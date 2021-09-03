ຫລາຍສິບຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຂອງ ສຫລ ຍ້ອນປີກປາຍຂອງພາຍຸເຮຣິເຄນໄອດາ ພັດເຂົ້າໄປ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດນິວຢອກ, ນິວເຈີຊີ ແລະເພັນຊິລເວເນຍຂອງສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່າວວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍ 46 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໄປຍ້ອນໄພນໍ້າຖ້ວມກະທັນຫັນ ທີ່ເກີດຈາກຝົນຕົກໜັກ ທີ່ກະຕຸ້ນໂດຍພາຍຸເຮີຣິເຄນໄອດາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ແລະຄາວຕີແວສທ໌ແຈສເຕີ (Westchester) ທີ່ຢູ່ເຂດຊານເມືອງນັ້ນກ່າວວ່າ ມີຄົນຫຼາຍເຖິງ 16 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໃນຂະນະທີ່ຖືກຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຫ້ອງຊັ້ນລຸ່ມຂອງອາພາດເມັນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ຫຼືຕິດຄ້າງຢູ່ໃນລົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຢ່າງໜ້ອຍ 23 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ໃນລັດນິວເຈີຊີ, ອີງຕາມຜູ້ປົກຄອງລັດດັ່ງກ່າວ ທ່ານຟີລ ເມີຟີ (Phil Murphy). ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າຢ່າງໜ້ອຍ 5 ຄົນຢູ່ໃນລັດເພນຊີລເວເນຍ ແລະ 1 ຄົນຢູ່ໃນລັດຄອນເນັກຕີກັດ ແລະ 1 ຄົນໃນລັດແມຣີແລໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ລະບົບພະຍຸໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ໂດຍເປັນພາຍຸເຮີຣິເຄນທີ່ແຮງລະດັບ 4 ໃນລັດຫລຸຍເຊຍນາ. ສ່ວນທີ່ເປັນປີກປາຍຂອງເຮີຣິເຄນ ໄອດາໄດ້ມຸ່ງໜ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ, ບ່ອນທີ່ມັນໄປປະສົມໃສ່ກັບລົມພາຍຸໃນແຖວໜ້າຫົວນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກໜັກຫຼາຍໃນວັນພຸດຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງການບໍລິການດ້ານພະຍາກອນອາກາດແຫ່ງຊາດໄດ້ອອກຄໍາເຕືອນເຫດສຸກເສີນນໍ້າຖ້ວມແບບກະທັນຫັນເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບນະຄອນນິວຢອກແລະເມືອງນູຫວາກ (Newark), ລັດນີວເຈີຊີ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງກັນນັ້ນ.
ຖະໜົນຫຼາຍສາຍໄດ້ປ່ຽນເປັນແມ່ນໍ້າຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຮັດໃຫ້ລົດຈົມຢູ່ໃນນໍ້າ ແລະແມ່ນແຕ່ລົດເມໂດຍສານກໍຈົມເຊັ່ນກັນ. ລະບົບລົດໄຟໃຕ້ດິນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງໄດ້ຖືກນໍ້າຖ້ວມປິດຕັນໄວ້ໝົດ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດນິວຢອກທ່ານນາງ ເຄດທີ ໂຮຈູລ (Kathy Hochul) ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນັກຂ່າວຫຼັງຈາກໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມເບິ່ງຕົວເມືອງຕ່າງໆ ແລະເວົ້າວ່າ ຝົນ ຕົກໃນລະດັບນໍ້າຝົນສູງ 8 ຊັງຕີແມັດພາຍໃນ 1 ຊົ່ວໂມງໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ທີ່ສວນສາທາລະນະສູນກາງຂອງນິວຢອກ ຊຶ່ງໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິທີ່ມີຂຶ້ນພຽງໃນ 1 ອາທິດກ່ອນໜ້ານີ້.
"ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າໃນລະຫວ່າງເວລາປະມານ 8:50 ຫາ 9:50 ໂມງຄືນວານນີ້ ທ້ອງຟ້າຕັ້ງຈະເປີດອອກແລະນຳເອົາລະດັບນໍ້າໃນລະດັບຂອງຕົກຕາດໄນກາຣາ (Niagara) ລົງໃສ່ຖະໜົນຫົນທາງໃນນະຄອນນິວຢອກ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂຮຈູລ (Hochul), ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ປົກຄອງລັດດັ່ງກ່າວອາທິດແລ້ວນີ້ ພາຍຫລັງທີ່ທ່ານແອນດຣູ ຄູໂອໂມ (Andrew Cuomo), ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດໄດ້ລາອອກ.https://www.voanews.com/usa/dozens-die-us-northeast-ida-storm-remnants
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ເຫດການທີ່ເປັນໄພຫາຍຍະນະປະເພດນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຄາດໄດ້ລ່ວງໜ້າອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ, ແລະເມືອງແລະລັດຕ້ອງໄດ້ກຽມພ້ອມ ສະເໝີ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ