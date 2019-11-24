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ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ 20 ກວ່າ​ຄົນ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ຢູ່ນອກ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ປະ​ເທດ ອິ​ຕາ​ລີ

ແຜນ​ທີ່​ເກາະ ລຳ​ເປ​ດູ​ຊາ.

ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ ອິ​ຕາ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ 143 ຄົນ​ຢູ່ນອກ​ເກາະ ລຳ​ເປດູ​ຊາ, ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ອີກ​ປະ​ມານ 20 ຄົນ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ.

ຖະ​ແຫຼງ​ກາ​ນ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ​ຍາມ​ຊາຍ​ຝັ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ມ​າ​ຊິກ​ຂອງ​ເຮືອລາດ​ຕະ​ເວນ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ 143 ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ທະ​ເລ” ຫ່າງ​ຈາກ​ເຮືອ​ທີ່​ຍາວ 10 ແມັດ.”

ຜູ້​ລອດ​ຊີ​ວິດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ມານ 20 ຄົນ​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອ​ນັ້ນ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ.

ຜູ້​ຊາຍ​ສອງ​ຄົນ, ຊາວ ເອ​ຣິ​ເທ​ຣຍ ກັບ ຊາວ ລີ​ເບຍ, ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຊອກ​ຫາ​ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຫັນ​ລຸນຫຼັງ​ການ​ກູ້​ໄພ.

ການ​ຊອກ​ຫາ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ພ້ອມ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ​ສອງ​ລຳ​ຈາກ ອົງ​ການ Frontex, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ອົງ​ການ​ຍາມ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ແລະ ຊາຍ​ຝັ່ງ ສຳ​ລັບ​ບໍ​ລິ​ເວນປະ​ເທດ​ສະ​ມາ​ຊິກ ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ ແລະ ກອງ​ທັບ​ເຮືອ ອິ​ຕາ​ລີ ທີ່​ບິນ​ຢູ່​ເໜືອ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ນັ້ນ.

ຕຳຫຼວດ​ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຢູ່​ຊາຍ​ຝັ່ງ ລຳ​ເປ​ດູ​ຊາ ເຊັ່ນ​ກັນ ເພື່ອ​ເບິ່ງວ່າ​ມີ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ຄົນ​ໃດ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ລອຍ​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ​ໄດ້ຫຼືບໍ່.

ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ສົ່ງ​ໄປ​ເກາະ ລຳ​ເປ​ດູ​ຊາ ບ່ອນ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ອາ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂຶ້ນ​ຝັ່ງ​ໄດ້.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ, ປະ​ເທດ ອິ​ຕາ​ລີ, ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ຝ​ຣັ່ງ ແລະ ມາ​ລ​ຕາ ກໍ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຂໍ​ໃຫ້​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ ຢູ​ໂຣບ ເປີດ​ໃຊ້​ໂຄງ​ການ​ຕັ້ງ​ຖິ່ນ​ໃໝ່​ຂອງ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ 213 ຄົນ​ຢູ່​ກຳ​ປັ່ນ​ກູ້​ໄພ Ocean Viking, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ບັນ​ຫານີ້​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ” ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ການ​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ລ່ວງ​ໜ້າ ສຳ​ລັບ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ຜູ້​ຍົກ​ຍ້າຍ​ຖິ່ນ​ຖານ​ທີ່​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ທະ​ເລ​ເມ​ດິ​ເທີ​ເຣ​ນຽນ ຢ່າງ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ທີ່​ໄດ້​ສະຫຼຸບ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໃນ​ປະ​ເທດ ມາ​ລ​ຕາ ໂດຍ​ສີ່​ປະ​ເທດ ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ຄື ຝ​ຣັ່ງ, ເຢຍ​ຣະ​ມັນ, ມາ​ລ​ຕາ ແລະ ອິ​ຕາ​ລີ.

ກຳ​ປັ່ນ Ocean Viking, ທີ່​ຖືກ​ເຊົ່າ​ໂດຍ​ອົງ​ການ SOS ເມ​ດິ​ເທີ​ເຣ​ນຽນ ກັບ ອົງ​ການ​ແພດ​ໝໍ​ໄຮ້​ພົມ​ແດນນັ້ນ, ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 215 ຄົນ​ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ສາມ​ຄັ້ງ​ໃນ​ສອງ​ສາມ​ວັນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແລະ ແມ່​ມານ​ຄົນ​ນຶ່ງ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ນຳ​ພາ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ກຳ​ປັ່ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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