈ, ເຈົ້າຈະສາມາດ
ເຫັນມັນຂຶ້ນມາເທິງໜ້ານ້ຳໃນມື້ທີ່ມີອາກາດດີໆ, ແລ້ວໂດຣນກໍຈະບິນຕ່ຳລົງ, ແລ້ວ
ແກ້ວຫ້ອງທົດລອງກໍຈະເປີດ ແລະ ໂດຣນກໍຈະບິນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນຫາອາຍພົ່ນນ້ຳທີ່
ໜາທີ່ສຸດຂອງປາວານ, ແລ້ວກໍເກັບເອົາຕົວຢ່າງໄວ້ໃນແກ້ວຫ້ອງທົດລອງ. ຫຼັງຈາກ
ເຮັດແລ້ວໆຝາກໍຈະປິດລົງ ແລະ ໂດຣນກໍຈະບິນກັບມາຫາເຮືອຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ພວກເຮົາກໍເກັບເອົາຕົວຢ່າງມາ ເພື່ອນຳເອົາມັນໄປຜ່ານຂະບວນການຕ່າງໆຢູ່ໃນຫ້ອງ
ທົດລອງ.”
ການຄົ້ນຄວ້າສາມາດຊ່ວຍ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງສັດທີ່ສະຫງ່າງາມໂຕ
ອື່ນໆແຫ່ງທະເລເລິກນີ້, ເຊິ່ງແມ່ນປາວານ Southern White. ຈຳນວນຂອງມັນ ໄດ້
ຟື້ນຟູຂຶ້ນມາຄືນ ຢູ່ຊາຍຝັ່ງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລ່າມັນ
ໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າຜິດກົດໝາຍ ແຕ່ປະຊາກອນຂອງມັນຢູ່ທະເລພາກຕາເວັນອອກ
ແມ່ນຍັງຄົງມີຈຳນວນຕ່ຳຢູ່ຄືເກົ່າ.
ໃນການສຶກສາ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຂອງປາວານໃນຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອາໄສ
ການຄົ້ນຄວ້າພວກປາວານ ທີ່ຕາຍແລ້ວ ຫຼືບໍ່ກໍແມ່ນພວກປາວານທີ່ຕິດຄ້າງຢູ່ເທິງຫາດ
ຊາຍ.
ໂດຣນເຮັດໃຫ້ບັນດານັກວິທະຍາສາດສາມາດເກັບກຳຕົວຢ່າງຕ່າງໆຈາກປາວານທີ່
ກຳລັງລອຍນ້ຳຢູ່ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນວິທີທີ່ປອດໄປ ແລະ ບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍ.
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