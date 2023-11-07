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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໃຫ້​ການ​ຢູ່​ສານ​ດຳ​ເນີນ​ຄະດີ ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ໃນ​ລັດ​ນິວຢອກວ່າ ການ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ແມ່ນບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ

​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ສໍ້​ໂກງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຕໍ່​ອົງ​ການ ທ​ຣຳ ໃນ​ລັດ​ນິວຢອກ, 6 ພະ​ຈິກ 2023.
​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ສໍ້​ໂກງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຕໍ່​ອົງ​ການ ທ​ຣຳ ໃນ​ລັດ​ນິວຢອກ, 6 ພະ​ຈິກ 2023.

ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ວ່າ​ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ແນ່ນອນ ກ່ຽວ​ກັບ ຊັບ​ສິນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ການ​ທີ່​ອອກນອກ​ເລື່ອງ ແລະ ຄັດ​ຄ້ານ​ຢູ່​ບ່ອນ​ໃຫ້​ການ​ຂອງພະ​ຍານ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ສໍ້​ໂກງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ໃນ​ລັດ​ນິວຢອກ.

ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ທ່ານໄດ້ຫຼຸດ​ຄ່າ​ຂອງ​ບ້ານ​ພັກ ມາ-ອາ-ລາ​ໂກ ແລະ ເດີ່ນກອ​ຟ ໃນ​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ແລະ ໄດ້​ຕີ​ລາ​ຄາ​ອາ​ພາດ​ເມັ້ນ Trump Tower ຂອງ​ທ່ານ​ສູງ​ເກີນ​ໄປ, ແລະ ຊັບ​ສິນ​ອື່ນໆ, ແຕ່​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າຕ່າງໆ​ໃຫ້​ຕ່ຳ​ທີ່​ສຸດ, ເຊິ່ງ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ລັດ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ຖືກ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ການ​ຜ່ອນ​ເງິນທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ​ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ​ຄັນ. ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສຳ​ຄັນ, ແຕ່​ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ສຳ​ຄັນ.”

ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ທ່ານ ອາ​ເທີ ເອັນ​ໂກ​ຣອນ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ສໍ້​ໂກງ. ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ລັດ​ນິວຢອກ ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ​ການ​ປະ​ເມີນ​ຄ່າ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຊັກ​ຊວນ​ຜູ້​ເຊົ່າ ແລະ ປະ​ກັນ​ໄພ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຜິດ, ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ 100 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ໄດ້​ປະ​ເມີນ​ຄວາມ​ຮັ່ງ​ມີ​ຂອງ​ທ່ານ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ເຖິງ 2 ຕື້​ໂດ​ລາ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກວ່າ ຄະ​ດີ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ແມ່ນ “ການ​ຈັບ​ຜິດ” ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ ເອັນ​ໂກ​ຣອນ ແລະ ໄອ​ຍະ​ການ​ສູງ​ສຸດ​ລັດ​ນິວຢອກ ທ່ານນາງ ເລ​ທີ​ເຊຍ ເຈມ​ສ໌ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລຳ​ອຽງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຕໍ່​ທ່ານ.

ທ່ານ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ການ​ຕຳ​ໜິ​ຕ່າງໆ​ຢູ່ບ່ອນ​ໃຫ້​ການພະ​ຍານ, ເຊິ່ງ​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກົດ​ໝາຍ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ເກີນ​ຄວນ​ຕໍ່​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ປີ 2016.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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