ສຽງປືນຍິງຕໍ່ສູ້ກັນ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ ຂອງໂຊມາເລຍ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການໂຈມຕີດ້ວຍລົດເບີດ 2 ຄັນ ຂອງພວກກະບົດ ໃສ່ເສັ້ນທາງທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໃນນະຄອນຫຼວງໂມກາດິສຊູ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 20 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະອີກ 40 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລະເບີດ ແລະການປະທະກັນ ລະຫວ່າງພວກຫົວຮຸນແຮງ ແລະກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ.
ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ໂຄສົກຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ແຈ້ງໃຫ້ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ຊາບວ່າ ກຸ່ມຂອງລາວໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມໂຮງແຮມ Maka Al-Mukarama. ທ້າວອັບດີອາຊິສ ອາບູ ມູຊາບ ໂຄສົກຝ່າຍທະຫານຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ກ່າວວ່າ “ລັດຖະບານໄດ້ພະຍາຍາມ 3 ເທື່ອ ທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວ ແຕ່ພວກເຂົາໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ໃຫ້ຖອຍໄປ. ພວກເຮົາຍັງຄວບຄຸມໂຮງແຮມນີ້ຢູ່.”
ລະເບີດລູກທຳອິດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເວລາລົດທີ່ບັນຈຸລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ ທີ່ຖະໜົນ Maka Al-Mukarama.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍໆສິບຄົນທີ່ນັ່ງຢູ່ທາງນອກຂອງໂຮງແຮມແລະຮ້ານອາຫານຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເວລາລະເບີດໄດ້ແຕກຂຶ້ນ.
ນັກຂ່າວອັບດີຊາເກີ ໂມຮຳເມັດ ໂມຮຳມຸດ ໄດ້ນັ່ງຢູ່ນອກຮ້ານກາເຟແຫ່ງນຶ່ງ ເວລາລະເບີດແຕກ.
ທ້າວໂມຮຳມຸດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ກ່ອນລະເບີດແຕກ ຜູ້ຂາຍເຄື່ອງຢູ່ຕາມຫົນທາງຄົນນຶ່ງ ເຫັນລົດມາຈອດ ທີ່ເປີດໄຟສັນຍານສຸກເສີນ ພວກເຮົາສົງໄສວ່າ ລົດຈະລະເບີດ ພວກເຮົາຈຶ່ງພາກັນແລ່ນໜີ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ລົດຄັນດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນແທ້. ມັນເປັນລະເບີດຂະໜາດແຮງ ໄດ້ຍິນໄປທົ່ວເມືອງ.”
ນຶ່ງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກເກີດລະເບີດແລ້ວ ລົດຄັນທີ 2 ທີ່ຈອດຢູ່ໃກ້ທາງແຍກທີ່ແອອັດ K4 ຂອງນະຄອນໂມກາດິສຊູກໍໄດ້ແຕກຂຶ້ນ.
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