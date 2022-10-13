ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພາກພື້ນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດຖືກໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດ ອີຣ່ານ ເຊິ່ງຖືກປັດຕິບັດງານໂດຍກອງກຳລັງ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບຂອງ ຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວວ່າລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕົກຖືກທີ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານ 40 ແຫ່ງຕ່າງກັນ ໃນທົ່ວປະເທດໃນມື້ວານນີ້.
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການປະທານາທິບໍດີຂອງ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ຄີຣີໂລ ທີໂມເຊັນໂກ ໄດ້ກ່າວວ່າໂດຣນໄດ້ໂຈມຕີ “ສະຖານທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນ” ທົ່ວນະຄອນຫຼວງ ກີຢິບ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໂດຣນທີ່ວ່ານັ້ນດັ່ງກັບເຮືອບິນກ້າຕາຍ, ເຊິ່ງໄດ້ບັນຈຸລະເບີດ ແລະ ຕຳມັນໃສ່ເປົ້າໝາຍ.
ເຈົ້າຄອງເມືອງ ມີໂຄລາອິບ ທ່ານ ໂອລັກແຊນເດີ ຊຽນໂຄວິດຈ໌ ຍັງໄດ້ລາຍງານການລະດົມຍິງໃນຂ້າມຄືນວັນພະຫັດນີ້ໃນເມືອງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍຕຶກອາພາດເມັ້ນ 5 ຊັ້ນຫຼັງນຶ່ງ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜອງອຸປະກອນປ້ອງກັນທາງອາກາດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ຍິ່ງຣັດເຊຍ ໜ້າດ້ານ ແລະ ໂຫດຮ້າຍຫຼາຍຊ່ຳໃດ, ມັນຍິ່ງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ໂລກຈະຊ່ວຍເຫຼືອ ຢູເຄຣນ ປົກປ້ອງທ້ອງຟ້າໃນວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບຢູໂຣບ ໃນຊ່ວງເວລາຂອງພວກເຮົາ.
ອັງກິດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສົ່ງຈະຫຼວດທີ່ມີຄວາມສາມາດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຕົກ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອົງການ NATO ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນໃນນະຄອນຫຼວງ ບຣັສໂຊລສ໌ ປະເທດ ແບລຈຽມ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການສະໜັບສະໜູນສຳລັບກອງທັບ ຢູເຄຣນ.