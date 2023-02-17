ກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີຢູເຄຣນດ້ວຍລູກສອນໄຟຮອບໃໝ່ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທົ່ວປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ ແລະອີກ 7 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ໜ່ວຍປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຍິງທຳລາຍ ລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ 16 ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 36 ຊຶ່ງເປັນອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າການໂຈມຕີໃນຮອບກ່ອນ.
ຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໃນຮອບຫຼ້າສຸດນີ້ ມີຂຶ້ນໂດຍ ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງກຳລັງຂອງມົສກູໄດ້ນຳໃຊ້ໃນອັນທີ່ ທ່ານແອນດຣີ ເຢີມາກ ຫົວໜ້າທຳນຽບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ “ການສຳຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນ” ແລະ “ເປົ້າໝາຍທີ່ຜິດພາດ.”
ທະຫານຣັດເຊຍໄດ້ສົ່ງບາລລູນທີ່ມີເຄື່ອງສະທ້ອນແສງເພື່ອລວງຕາລະບົບປ້ອງ ກັນໄພທາງອາກາດຂອງເຄຣນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານໂອເລັກຊີ ແດນີລອບ ເລຂາທິການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນ ແລະສະພາປ້ອງກັນປະເທດ.
ທ່ານແດນີລອບ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບຢູເຄຣນວ່າ “ນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍພວມກະກຽມ ແລະບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ ແລະພວກເຂົາກຳລັງເລີ້ມນຳໃຊ້ ວິທີການໃໝ່.”
ນຶ່ງໃນການໂຈມຕີ ເມື່ອຕອນກາງຄືນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບລົ້ມຕາຍ ແລະໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານ ທີ່ເມືອງພັບໂລຣາດ. ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວໄດ້ທຳລາຍເຮືອນ 7 ຫຼັງ ແລະອີກ 30 ຫຼັງໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍແລະກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ທີ່ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ທີ່ໜ່ວຍຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນໄດ້ພາກັນມອດພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່.
ການໂຈມຕີຮອບຫຼ້າສຸດຂອງຣັດເຊຍມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ປະເທດນໍເວອະນຸມັດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນເວລາ 5 ປີ ໃນມູນຄ່າ 7 ຕື້ໂດລາ ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສກີ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເຮັດໃຫ້ນໍເວ ແລະຢູເຄຣນ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຕື່ມຂຶ້ນ ແລະຣັດເຊຍຈະບໍ່ສາມາດເອົາຊະນະ “ຄວາມສາມັກຄີຂອງຜູ້ທີ່ຮັກຫອມອິດສະຫຼະພາບ.”
ທ່ານເຊເລນສກີ ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພານໍເວຜ່ານທາງວີດີໂອວ່າ “ເວລານີ້ພວກທ່ານໄດ້ໃຫ້ຕົວຢ່າງໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນໄລຍະຍາວເພື່ອສະໜັບສະໜຸນປະເທດທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ ເພື່ອປົກປ້ອງເອກກະລາດຂອງຕົນ ແລະສິດທິຂອງທຸກໆປະເທດທີ່ຈະດຳລົງຄົງຢູ່ໂດຍຫຼັກການທົ່ວໄປຂອງທີ່ຖືກຮັບຮູ້ຂອງສາກົນ.”
ທີ່ວໍຊິງຕັນ ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ໃນນຳສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເພື່ອບັງຄັບໃຫ້ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ລະບຸກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າແວັກເນີ ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ພວມທຳການສູ້ລົບໃຫ້ມົສກູໃນຢູເຄຣນນັ້ນ ເປັນອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.