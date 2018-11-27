ສະຫະລັດ ໄດ້ປິດສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕົນລົງ ໃນສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕ ຄອງໂກ ຫຼື DRC ຍ້ອນມີຂໍ້ມູນ “ທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືແລະຢ່າງສະເພາະ
ເຈາະຈົງ” ກ່ຽວກັບການຂົ່ມຂູ່ ຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ສະຖານທູດ ໃນນະຄອນກິນຊາໆ ຍັງຈະປິດຢູ່ ຢ່າງນ້ອຍຮອດວັນອັງຄານມື້ນີ້
ແລະພວກທີ່ຖືສັນຊາດອາເມຣິກັນ ໃນ DRC ແມ່ນຖືກແນະນຳ “ຢ່າງແຂງຂັນ”
ໃຫ້ຢູ່ຢ່າງງຽບໆ.
ລັດຖະບານ DRC ແມ່ນກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ສ້າງ “ຄວາມຢ້ານກົວທີີ່ບໍ່ຈຳເປັນ
ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ” ໂດຍອັດສະຖານທູດ.
ລັດຖະບານດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ວໍຊີງຕັນ ແລະພວກອື່ນໆ “ບໍ່ໄດ້ຄວບຄຸມຂັ້ນ
ຕອນການເລືອກຕັ້ງ” ແລະກຳລັງພະຍາຍາມ “ຫັນເຫຄວາມສົນໃຈ” ຂອງພວກມີສິດ
ປ່ອນບັດ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 23 ທັນວາ ຈະມາເຖິງນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າພວກຜູ້ຄົນຂ້າງນອກຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງ ໂດຍສ້າງຄວາມຫັນເຫ ຕໍ່ປະຊາຊົນ. ແຕ່ ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ
ພວກນັກສັງເກດການການເລືອກຕັ້ງ ຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຈາກສູນກາງຄາເຕີ
ໃນສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນເຂົ້າຮ່ວມ ມີພຽງແຕ່ພວກໜ່ວຍງານ ຈາກບັນດາ
ປະເທດອາຟຣິກາເທົ່ານັ້ນ.
DRC ແມ່ນໄດ້ພະຍາຍາມມາເປັນເວລາ 2 ປີແລ້ວ ທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອທີ່
ຈະສັບປ່ຽນປະທານາທິບໍດີ ທ່ານໂຈເຊັບ ຄາບີລາ ທີ່ຄອງອຳນາດມາເປັນເວລາດົນນານ
ແລ້ວນັ້ນ.
ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງ, ກຳລັງທະຫານບ້ານຕິດອາວຸດ ແລະບັນຫາທີ່ມີການຈັດຕັ້ງວາງແຜນ
ຕໍ່ພວກທີ່ຈະລົງປ່ອນບັດໃໝ່ນີ້ ໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ມີການເລື່ອນການປ່ອນບັດອອກໄປ
ສອງຄັ້ງສອງຄາວ.
ທ່ານ ຄາບີລາ ແມ່ນຄວນຈະລົງຈາກອຳນາດ ໃນປີ 2016 ຕອນທີ່ການຄອງສະໄໝ
ທີ 2 ຂອງທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ດັດແກ້ລັດຖະທຳມະນູນໃນບາງມາດ
ຕາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງໄດ້ຕໍ່ໄປອີກ ຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກ
ຂຶ້ນມາແທນທ່ານ.
ຝ່າຍຄ້ານໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ການກະທຳທຸກສິ່ງຢ່າງເພື່ອຮັກສາອຳນາດໄວ້.
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