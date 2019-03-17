ຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນຖືກລາຍງານວ່າເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກການປະທ້ວງ ກ່ຽວກັບ ການ
ເລືອກຕັ້ງໃນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ.
ບັນດາສະມາຊິກພັກປົກຄອງ ສະຫະພັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ພັກສັງຄົມກ້າວໜ້າ
ໄດ້ເລີ້ມພາກັນປະທ້ວງຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອສະແດງບໍ່ພໍໃຈ ຕໍ່ຜົນ
ການລົງຄະແນນສຽງຢູ່ສະພາຂອງເຂດ. ສຽງສ່ວນຫຼາຍຈາກຜົນການເລືອກຕັ້ງໄດ້
ເປັນຂອງຝ່າຍຄ້ານເຊິ່ງແມ່ນພັກ ແນວໜ້າທົ່ວໄປ ສຳລັບ ຄອງໂກ, ເປັນພັກຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈເຊັຟ ຄາບີລາ.
ມີລາຍງານວ່າ ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນແຂວງ ກາໄຊ-ອໍຣຽນຕາລ.
ໃນນະຄອນ ຄິນຊາຊາ ມີລາຍງານວ່າ ພວກປະທ້ວງໄດ້ໂຈມຕີສຳນັກງານໃຫຍ່ພັກ
ຂອງທ່ານ ຄາບີລາ.
ທ່ານ ຄາບີລາ ໄດ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການ ຊະ
ນະການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍຫົວໜ້າສະຫະພັນເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສັງຄົມກ້າວໜ້າ
ທ່ານ ເຟລິກສ໌ ຊິເຊເກດີ.
ຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອຳນາດຂອງ ລັດ
ຖະບານທ່ານ ຊິເຊເກດີ. ປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໜັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະແຍກຕົວ
ຈາກປະເພນີການປົກຄອງດົນ 18 ປີຂອງທ່ານ ຄາບີລາ.
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