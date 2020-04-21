ພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບ ດຣ. ກາບແກ້ວ ຫຼາຍຄົນ ໃນປາຣີ ບໍ່ໄປຫາຄອບຄົວເພິ່ນໄດ້ ຕອນເພິ່ນເສຍຊີວິດໄປ ຍ້ອນລະບຽບ ປິດເມືອງ ເຄັ່ງຄັດ

ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງບ່ອນທີ່ມີການປິດເມືອງແລະປະເທດເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນານັ້ນ ມີການປະຕິບັດລະບຽບການຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແມ່ນແຕ່ສະພາບ
ການເປັນການຕາຍ ພີ່ນ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັນກໍບໍ່ສາມາດອອກເຮືອນ ໄປຫາກັນໄດ້. ດັ່ງການ
ໃຫ້ສໍາພາດຂອງທ່ານ ອັງເດຣ ອາໄພ, ຄົນລາວ ສັນຊາດຝຣັ່ງ ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກໃຈກາງ
ນະຄອນຫລວງປາຣີ ປະມານ 30 ກິໂລແມັດ ແລະຢູ່ໃກ້ກັບເຮືອນ ທ່ານໝໍ ກາບແກ້ວ
ສຸວັນລາສີ ແຕ່ກໍໄດ້ລັກໄປດູແລເບິ່ງ ແຍງຜູ້ເປັນອ້າຍເຂີຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດ ກ່ອນເພິ່ນຈະ
ເສຍຊີວິດໄປໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ຍ້ອນພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນ ວ່າ:
ພ້ອມກັນນັ້ນ ເອື້ອຍນ້ອງ ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຜູ້ໃກ້ຊິດຂອງມື້ລາງດຣ. ກາບແກ້ວ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໄກ ບໍ່ເທົ່າໃດ ກິໂລແມັດ ຈາກເຮືອນຂອງເພິ່ນ ກໍຍັງບໍ່ສາມາດໄປ ຢ້ຽມຢາມ ແລະຮ່ວມພິທີສົ່ງສະການຂອງທ່ານໝໍເຊື້ອສາຍລາວຜູ້ສໍາຄັນທີ່ເສຍ ຊີວິດໄປ ທ້າມກາງສະພາບການປະຕິດບັດລະບຽບການປິດບ້ານປິດເມືອງຢ່າງ ເຄັ່ງຄັດນີ້ໄດ້ ດັ່ງຍາປ້າມະໄລ ສຸວັນລາສີ, ເອື້ອຍຂອງ ມື້ລາງ ດຣ. ກາບແກ້ວ ເລົ່າສູຟັງວ່າ:
ດຣ. ກາບແກ້ວ ໄດ້ຍົກຍ້າຍເຂົ້າໄປຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975. ທ່ານ ເສຍຊີວິດໄປລວມອາຍຸໄດ້ 65 ປີ.
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