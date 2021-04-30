ຫລາຍສິບຄົນ ຢຽບກັນຕາຍ ຢູ່ໃນການສະຫລອງບຸນທາງສາສະໜາ ໃນອິສຣາແອລ

ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນຖືກຢຽບຕາຍຢູ່ໃນກາງຝູງຊົນທີ່ແອອັດໃນບຸນກອງໄຟ ໃຫຍ່ທາງສາສະໜາຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງບັນດາ ພະນັກງານການແພດ ຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເບນຈາມິນ ເນຕັນຢາ ຮູ (Benjamin Netanyahu) ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນ "ໄພພິບັດທີ່ໜັກໜ່ວງ", ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ການຢຽບກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຊາວຢິວນິຍົມແນວທາງດັ້ງເດີມ ຫຼາຍສິບພັນຄົນໄດ້ພາກັນໄປສູ່ອຸໂມງໄວ້ສົບກາລີແລ ໃນສັດຕະວັດທີ 2 ຂອງພະສາດສະດາ ຊີມອນ ບາ ໂຢຊາຍ (Shimon Bar Yochai) ເພື່ອສະຫລອງວັນບຸນປະຈຳປີ ແລກ ໂບເມີ (Lag B'Omer) ທີ່ປະກອບມີການອະທິຖານ, ການຮ້ອງເພັງສູດມົນ ແລະເຕັ້ນລຳຕະຫຼອດຄືນ.
ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ຫລືຖືກທັບໄປຢູ່ໃນທາງຍ່າງທີ່ແຄບໆ ແລະແອອັດ, ບາງຄົນກໍຮອດບໍ່ສັງເກດເຫັນເລີຍວ່າ ມີຫຍັງ ເກີດຂຶ້ນຈົນກວ່າວ່າ ລະບົບດົນຕີໄດ້ອອກສຽງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນກະຈາຍກັນ ອອກໄປ, ໃນຂະນະທີ່ຝູງຊົນແຫຍ້ກັນຢູ່ເປີ້ນພູ ເມົາທ໌ ເມີຣອນ (Mount Meron) ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄຳເຕືອນໃນເລື້ອງໂຄວິດ-19 ເລີຍ.
ບໍລິການລົດໂຮງໝໍເມເກນ ເດວິດ ອາດອມ (Magen David Adom) ຫລື MDA ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີໄດ້ສົ່ງຄົນທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບໄປໂຮງໝໍໃນພາກເໜືອ ຂອງອິສຣາແອລ. ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າພວກທະຫານກຳລັງຊອກຄົ້ນຫາ ແລະກອບກູ້ຊີວິດຄົນ ແລະທີມງານການແພດແມ່ນໄດ້ຟ້າວຟັ່ງໄປຊ່ວຍເຫລືອ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂົນສົ່ງຄົນເຈັບໄດ້ພັນລະນາເຖິງເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນການຢຽບກັນ ແລະກ່າວວ່າມີຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 103 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ.
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ໂທລະພາບຊ່ອງ 12 ໄດ້ບອກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດວ່າ ມີ 40 ຄົນ. ໃນນີ້ລວມມີເດັກນ້ອຍນໍາອີກ.
"ພວກເຮົາກຳລັງຢືນແລະລໍຖ້າໝູ່ຂອງພວກເຮົາຢູ່, ພວກເຮົາກໍາລັງຈະເຂົ້າໄປທາງໃນເພື່ອເຕັ້ນລໍາ ແລະຮ່ວມສິ່ງຕ່າງໆ ແລະໃນທັນໃດນັ້ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຫັນ ພວກແພດໝໍ ຈາກ MDA ແລ່ນຜ່ານພວກເຮົາໄປ, ຄ້າຍຄືວ່າ ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ ການເຮັດ CPR ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໜິຫລະ", ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ້າວ ສໂລໂມ ຄາດສຸ (Shlomo Katz), ອາຍຸ 36 ປີ ທີ່ກ່າວຕໍ່ຣອຍເຕີສ໌.
ຈາກນັ້ນລາວກໍໄດ້ເຫັນລົດໂຮງໝໍເຈັບອອກມາ "ຄັນແລ້ວ ຄັນເລົ່າ" ແລະຮູ້ວ່າມີສິ່ງທີ່ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນ, "ແລະພວກເຮົາກໍມີແຕ່ພາກັນຫລີກໄປຂ້າງທາງ ໃນຂະນະທີ່ ເຫັນລົດໂຮງໝໍກຳລັງແລ່ນເຂົ້າ ແລ່ນອອກຢູ່ນັ້ນ ແລະພວກເຮົາລໍຖ້າຈົນກວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດຄ່ອຍໆຍ່າງອອກມາໄດ້."
ຢູ່ສະຖານທີ່ນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີການແຍກກັນຢູ່ລະຫວ່າງເພດຍິງ ແລະຊາຍ ແລະວິດີໂອຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົ້ມທັບກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງບ່ອນຜູ້ຊາຍຢູ່.