ດຣ. ຟາວຈີ ເຕືອນວ່າ "ພຽງແຕ່ສັກຢາວັກຊີນ," ການເສຍຊີວິດ ກໍ່ຈະບໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງພາຍໃນທ້າຍປີນີ້

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານພະຍາດຕິດຕໍ່ຂັ້ນສູງ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ບອກກັບ CNN ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ອາດຈະມີຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 100,000 ຄົນໃນສະຫະລັດໃນທ້າຍປີນີ້, ແຕ່ສະຖານະການໃນຂະນະນີ້ “ມີການທຳນາຍໂດຍລວມ” ແມ່ນ “ປ້ອງກັນໄດ້ໂດຍລວມ” ເຊັ່ນດຽວ.
ດຣ. ແອນໂທນີ ຟາວຈີ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີ “ວິທິທາງ” ເພື່ອຫລີກລ້ຽງໃນການປະຕິບັດຕາມການທຳນາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ບັນຫາກໍ່ຄືປະຊາຊົນ 80 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ.
“ພວກເຮົາສາມາດປ່ຽນສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ ແລະພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະໄວວາຖ້າພວກເຮົາສາມາດນໍາພາບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນໄດ້,” ດຣ. ຟາວຈີ ກ່າວ. “ມັນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ ທີ່ປະຊາຊົນຕ້ອງປະຖິ້ມທັງຄວາມຄິດອຸດົມການ ແລະການເມືອງທີ່ແຕກຕ່າງ, ແລ້ວພາກັນໄປສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະລັດຮັກສາຄົນໄຂ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເລ່ຍເຖິງ 100,000 ຄົນໃນແຕ່ລະວັນ, ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜັງສືພິມນິວຢອກທາຍມ໌ ທີ່ລະບຸວ່າ ຈໍານວນຄົນປ່ວຍທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນແມ່ນທຽບເທົ່າກັບຈໍານວນທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນໃນຊ່ວງລະດູໜາວຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອເວລາທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢາວັກຊີນເທື່ອ.
“ຂ້ອຍຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນຫຍັງທີ່ຂ້ອນຂ້າງຄ້າຍຄືແບບນີ້ມາກ່ອນເລີຍ,” ດຣ. ຊານນອນ ເບີຣ໌ດ (Shannon Byrd) ແພດຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບລະບົບຫາຍໃຈ ໃນເມືອງ ນັອສວີລ (Knoxville) ລັດເທັນນິຊີ ບອກກັບນິວຢອກທາຍມ໌. “ມັນໄດ້ທຳລາຍຄອບຄົວຕ່າງໆທັງໝົດ ແລະເຮັດໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວເຫລົ່ານັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ ແຕກແຍກ ເພາະພວກເຂົາຕ້ອງເສຍຊີວິດກັນເປັນກຸ່ມ.”
ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເມືອງ ອັອກແລນ, ປະເທດນິວຊີແລນ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການປິດເມືອງຢ່າງເຕັມຮູບແບບຕື່ມອີກສອງອາທິດ, ຫລັງຈາກກວດພົບເຊື້ອພະຍາດເດລຕ້າທີ່ແຜ່ລະບາດໄດ້ສູງຕື່ມອີກ 53 ຄົນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຂອງມື້ວັນຈັນວານນີ້, ສ່ວນອີກ 83 ຄົນແມ່ນກວດພົບໃນວັນອາທິດກ່ອນໜ້ານັ້ນພຽງນຶ່ງວັນ.
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດນິວຊີແລນ ໄດ້ປະກາດການເສຍຊີວິດຄັ້ງ ທໍາອິດຂອງປະເທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຟາຍເຊີ, ເຊິ່ງເປັນແມ່ຍິງທີ່ເສຍຊີວິດຈາກໂຮກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດ ບໍ່ດົນຫລັງຈາກການສັກຢາວັກຊີນ. ໂຮກກ້າມເນື້ອຫົວໃຈຂາດເລືອດຄືການອັກເສບຂອງກ້າມເນື້ອຫົວໃຈ ແລະໄດ້ຮັບການລະບຸວ່າ ເປັນຜົນຂ້າງຄຽງຈາກການສັກຢາວັກຊີນຟາຍເຊີສອງເຂັມ.
ທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກ່າວວ່າ ແມ່ຍິງຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງມີບັນຫາສຸຂະພາບອື່ນໆນໍາດ້ວຍ ທີ່ອາດຈະມີສ່ວນນໍາການເສຍຊີວິດຄັ້ງນີ້ໄດ້ເຊັ່ນກັນ.