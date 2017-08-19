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ຄົນຂັບລົດ ແລ່ນຕຳຄົນຍ່າງ ຢູ່ ບາເຊໂລນາ ອາດຍັງຈັບ ບໍ່ໄດ້ເທື່ອ

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕິດອາວຸດ ກຳລັງລາດຕະເວນ ຢູ່ຕາມຫາດຊາຍ La Barceloneta ໃນນະຄອນ Barcelona ປະເທດ Spain.

ຕຳຫລວດຢູ່ໃນ​ປະ​ເທດສະ​ເປ​ນກ່າວ​ວ່າ ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ຕູ້​ທີ່​ໄດ້​ແລ່ນ​ຕຳ​ພວກຄົນຍ່າງຢູ່​
ຖະໜົນ ໃນ​ນະຄອນ Barcelona ​ໃນ​ວັນພ​ະຫັດ​ ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ອາດ​ຍັງຈັບໂຕ​ບໍ່​ໄດ້
​ເທື່ອ ຊຶ່ງຂັດ​ແຍ້​ງ​ກັບ​ລາຍ​ງານ ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ທີ່​ວ່າ ຄົນ​ຂັບລົດ ແມ່ນຮວມ​ຢູ່​ໃນພວກ​ທີ່
ເສຍ​ຊີວິດ ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຕໍ່​ມາ​ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​
ໃກ້​ຄຽງກັນ​ນັ້ນ.

ທ້າວ Younes Abouyaaqoub ອາຍຸ 22 ປີ ຜູ້​ຊາຍຊາ​ວ​ໂມຣົກ​ໂກທີ່ຕຳຫຼວດ​ຊອກ
​ຫາ​ໂຕ​ຢູ່​ນັ້ນ ​ເວລາ​ນີ້​ໄດ້ພົບ​ເຫັນແລ້ວວ່າ ອາດ​ເປັນ​ຫົວໜ້າ​ກຸ່ມທີ່​ທຳການໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ນະ
ຄອນ Barcelona ​ແລະ​ ເມືອງ Cambrils ປະມານ 120 ກິ​ໂລ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ
ຄອນ Barcelona ​ໄປ​ທາງ​ທິດ​ໃຕ້ ຕາມແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງສະເປ​ນ.

ມີ​ທັງ​ໝົດ 14 ຄົນ ​ໄດ້​ເສ​ຍຊີວິດ ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ສອງ​ເທື່ອ 13 ຄົນ​ ຢູ່​ນະ
ຄອນ Barcelona ​ແລະອີກ​ນຶ່ງ​ຄົນ​ ຢູ່​ເມືອງ Cambrils ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້ມີ​ຂັບ​ລົດແລ່ນ​ເຂົ້າ​
ຕຳ​ພວກ​ຄົນ​ຍ່າງ ກ່ອນທີ່​ຕຳຫລວດ​ຍິງ ​ແລະ​ສັງຫານ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ຫ້າ​ຄົນ ຫລັງ​ຈາ​ກ​
ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ອອກ​ມາຈາກ​ລົດ​.

ສື່ມວນຊົນຂອງ​ສະເປ​ນ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ນຶ່ງ​ໃນ​ຈຳນວນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຍິງ​ຕາຍ
​ຢູ່​ເມືອງ Cambrils ຄືທ້າວ Moussa Oukabir ອາຍຸ 17 ປີ ​ເປັນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​
ຂັບ​ລົດ​ຕູ້​ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນ Barcelona ​ແຕ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດ​ກັບ​ໂທລະ​ພາບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ
​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫລວດ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ກ່າວ​ວ່າ ປາກົດ​ວ່າ ອາດຈະບໍ່
​ແມ່ນ​ທ້າວ Oukabir ​ເປັນ​ຄົນຂັບ​ລົດ​ຕູ້.

ຕຳຫລວດກຳລັງຍົກຍ້າຍຝູງຊົນ ຫລັງຈາກລົດຕູ້ແລ່ນຕຳເອົາຄົນຍ່າງໃກ້ກັບ ຖະໜົນ Las Ramblas ພາກກາງຂອງນະຄອນ Barcelona ປະເທດ Spain.
ຕຳຫລວດກຳລັງຍົກຍ້າຍຝູງຊົນ ຫລັງຈາກລົດຕູ້ແລ່ນຕຳເອົາຄົນຍ່າງໃກ້ກັບ ຖະໜົນ Las Ramblas ພາກກາງຂອງນະຄອນ Barcelona ປະເທດ Spain.

ຕຳຫລວດ​ຍັງ​ເ​ຊື່​ອວ່າ​ກຸ່ມ​ດັ່ງກ່າວ​ອາດ​ມີ​ແຜນ​ໂຈມ​ຕີຄັ້ງໃຫຍ່ ​ແຕ່​ວ່າເຫດ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ
ຢູ່​ທີ່​ເຮືອນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສທີ່ຈະ​ນຳໃຊ້​ໂດຍ​ພວກ​ສະມາຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ ອາດເຮັດແຜນການ
​ແຕກ. ຢ່າງ​ໜ້ອຍມີ​ນຶ່ງ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ຍ້ອນ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ແຕກ ​ແລະ​ຕຳຫລວດ​ໄດ້​ຈັບ​
ອີກ​ຄົນ​ນຶ່ງ.

ອີກສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້​ແລະ​ຕຳຫຼວດ ​ຍັງ
​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ອີກ​ສີ່​ຄົນ ຮວມທັງ​ທ້າວ Abouyaaqoub.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Spain Attacks
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