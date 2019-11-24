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ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ໃນ​ປະ​ເທດ ເຄັ​ນ​ຢາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ດິນ​ຕົມ​ເຈື່ອນ

​ແຜນ​ທີ່​ເມືອງ ເວັ​ສ ໂປ​ຄັອດ, ປະ​ທ​ເດ ເຄັນ​ຢາ (Google Maps)

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 34 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ປະ​ເທດ ເຄັນ​ຢາ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ຍ້ອນ​ຝົນ​ຕົກ​ໜັກ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ທີ່​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ແລະ ດິນ​ຕົມ​ເຈື່ອນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ ທ່ານ ເຟ​ຣດ ມາ​ຕຽງ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ດິນ​ຕົມ​ເຈື່ອນ​ໄດ້​ເອົາ​ຊີ​ວິດ​ຂ​ອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 29 ຄົນ​ໃນ​ບ້ານ ຕັກ​ມາ​ລ, ປາ​ຣ​ວາ ແລະ ຕາ​ປາ​ຈ໌ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ ເຄັ​ນ​ຢາ.

ອີກ 5 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ເມືອງ ກີ​ຕາ​ເລ ແລະ ລອດ​ວາ ເມື່ອ​ລົດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ນ້ຳ​ພັດ​ໄປ ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ນ້ຳ​ໄດ້​ລົ້ນ​ອອກ​ຈາກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ມັນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເມືອງ ໂອ​ກົດ ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ທ່ານ ອາ​ໂປ​ໂລ ໂອ​ແຄ​ລ​ໂລ.

12 ສົບ​ຖືກກອບ​ກູ້​ຂຶ້ນ​ມາ​ໄດ້, ແລະ 7 ສົບ​ແມ່ນ​ເດັກ​ນ້ອຍ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ ໂອ​ແຄ​ລ​ໂລ. ທ່ານ​ໄດ້​ເວົ້າ​ຕື່ມ​ວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍ​ອີກ​ສອງ​ຄົນ​ໄດ້​ຖືກ​ຊ່ວຍ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໂດຍ​ຍັງມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່ ແລະ ຖືກ “ຟ້າວນຳ​ສົ່ງ​ໄປ​ໂຮງ​ໝໍ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເຄັນ​ຢາ ທ່ານ ອູ​ຮູ​ຣູ ເຄັນ​ຢາ​ຕາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ສົ່ງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສຸກ​ເສີນ​ຈາກຫຼາຍ​ອົງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເພື່ອ “​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ສູນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຕື່ມ​ອີກ.”

ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ກູ້​ໄພ, ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ​ຍ້ອນ​ຖະ​ໜົນ​ຕ່າງໆ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ແມ່​ນ້ຳ ແລະ ຂົວ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ພັດ​ອອກ​ໄປ.

ທ່ານ ມາ​ຕຽງ​ກີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ໄພ​ພິ​ບັດ​ແມ່ນ​ຍັງ​ຄົງ​ບໍ່​ຊັດ​ເຈນ​ເທື່ອ.

ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ “ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ກູ້​ໄພ ແລະ ພື້ນ​ຟູ​ຍັງ​ຄົງ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ນັ້ນ, ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່ ກ່ຽວ​ກັບ ຂະ​ໜາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເປັນ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ ຍ້ອນ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ.”

ປະ​ຊາ​ຊົນຫຼາຍກວ່າ​ນຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ໂດຍ​ຝົນ​ຕົກ​ທີ່ຫຼາຍ​ເກີ​ນ​ປົກ​ກະ​ຕິ.

ຝົນຕົກ​ລິນໃນ​ເວ​ລານີ້​ຂອງ​ປີ ​ແມ່ນ​ຜິດ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​, ແຕ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຊ່ຽວ​ຊານ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ເຖິງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງຮູບ​ແບບ​ຂອງອາ​ກາດ​ລວມ​ມີ ປາ​ກົດ​ການ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງຜິດປົກ​ກະ​ຕິ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອິນ​ເດຍ.

ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ​ໄດ້ຂະ​ຫຍາຍ​ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ປະ​ເທດ ເຄັນ​ຢາ ຂຶ້ນ​ເປັນ 72 ຄົນ​ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ໃນ​ເດືອນ​ເຄິ່ງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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