ຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ຮ້ານອາຫານ ແລະຮ້ານສະໜອງອຸປະກອນການແພດບາງແຫ່ງ ກຳລັງຫັນໄປໃຊ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເພື່ອຈັດສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະຍາດ, ແລະສິນຄ້າທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ ໄປຫາເຮືອນຂອງຜູ້ຄົນ. Julie Taboh, ນັກຂ່າວວີໂອເອມີລາຍລະອຽດເລື້ອງນີ້ເພີ່ມເຕີມ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫລືໂດຣນ (drone) ລຳນີ້ ບໍ່ໄດ້ບິນອອກໄປເພື່ອເຮັດພາ ລະກິດສອດແນມ ຫຼືເຮັດກິດຈະກໍາສືບລັບອັນອື່ນໃດໝົດ.
ມັນເອົາຢາສົ່ງໄປຫາເຮືອນຂອງໃຜຜູ້ນຶ່ງຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະປອດໄພ.
ນັກສັງເກດການໃນອຸດສາຫະກໍານີ້ກ່າວວ່າ ການຈັດສົ່ງອາຫານ, ຢາປົວພະ ຍາດ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນອື່ນໆ ໄປຫາບ້ານເຮືອນຂອງຄົນອາດຈະກາຍ ເປັນເລື້ອງທຳມະດາທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປໃນໄວໆນີ້ ຢູ່ໃນສະຫະລັດຍ້ອນວ່າມີຫລາຍ ບໍລິສັດເພີ່ມຂຶ້ນ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກອົງການບໍລິຫານ ການບິນຂອງລັດຖະບານກາງຫລື FAA ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຄວາມປອດໄພທີ່ ຄຸ້ມຄອງໜ່ານຟ້າ.
ທ່ານນາງເອັມມີ ເວັບ (Amy Webb) ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫລື CEO ຂອງສະຖາບັນ Future Today ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາດ້ານການຈັດການ. ທ່ານນາງກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນເຄື່ອງຈັກທີ່ບິນຜ່ານໄປມາຢູ່ເທິງອາກາດຫລາຍຂຶ້ນ."
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການ ໃນການຈັດສົ່ງສິ່ງຂອງໄປຫາເຮືອນຄົນເພີ່ມຂຶ້ນສຳລັບພວກທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບັນດາຕົວເມືອງ ແລະເຂດຊານເມືອງຂອງສະຫະລັດ ແຕ່ ມັນແມ່ນຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ອາດຈະເຫັນວ່າໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈາກການຈັດສົ່ງແບບນີ້ຫລາຍທີ່ສຸດ.
ທ່ານນາງເອັມມີ ເວັບກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ:
"ເຈົ້າຈະຢາກໄດ້ບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເຊັ່ນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ສາມາດຊອກຫາ ບ່ອນທີ່ເຈົ້າຢູ່ໄດ້, ໄປເອົາເຄື່ອງ ແລະກໍເອົາມາສົ່ງໃຫ້ເຈົ້າ, ອຸປະກອນການ ແພດທີ່ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງການ."
ຟລາຍເທຣັກສ໌ (Flytrex) ເປັນບໍລິສັດອິສຣາແອລ ຜະລິດແລະດຳເນີນການບໍລິການເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ໃຊ້ໄຟຟ້າ ທີ່ໄປຮັບເອົາອາຫານຈາກຮ້ານອາຫານ ໃນທ້ອງຖິ່ນໄປຫາເຮືອນຄົນ.
ທ່ານຢາຣິຟ ແບສ (Yariv Bash) ເປັນຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິການ ຫລື CEO ແລະຜູ້ ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Flytrex. ທ່ານໄດ້ໂອ້ລົມກັບວີໂອເອຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
"ໃນນາມວ່າເປັນລູກຄ້າ ເຈົ້າກໍມີແຕ່ດາວໂຫລດແອັບພລີເຄຊັນ, ແລ້ວກໍເລືອກ ເອົາສິ່ງທີ່ເຈົ້າຢາກກິນ, ແນ່ນອນ ຕ້ອງເອົາທີ່ຢູ່ເຮືອນຂອງເຈົ້າ ແລະຂໍ້ມູນບັດ ເຄຣດິດຂອງເຈົ້າໃສ່, ແລະສ່ວນທີ່ເຫລືອຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຈະດູແລເອງ."
ທ່ານແບສ (Bash) ປະກາດວ່າ ການຈັດສົ່ງສິ່ງຂອງໄປຫາເຮືອນຄົນໂດຍໃຊ້ ໂດຣນແມ່ນປອດໄພກວ່າການຈັດສົ່ງໂດຍໃຊ້ລົດ ຫຼື ລົດບັນທຸກ, ແລະປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍກ່ວາ ການຂົນສົ່ງທີ່ໃຊ້ຄົນຂັບ.
ກ່ອນທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ Flytrex, ທ່ານເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດເອກະຊົນແຫ່ງ ທໍາ ອິດທີ່ເລີ້ມເປີດການປະຕິບັດງານຂອງຫຸ່ນຍົນທີ່ບິນລະຫວ່າງດາວພະເຄາະ ເພື່ອ ບິນໄປຫາດວງຈັນ.
ທ່ານແບສ (Bash) ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ອີກວ່າ:
“ສະນັ້ນ ແທນທີ່ຈະບິນໄປເຖິງດວງຈັນທີ່ຢູ່ໄກ 2 ແສນໄມລ໌, ພວກເຮົາບິນໄປຫາເດີ່ນຫລັງບ້ານ ຂອງຜູ້ຄົນຢູ່ເທິງໜ້າດິນໄກ 200 ຟຸດ ຫລື 60 ແມັດ. ມັນຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍ!”
ຢູ່ໃນສະຫະລັດນັ້ນ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງບໍລິສັດ Flytrex ປັດຈຸບັນກຳລັງປະ ຕິບັດງານຢູ່ສາມແຫ່ງ ໃນລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອ.
ທ່ານແບສ (Bash) ກ່າວມ້ວນທ້າຍຜ່ານທາງ Skype ວ່າ:
“ສະນັ້ນ, ມັນມີປະຊາກອນປະມານ 10,000 ຄອບຄົວຢູ່ໃນສະຖານທີ່ສາມແຫ່ງ ນັ້ນ. ແລະໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ ຂະຫຍາຍການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ໄປສູ່ຫລາຍສະຖານີຂຶ້ນ ແລະໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ FAA ຢູ່ນີ້, ມີແຕ່ ທ້ອງຟ້າເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຈະເປັນຂອບເຂດຈໍາກັດໄດ້.”
ອ່ານລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
U.S., some restaurants and medical supply stores are turning to drones to deliver food, medicine, and other essential goods to people’s homes.
This drone isn’t off on a spying mission or any other clandestine activity.
It’s delivering medicine quickly and safely to someone’s home.
Industry observers say drone deliveries of food, medicine and other essential goods to homes may soon become more common in the U.S. as more companies gain approval from the Federal Aviation Administration ((FAA)), which works on the safety rules governing the skies.
Amy Webb is CEO of the Future Today Institute, a management consulting firm. She spoke:
“We’re probably going to see more machines flying through the air.”
As demand for home delivery increases among U.S. city and suburban dwellers, it’s people who live in remote areas who may see the biggest benefit.
Amy Webb, Future Today Institute CEO via Skype:
“You're going to want something like a drone that is capable of locating you, picking up and dropping off to you, the medical supplies that you might need.”
Flytrex, an Israeli company, manufactures and operates electric drones that deliver meals from local restaurants to people’s homes.
Yariv Bash is the CEO and co-founder of Flytrex. He spoke with VOA via Skype:
“All you have to do as the customer is download the app, select what you want to eat, input your home address and your credit card information of course, and we take care of the rest.”
Bash pitches home deliveries by drone as safer than deliveries by car or truck, and more cost effective than human couriers.
Prior to founding Flytrex, he was the founder of a company that launched the first private interplanetary robotic mission to the moon.
Yariv Bash, Flytrex CEO, via Skype:
“So instead of flying to the moon 200,000 miles, we fly to people's backyards, 200 feet above the ground. Pretty similar!”
In the U.S., Flytrex drones, are currently operating in three locations in North Carolina.
Yariv Bash, Flytrex CEO via Skype: “So that's a population of roughly 10,000 families in those three locations. And as we expand our service to more stations and receive more approvals from the FAA, the sky's the limit.”