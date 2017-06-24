ປາກິສຖານ ເພີ້ມການລາດຕະເວນ ຊາຍແດນ ຫຼັງຈາກ ມີການໂຈມຕີ 3 ເມືອງ

ໂຄສົກຂອງກອງທັບປາກິສຖານ ກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ທາງກອງທັບໄດ້ເພີ່ມການ
ລາດຕະເວນຢູ່ຕາມຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບອັຟການິສຖານ ຫຼັງຈາກພວກກະບົດໄດ້ທຳ
ການໂຈມຕີໃນວັນສຸກວານນີ້ຕໍ່ 3 ຫົວເມືອງທີ່ສຳຄັນຂອງປາກິສຖານປະກອບດ້ວຍ
ເມືອງ Quetta ເມືອງ Parachinar ແລະນະຄອນ Karachi.
ພົນຕີ Asif Ghafoor ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກຕິດຕາມເບິ່ງວ່າ ເປັນ
ການກະທຳຂອງພວກກະບົດ ທີ່ພາກັນຫລົບລີ້ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກອງທັບປາກິສຖານຖານຍັງເວົ້າວ່າ ຕົນໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນ ໃນ
ການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນຄືນແລ້ວນີ້ ທີ່ເມືອງເພຊາວາ ໂດຍໄດ້
ສັງຫານພວກກໍ່ການຮ້າຍ 3 ຄົນ ແລະຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສອີກ 12 ຄົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປາກິສຖານກ່າວໃນວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກການໂຈມຕີ
ຢູ່ໃນສາມຫົວເມືອງຂອງປາກິສຖານ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມໃນຄືນແລ້ວນີ້.
ມີເກືອບ 100 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນສຸກວານນີ້ທີ່
ເມືອງ Quetta ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດ ໂດຍຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ
ໄດ້ເພີ້ມຈາກ 13 ເປັນ 14 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍຜູ້ບາດເຈັບອີກ 20 ຄົນ. ເປັນທີ່ປາກົດວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂັ້ນສູງ ໄດ້ຕົກເປັນເປົ້າໃນການໂຈມຕີ ໂດຍມີນາຍຕຳຫຼວດ ຢ່າງໜ້ອຍເຈັດຄົນ ຮວມຢູ່ໃນຜູ້ເສຍຊີວິດ.
ທັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະກຸ່ມ Jamaat-ul-Ahrah ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມທີ່ແຍກຈາກກຸ່ມຕາລີ
ບານໃນປາກິສຖານ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ
Quetta.
ຫລາຍຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ ລະເບີດສອງລູກກໍໄດ້ແຕກຂຶ້ນຕິດຕໍ່ກັນທີ່ເມືອງ Parachinar ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອໂດຍແນໃສ່ຕະຫຼາດທີ່ແອອັດໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນໃນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງ ຂອງຊົນເຜົ່າ Kurram ໃກ້ກັບຊາຍແດນອັຟການິສຖານ. ຈຳ
ນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີທີ່ເມືອງ Parachinar ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25 ຄົນເປັນ
50 ຄົນ.
ທ່ານ Sajid Turi ສະມາຊິກສະພາຄົນນຶ່ງຈາກເຂດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ
ໃນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ເຫດລະເບີດທີ່ມີຄວາມແຮງຕ່ຳ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍ ຊຶ່ງເປັນ
ເວລາທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງໜ້າແໜ້ນກ່ອນລະເບີດຂະໜາດແຮງລູກທີສອງ
ແຕກຂຶ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາ Turi ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມ. ແຫລ່ງຂ່າວຈາກໂຮງໝໍແຈ້ງວ່າ ມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ ໄດ້ນຳມາ ຈາກບ່ອນເກີດເຫດ ທີ່ຢູ່ໃນ “ອາການສາຫັດ.”
ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເຂດລະເບີດຂະໜາດແຮງແຕກຂຶ້ນນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ
ນິກາຍ Shi’ite.
ຖະແຫລງການຂອງກອງທັບສະບັບນຶ່ງກ່າວວ່າ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີ້ 2 ລຳ
ໄປຍັງເມືອງ Parachinar ເພື່ອຂົນເອົາຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປໂຮງໝໍແຫ່ງຕ່າງໆ .
ຍັງບໍ່ມີການອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບເຫດລະເບີດ ຢູ່ທີ່ເມືອງ
Parachinar ເທື່ອ.
ຕໍ່ມາໃນຕອນແລງວັນສຸກ ພວກມືປືນຢູ່ເມືອງທ່າ Karachi ກໍໄດ້ໂຈມຕີພວກ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ຢູ່ຮ້ານອາຫານຂ້າງຖະໜົນ ໂດຍໄດ້ສັງຫານຕຳຫລວດ
5 ຄົນ.
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