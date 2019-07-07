ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກັກຂັງ ປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງປະເທດ
ກາຊັກສະຖານ, ໃນຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ຈັດການຊຸມນຸມຫຼາຍຄັ້ງ ຕໍ່ຕ້ານປະທາ
ນາທິບໍດີ ຄາຊິມ ໂຊມາດ ໂທກາເອຟ ທີ່ຫາກໍ່ຖືກເລືອກດຳລົງຕຳແໜ່ງໃໝ່.
ພວກປະທ້ວງທີ່ເດີນຂະບວນໃນນະຄອນຫຼວງ ເນີ ຊັລຕານ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ໄດ້ປະ
ເຊີນໜ້າກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ທີ່ໃສ່ເຄື່ອງແບບ ແລະເຄື່ອງທຳມະດາ ແລະ ຖືກລາກ
ແກ່ໄປຫາລົດເມຕຳຫຼວດທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຜູ້ເຫັນເຫດການ.
ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນທີ່ປາກົດວ່າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພໄດ້ພະຍາຍາມກີດ
ກັ້ນນັກຂ່າວວິທະຍຸ RFE/RL ແລະ ມືກ້ອງຈາກການຖ່າຍວິດີໂອ ເອົາການຈັບກຸມນັ້ນ,
ດ້ວຍການໃຊ້ຄັນຮົ່ມເພື່ອກັນພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວິດີໂອ ແລະ ອຸປະກອນການອອກ
ອາກາດບາງອັນຂອງວິທະຍຸ RFE/RL ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜູ້ຊາຍທີ່ບໍ່ສາ
ມາດລະບຸຕົວໄດ້.
ຜູ້ທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວບາງຄົນນັ້ນປາກົດວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. ແມ່ຍິງຄົນ
ນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸ RFE/RL ວ່າລູກຊາຍອາຍຸ 15 ປີຂອງລາວ ຖືກຕຳຫຼວດຈັບໄປ
ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າສອງຄົນໄດ້ອອກໄປຍ່າງຫຼິ້ນຢູ່ຕາມກຳແພງກັ້ນຕາຝັ່ງເຈື່ອນກໍ
ຕາມ.
ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ຄົນໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນນະຄອນຫຼວງ ເນີ-ຊັລຕານ ໃນຕອນແລງຂອງວັນ
ເສົາວານນີ້, ແລະ ຕົວເລກທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເມືອງ ອາລມາຕີ ທີ່ເປັນເມືອງຫຼວງແຫ່ງການ
ຄ້າຂອງປະເທດ ກາຊັກສຖານ. ເວັບໄຊ້ທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບໃຜ Vlast.kz ໄດ້ລາຍງານວ່າມີ
ຫຼາຍເຖິງ 100 ຄົນໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນເມືອງ ອາລມາຕີ.
ການປະທ້ວງຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເມືອງ ຊິມເຄັ້ນ, ຄາຣາການດາ ແລະ ໂອຣາລ, ເຊິ່ງມີ
ລາຍງານວ່າ ມີການກັກຂັງເກີດຂຶ້ນ.
ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ ຖືກຈັດຂຶ້ນສ່ວນນຶ່ງໂດຍພັກ ທາງເລືອກປະຊາທິປະໄຕຂອງ
ກາຊັກສະຖານ, ເຊິ່ງແມ່ນພັກການເມືອງທີ່ຖືກຫ້າມ, ທີ່ໄດ້ຮັບການນູນຫຼັງໂດຍມະຫາ
ເສດຖີພັດຖິ່ນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ.