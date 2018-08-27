ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມ ລັດອິສລາມ ຢູ່ອັຟການິສຖານ ຖືກຂ້າຕາຍ ໂດຍຍົນ ບໍ່ມີ ຄົນຂັບ

ການໂຈມຕີໂດຍຍົນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໄດ້ສັງຫານທ້າວອາບູ ຊາອາດ ເອີຮາບີ (Abdu
Saad Erhabi) ຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມຢູ່ອັຟການິສຖານ.
ການໂຈມຕີໃນຄືນວານນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ເມືອງໂຄຢານີ (Khogyani) ຂອງແຂວງ ນານ
ກາຮາ (Nangarhar) ທີ່ມີບັນຫາ ຊຶ່ງເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍທີ່ພວກທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນກັນວ່າ ISK-P ນັ້ນ.
ໂຄສົກປະຈໍາຫ້ອງການປົກຄອງແຂວງດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ແອັດທວາລລາ ໂຄຢານີ
(Attaullah Khogyani), ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການໂຈມຕີນັ້ນ ຍັງໄດ້ທໍາລາຍຄ້າຍ
ສອງແຫ່ງໃນຈຳນວນຫລາຍໆບ່ອນ ຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຂອງອັຟການິສຖານເວົ້າວ່າ ກໍາລັງຂອງຝ່າຍສາກົນ ໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫລືອ ໃນການດໍາເນີນງານ ເພື່ອຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຄັ້ງນີ້.
ໂຄສົກປະຈໍາກອງທັບຂອງສະຫະລັດຄົນນຶ່ງ, ພັນໂທ ມາກຕິນ ໂອ ດັນແນລ ໄດ້ຢືນ
ຢັນກັບວີໂອເອວ່າ ກໍາລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ດໍາເນີນການໂຈມຕີ ເພື່ອຕ້ານ
ກັບການກໍ່ການຮ້າຍໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ "ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງຄົນນຶ່ງ
ຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຖືກກໍານົດໄວ້ນັ້ນ."
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