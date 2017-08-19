ຄົນຂັບລົດ ແລ່ນຕຳຄົນຍ່າງ ຢູ່ ບາເຊໂລນາ ອາດຍັງຈັບ ບໍ່ໄດ້ເທື່ອ

ຕຳຫລວດຢູ່ໃນປະເທດສະເປນກ່າວວ່າ ຄົນຂັບລົດຕູ້ທີ່ໄດ້ແລ່ນຕຳພວກຄົນຍ່າງຢູ່
ຖະໜົນ ໃນນະຄອນ Barcelona ໃນວັນພະຫັດ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ອາດຍັງຈັບໂຕບໍ່ໄດ້
ເທື່ອ ຊຶ່ງຂັດແຍ້ງກັບລາຍງານ ກ່ອນໜ້ານີ້ທີ່ວ່າ ຄົນຂັບລົດ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່
ເສຍຊີວິດ ຫລັງຈາກມີການໂຈມຕີ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ຢູ່ໃນເມືອງ
ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ.
ທ້າວ Younes Abouyaaqoub ອາຍຸ 22 ປີ ຜູ້ຊາຍຊາວໂມຣົກໂກທີ່ຕຳຫຼວດຊອກ
ຫາໂຕຢູ່ນັ້ນ ເວລານີ້ໄດ້ພົບເຫັນແລ້ວວ່າ ອາດເປັນຫົວໜ້າກຸ່ມທີ່ທຳການໂຈມຕີຢູ່ນະ
ຄອນ Barcelona ແລະ ເມືອງ Cambrils ປະມານ 120 ກິໂລແມັດ ຫ່າງຈາກນະ
ຄອນ Barcelona ໄປທາງທິດໃຕ້ ຕາມແຄມຝັ່ງທະເລຂອງສະເປນ.
ມີທັງໝົດ 14 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍສອງເທື່ອ 13 ຄົນ ຢູ່ນະ
ຄອນ Barcelona ແລະອີກນຶ່ງຄົນ ຢູ່ເມືອງ Cambrils ບ່ອນທີ່ໄດ້ມີຂັບລົດແລ່ນເຂົ້າ
ຕຳພວກຄົນຍ່າງ ກ່ອນທີ່ຕຳຫລວດຍິງ ແລະສັງຫານຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຫ້າຄົນ ຫລັງຈາກ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອອກມາຈາກລົດ.
ສື່ມວນຊົນຂອງສະເປນ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ນຶ່ງໃນຈຳນວນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ທີ່ໄດ້ຖືກຍິງຕາຍ
ຢູ່ເມືອງ Cambrils ຄືທ້າວ Moussa Oukabir ອາຍຸ 17 ປີ ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ເປັນຜູ້
ຂັບລົດຕູ້ຢູ່ໃນນະຄອນ Barcelona ແຕ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໂທລະພາບທ້ອງຖິ່ນ
ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ປາກົດວ່າ ອາດຈະບໍ່
ແມ່ນທ້າວ Oukabir ເປັນຄົນຂັບລົດຕູ້.
ຕຳຫລວດຍັງເຊື່ອວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວອາດມີແຜນໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ແຕ່ວ່າເຫດລະເບີດແຕກ
ຢູ່ທີ່ເຮືອນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ຈະນຳໃຊ້ໂດຍພວກສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ ອາດເຮັດແຜນການ
ແຕກ. ຢ່າງໜ້ອຍມີນຶ່ງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນເຫດລະເບີດແຕກ ແລະຕຳຫລວດໄດ້ຈັບ
ອີກຄົນນຶ່ງ.
ອີກສີ່ຄົນໄດ້ຖືກຈັບຫລັງຈາກການໂຈມຕີໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ແລະຕຳຫຼວດ ຍັງ
ຊອກຫາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກສີ່ຄົນ ຮວມທັງທ້າວ Abouyaaqoub.
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